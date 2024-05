Jafet Soto: ‘Puede ser que ese día me haya equivocado’

Jafet Soto en un principio no quería dar declaraciones antes del partido en el que Herediano perdió contra Pérez Zeledón en San Isidro de El General. Ante la insistencia de los medios de comunicación y al saber que el vocero de Liga Deportiva Alajuelense, Marco Vásquez acababa de expresar que estaba muy preocupado por los gritos del martes 30 de abril tras la expulsión de Kevin Cabezas, cambió de opinión.

“Yo no tengo nada que decir, si fuera por molestias estaría fuera del fútbol hace 20 años, no estaría ni aquí. Así es el fútbol y obviamente yo sí puedo decir, porque yo sé lo que le dije a Kevin Cabezas, yo le dije a Cabezas que qué mal la patada que le pegó a (Orlando) Galo, que él haya entendido otra cosa, ya es problema de él, pero eso fue lo que yo le dije”, aseguró Jafet Soto en Columbia y Teletica Radio.

Expresó que esa patada se oyó a kilómetros y que qué pasaba si lo lesionaba. Insistió en que eso fue lo que le manifestó y añadió que el volante de Alajuelense es un gran jugador y que lo quería para Herediano.

“Que cada uno diga lo que quiera, yo no vivo de lo que diga la gente, a mí no me importa lo que diga Marco Vásquez”.

Uno de los cuestionamientos principales a Jafet Soto es que aquel comportamiento no era propio del presidente de un club, que es integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol y que ahí preside la Comisión Técnica.

“Imagínese lo que pensaría Rodrigo Chaves al ser presidente de Costa Rica y ustedes (periodistas) lo matan todas las semanas. Él dice lo que piensa, entonces yo creo que yo estoy donde merezco estar, donde me he ganado estar y si no hiciera nada, nadie habla, pero como yo hago muchas cosas y he hecho que esto crezca, a la gente le gusta hablar”, apuntó.

Insistió que del que no hace nada, nadie hablará nada y dijo que respeta a Marco Vásquez, le parece una gran persona y hasta lo quiere mucho, pero cree que en lugar de estar hablando de él, debería enfocarse en Alajuelense.

“Vea lo importante que soy, que todavía hablan de mí en un partido en el que yo no tengo nada que ver”.

Jafet Soto se sacude y regañó a Getsel Montes

Jafet Soto negó que haya pronunciado la frase: ‘Por eso no te contraté, por malo, por eso no te contraté', aunque sí fue lo que escuchó Kevin Cabezas y también lo que se oyó desde la cabina de radio Columbia, ubicada en el punto donde ocurrió todo.

“Yo no dije eso, yo dije: ‘Qué mal, por eso no te contraté', por la patada que le pegó a Galo, por la jugada como tal, así fue como yo se lo dije a él. Es un muy buen jugador, lo demás fue escuchar ofensas, ofensas, ofensas y ofensas y ya”.

También manifestó que aunque él sea un miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, no es quien hace la lista de la Selección Nacional, porque es algo que ve Gustavo Alfaro y que en este momento la Comisión Técnica ni siquiera ha empezado a trabajar, ni está haciendo ninguna labor.

“Esa no es una de las facultades de la Comisión Técnica, ni siquiera recomendar. Que yo me acuerde, obviamente es muy duro hablar así, pero yo me gané mi espacio en Selección Nacional jugando fútbol, jugaba en México, me lo gané jugando en la cancha”.

Durante esa época, pasaron Marvin Rodríguez, Alexandre Guimaraes, Gilson Nunes, Horacio Cordero, Juan Luis Hernández y Jorge Luis Pinto por la Tricolor y recordó que la mayoría lo convocó.

“Me lo gané en la cancha y así es a como yo estaba acostumbrado cuando jugué fútbol, a ganármelo en la cancha. Yo fui jugador profesional, sigo siendo jugador porque eso jamás lo voy a dejar, pero yo censuré la actitud de la semejante patada que le pegó, porque hacía días a un jugador lo operaron por tobillo fracturado y fue una situación más o menos parecida”.

Insistió en que eso a él le preocupa porque Orlando Galo es un jugador que está en Herediano, en la Selección Nacional y con posibilidades de irse al fútbol internacional.

“Una entrada como esa ni se la justificaría a un jugador mío, tampoco. Yo hablé con Getsel (Montes) y le dije que la entrada que hizo en la banda (contra Carlos Mora) que había que tener mucho cuidado, porque estaba la integridad del profesional que tiene en frente, siempre en buena lid, no en el tema futbolístico”.

