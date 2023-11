El excéntrico show de Fernán Faerron ante Alajuelense

Fernán Faerron y Alajuelense tienen una relación particular, por llamarla de alguna manera. El exjugador rojinegro y la Liga son polos opuestos en este momento y basta con ver el excéntrico show en el Morera Soto, en el que el defensor de Herediano fue protagonista total.

Ya de inicio sorprendió que el técnico Jeaustin Campos se arriesgara a poner de titular al futbolista que apenas el sábado anterior fue expulsado en el mismo escenario. Sin embargo, lo que se venía dejó con la boca abierta a todos: Fernán no saludó a ningún manudo, optó por pasarle de largo a todos.

Fernán Faerron, defensor de Herediano, no quiso saludar a ningún jugador de Alajuelense, previo al inicio del duelo por las semifinales de la Copa Centroamericana. (ESPN)

Este fue apenas el primer acto de una novela llena de tramas, que se alargó por toda la noche. La afición jugó su papel, en la vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana, se metió con el zaguero sin piedad y cada vez que tocó el balón, la furia de los erizos se hizo sentir.

Por si se necesitaba algo más de trama, en el primer gol de los locales estuvo involucrado Faerron: lucha campal con Celso Borges, los dos terminaron tirados en el césped, pero Borges se repuso más rápido para anotar (minuto 8). En el Team reclamaron falta y hasta una patada de Celso, pero el árbitro mexicano, Víctor Cáceres, no vio nada.

De nuevo, en otra acción polémica fue protagonista: Edward Cedeño se fue expulsado por un encontronazo con Fernán. El defensor del Team se quejó de un golpe, mientras que Cedeño se marchó del campo entre lamentos, en el minuto 50.

El árbitro mexicano Víctor Cáceres expulsó a Edward Cedeño tras un encontronazo con Fernán Faerron, en una jugada de táctica fija. (JOHN DURAN)

El show estaba lejos de terminar, faltaba el momento cumbre: Faerron lanzó el quinto penal de los heredianos y pese a la presión asfixiante, concretó con una sobriedad admirable. No obstante, no se quedó tranquilo, sino que caminó directo a Leonel Moreira, algo le dijo y el portero le lanzó el balón al rostro.

pic.twitter.com/5AG0yBgzta — Out of Context Costa Rica (@nocontextcrc) November 2, 2023

El réferi se equivocó por completo, ambos debieron ser expulsados, pero no, simplemente una amarilla por bando y con esto el azteca sumó un error más en su noche en el Morera.

A Moreira se le preguntó directamente por la acción, pero prefirió no hacer más grande el problema.

“Lo que me dijo Faerron son cosas de la cancha, ya él sabrá lo que dijo. Sin embargo, no me interesa, lo que me importa es que ganamos y estamos en otra final”.

Quien no dejó todo ahí fue Fernán. Protagonista hasta el final, el jugador de Herediano salió corriendo junto a los jugadores de Alajuelense que se disponían a festejar su pase a la final de la Copa Centroamericana y encaró a un par. No se tiene claro qué pensaba o qué quería, pero por poco se sale de control todo.

Vean quien es el único jugador de Herediano que corre hacia la celebración de la Liga y vean cómo termina… y después quieren pedir sanción por provocar 😅😅 pic.twitter.com/JWhMHlg0MA — Federico Calderón Roque (@fedecalderonr) November 2, 2023

Hay que recordar que Fernán Faerron no salió en los mejores términos de la Liga. Además, cuando ya no era parte del club, lanzó un mensaje en redes sociales, en el que era fácil de interpretar la crítica a varios de sus excompañeros.

Fernán Faerron, un futbolista a rescatar

Fernán Faerron apenas tiene 23 años, cuenta con proceso de selecciones menores, tuvo un paso en el fútbol internacional y también lo han llamado a la Tricolor Mayor. En lo meramente futbolístico, tiene características que lo hacen destacar.

El gran problema del central viene cuando pierde el control emocional y comete acciones que le cuestan expulsiones.

Fernán Faerron sacó un buen juego ante Alajuelense. El defensor de Herediano cumplió en lo deportivo, pese a las polémicas que tuvo. (JOHN DURAN)

El propio técnico de Herediano, Jeaustin Campos, destacó la calidad de su jugador, su temple para pararse en un ambiente muy hostil en el Morera Soto y sacar una buena actuación ante Alajuelense.

“Le dije que lo iban a provocar, como al final pasó. Conozco sus agallas y es que hasta me parece injusta la expulsión en el partido anterior (torneo local). Sé lo que tengo, confío en él y sacó un partido soberbio”, valoró Campos.

Cuando Faerron se enfoca, destaca con su buena respuesta en cancha y es que tiene la posibilidad de jugar de central y hasta de lateral. Si su enfoque se mantiene en lo deportivo, cuenta con lo necesario para sobresalir.