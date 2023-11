Alajuelense pide sanción para Luis Paradela mediante análisis de video

Liga Deportiva Alajuelense tiene la documentación lista y el video de la transmisión oficial de FUTV adjunto como prueba para presentar este martes ante el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol una petición de sanción contra Luis Paradela.

Así lo confirmó Aquiles Mata, integrante de la Comisión Legal del cuadro rojinegro. Según el experto en derecho, la Liga pretende que se sancione al futbolista del Deportivo Saprissa porque hay una acción que Juan Gabriel Calderón no la vio, no la sancionó y no la reportó.

“Luis Paradela le da un codazo a Giancarlo González, así que queremos que se aplique el análisis de video, porque lo ocurrido se ve en la transmisión de FUTV”, expresó Aquiles Mata.

Comentó que al ser una petición de sanción, esto es algo que el Tribunal debe resolver en la misma sesión de este martes, antes de dictar las sanciones de la jornada.

Aquiles Mata insistió en que si los comisarios no reportaron nada y los árbitros tampoco, si los miembros del Tribunal efectúan el respectivo análisis de video y si consideran que efectivamente se dio la acción y no fue reportada, ellos tienen la potestad para sancionar aún de oficio.

“Con mucha más razón cuando hay una denuncia de un club interesado, en este caso Alajuelense, pidiendo la sanción”.

El caso del ‘beso’ de Giancarlo González a Fernán Faerron

Herediano presentó una solicitud de investigación con fines sancionatorios de parte del Club Sport Herediano en contra del jugador de Alajuelense Giancarlo González, al considerar que el capitán rojinegro incurrió en provocación contra Fernán Faerron cuando el florense salió expulsado.

En aquel partido, las tomas televisivas muestran al rojinegro decirle algo y lanzarle un beso.

A raíz de eso, el Tribunal Disciplinario le notificó a Alajuelense el viernes anterior que cuenta con tres días hábiles para presentar su descargo, periodo que se vence este miércoles 8 de noviembre.

Aquiles Mata mencionó que ya está lista la contestación y que este martes será presentada. En la misma, la Liga rechaza los cargos, al considerar que esa conducta que se le está atribuyendo al capitán rojinegro no está sancionada en ninguna norma disciplinaria.

“Lo que me cuenta Giancarlo que él hizo fue decirle: ‘Chao, chao’ y le tira un beso, pero eso como tal no está tipificado como una sanción”, destacó el asesor legal de Alajuelense.

Él detalló que según el criterio de algunos expertos, para que esa conducta de Giancarlo González hubiera sido sancionable, lo que habría sucedido es que el árbitro si acaso lo hubiese amonestado, o que le llamara la atención, pero jamás daba para una expulsión.

“Por esta vía se pretende que se sancione y eso significaría algunos partidos de suspensión, entonces es un poco inconsecuente lo que están planteando ellos, sobre todo porque no hubo ninguna reacción de parte del jugador de ellos que evidenciara que eso era una provocación”, alegó Aquiles Mata.

El exdirectivo de Alajuelense reiteró que lo ocurrido no es sancionable y al hurgar en la historia, lo único que se encontró fue la sanción sobre Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso en la premiación del Mundial Femenino.

“Eso ya era un caso extremo, pero aquí no hay nada tipificado al respecto. Sería inventarse una sanción si se generara por parte del Tribunal, porque no está tipificada esa conducta como sancionable. El reglamento tendría que decir específicamente que lanzar un beso es provocación”, insistió.

Como parte de su respuesta, Alajuelense también está ofreciendo prueba y pide que se llame a declarar a Fernán Faerron y al gerente del Club Sport Herediano, Robert Garbanzo.

En este caso, al tratarse de un proceso de investigación, el veredicto se demora más.