Jafet Soto contó que el representante de Kevin Cabezas es José Miguel Cubero y que lo llamó para aclararle la situación.

“Yo soy el malo hace 11 años, hace 11 años soy la excusa perfecta para los que no ganan campeonatos, para los que no llegan a finales, para los que no califican, para los que no saben contratar, hace 11 años soy el malo. Es facilísimo poner un chivo expiatorio, hace añales y a mí no me extraña. Lo que tienen que hacer es ver para adentro y dejar de justificar cosas”, aseguró.

Indicó que a nivel internacional y nacional no encuentra un manual de comportamiento para un gerente deportivo, para un gerente general o un presidente, y que él es todo eso.

“Que a veces la sangre le gana a uno, sí. Yo me puedo equivocar y puede ser que ese día me haya equivocado, indudablemente”, afirmó, para insistir en que si estaban en la previa de los partidos entre Pérez Zeledon vs. Herediano y Sporting vs. Alajuelense, esa debía ser la prioridad.

“Que soy el malo, depende de la perspectiva que sea, porque alguna parte solo ve lo que yo digo, pero no ven lo que ellos me dicen a mí. Yo creo que anda un video de todo lo que me decían y la gente cree que yo tengo algún tipo de resentimiento o algo y para nada. Gracias a Dios vivo muy bien y todo es gracias a mí, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi equipo y gracias a mi afición”.

Jafet Soto destacó que él no vive del equipo, sino que él vive para ese equipo y señaló que hay tres tipos de personas, que definió en los que viven del fútbol, los vividores del fútbol y quienes viven para el fútbol. Y desde esa perspectiva subrayó que cada uno se ponga en la escala que quiera.

Al decírsile si no sería mejor que el presidente del club no esté en esas gradas que van a dar a la cabina de radio y a muy pocos metros del banquillo del equipo rival en el Estadio Carlos Alvarado, primero respondió que él es el gerente general de Herediano y que él puede estar en cualquier parte de la cancha.

“Si vamos a un partido de Concacaf, yo tengo un gafete que dice ‘todo acceso’. Si bien es cierto, tal vez esa no es la mejor posición y le voy a tomar el consejo, de no volver a ponerme ahí. Y gracias, me parece que no es la mejor posición para ver el fútbol, voy a verlo en otro lado para no incomodar a nadie tampoco. También creo que es muy buena la crítica”.

Confesó que no lo había pensado así, porque hubo otro partido fuerte en ese estadio contra Saprissa, solo que en ese juego él estaba en la banca.

¿Cómo quedaron las relaciones entre Alajuelense y Herediano?

Según Jafet Soto, las relaciones entre Alajuelense y Herediano no cambian en nada, por ese incidente, ni por el momento en el que los clubes tenían un pulso fuera de la cancha por la reprogramación del juego, tras el brote viral estomacal que sufrieron los rojinegros la semana anterior.

“De mi parte muy bien, yo creo que uno no puede tomar partida. Bien lo dijo el director deportivo de la Liga, Javier Santamaría, que Herediano tenía que ver por su parte deportiva y él hacía lo mismo por Alajuelense (...).

”De repente ese encaramiento no es el mejor, acepto que no es el mejor, pero entonces yo me tengo que quedar callado y escuchar las ofensas. Nadie escuchó lo que yo le dije a Cabezas. Lo que yo le dije fue: ‘Qué mal esa patada, por eso no te contraté', porque esa patada fue una entrada muy dura y se lo dije a Getsel Montes”.

Jafet Soto destacó que nada es personal y que analizará que aunque es el malo hace muchos años, del otro lado deberían hacerse la pregunta de por qué.

“Yo entiendo que quedan algunas secuelas y demás, y que mi mamá me llame y pueda llamarme la atención por A o por B, porque es la única que puede llamarme la atención, pero qué increíble que se siga hablando del tema”.

Después de que Marco Vásquez dejó ver su preocupación por lo ocurrido y deseó que una situación de esas no se vuelva a presentar, Jafet Soto dio su versión y el tercero en aparecer en los micrófonos fue Kevin Cabezas.

El futbolista de Alajuelense también dijo lo que pensaba de lo que pasó, lo que no le gustó y le ofreció una disculpa pública al dirigente de Herediano por lo que le respondió tras los gritos de Jafet Soto.