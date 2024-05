Surfistas ticos aseguran ser amenazados con cuchillos y recibir pedradas en torneo en Chile

Los seleccionados nacionales de Bodyboard, Jerry Pastrana y Yazdanny Castro, vivieron una verdadera pesadilla este lunes durante la tercera fecha del Tour Mundial de Bodyboard en Iquique, Chile, cuando fueron atacados por una turba tras su participación en el evento y por la noche recibieron insultos en un hotel donde se hospedaban.

Asustados y golpeados, los jóvenes deportistas clamaron por seguridad a la organización de la competencia e incluso a la policía local tras el incidente en la playa de Iquique en horas de la tarde, pero no recibieron respuesta.

Debido a las agresiones, la inseguridad, el temor a mayores represalias y violencia, la delegación nacional descartó competir en la cuarta parada en el Antofagasta Bodyboard Festival 2024, que arranca el próximo fin de semana.

Jerry Pastrana, de 19 años de edad y oriundo de Chacarita, Puntarenas, participó por primera vez en una fecha del Tour Mundial de la modalidad; sin embargo, la experiencia vivida fue una de las más traumáticas al recibir amenazas por la eliminación del chileno Agustín Figueroa, uno de los atletas locales, en segunda ronda a manos del quepeño Yazdanny Castro.

Jerry Pastrana compitió por primera vez en una de las fechas del Tour Mundial de Bodyboard. Cortesía

Jerry Pastrana: Nos amenazaron con cuchillos y nos atacaron para robarnos’

El atleta puntarenense manifestó a La Nación que tanto él como Yazdanny sufrieron interferencias en sus heats, pero lograron avanzar a pesar de los contratiempos, lo cual enfureció a los locales.

“Desde el arranque del torneo el 1 de mayo hubo un ambiente pesado y situaciones muy complicadas. Tanto Yazdanny como yo avanzamos a la segunda ronda eliminando a dos chilenos y desde ese momento empezaron las amenazas, los insultos y los problemas. Nosotros pedimos ayuda a la organización, que nos brindaran protección, pero no lo hicieron. Aun así, decidimos competir de nuevo”, explicó Pastrana.

Debido a las condiciones, volvieron al agua este lunes. Jerry Pastrana fue eliminado en la segunda ronda y Yazdanny en tercera ronda. Prácticamente, no habían entrenado por temor a ser atacados, tras recibir amenazas, lo cual los tenía muy desconcentrados.

“Al concluir nuestra participación íbamos a tomar un Uber, pero un grupo de unas 15 personas, entre ellos Agustín Figueroa, nos persiguieron y nos lanzaron piedras. Después nos amenazaron con cuchillos y nos atacaron para robarnos un bolso, las aletas de competir, $200 y celulares. Nosotros tuvimos que defendernos porque sentíamos que nuestra vida corría peligro”, narró Pastrana.

El joven, quien trabaja en uno de los kioscos del Paseo de los Turistas en Puntarenas y estudia Gestión Empresarial en la Universidad Técnica Nacional (UTN), indicó que como pudieron lograron recuperar el bolso y los celulares, pero se les llevaron el dinero y las aletas para competir, lo cual les causó una gran indignación.

“Volvimos a hablar con la organización, les pedimos nuevamente que por favor intervinieran, pero no hicieron nada. Fue frustrante. Es por eso que decidimos no continuar compitiendo, porque ellos nos gritaban que nos esperaban en el evento de Antofagasta y que iban a llevar juguetes nuevos (armas). La verdad sentimos mucho temor, nunca había pasado por una situación así”, reiteró Pastrana.

Yazdanny Castro es uno de los seleccionados de mayor experiencia y triunfos en el godyboard nacional. Cortesía

Yazdanny Castro: ‘Hubo golpes, tiraron piedras y otras cosas’

Por su parte, en sus redes sociales Yazdanny Castro contó lo sucedido en Iquique y reiteró que se retiraron del Tour porque no se sentían seguros.

“Desde el primer día de competencia, donde avanzó a ronda tres, no he recibido más que amenazas de algunos locales por haber eliminado a uno de los favoritos en el campeonato, o al menos eso decían ellos. Desde ese momento y hasta hoy no pude entrenar, por la misma razón. Es por eso que decidí no seguir en el Tour, pues primero está mi seguridad”, escribió Castro.

LEA MÁS: El campeón del bodyboard se sobrepone a las dificultades con el impulso del mar

El joven de 25 años, quien administra su escuela de surf Sea Bros en su natal Quepos, insistió en que la organización sabía lo que estaba pasando y nunca intervino en nada.

“Después de competir este lunes y caer en ronda tres, cuando volvía a mi hotel fui atacado por alrededor de 10 locales o más y obviamente el chico que eliminé; Agustín Figueroa. Nos golpearon y querían robarse mis cosas y las del resto del equipo. Hubo golpes, tiraron piedras y otras cosas. Gracias a Dios no pasó a más, a pesar de que nosotros lo advertimos a la organización”, enfatizó Castro.

Tanto Jerry Pastrana como Yazdanny Castro volvieron al hotel junto con sus compañeros de Selección Nacional, Mariano Hernández, Kenneth Rojas y Dulce Agüero para descansar y luego viajar hasta el aeropuerto de Iquique y de allí volar a Santiago, para regresar a Costa Rica.

No obstante, cuando salieron a cenar, nuevamente la turba los abordó fuera del hotel, los insultaron y los amenazaron, por lo que corrieron a refugiarse dentro del inmueble, donde la seguridad llamó a la policía local.