Cuesta creer la relación que tiene Marcel Hernández con Alajuelense y sus excompañeros

A inicios del 2021, Alajuelense hizo estallar un verdadero bombazo, al fichar a Marcel Hernández. Un año después lo devolvió a préstamo al Cartaginés, sin que aún se entienda por qué, y justo ese mismo año el cubano marcó un gol clave en la final y todos sabemos que los brumosos terminaron en una fiesta épica por su título, con Hernández como figura.

LEA MÁS: Marcel Hernández ve a Costa Rica como el lugar para cumplir su gran sueño y vivir para siempre

Mucho se especuló y algunos hasta aseguraron que Marcel terminó mal con los manudos, pese a que en lo deportivo cumplió en ese paso por la Liga (20 goles y 13 asistencias en 51 juegos). Es más, por la forma en la que celebró su anotación en aquella final del Clausura 2022 un gran sector de los manudos no lo digiere. Lo cierto es que el isleño se trajo abajo cualquier rumor y dejó en claro cómo es su relación con todos en la Liga.

Marcel Hernández llegó a 15 goles en el Clausura 2023, luego del doblete que consiguió en la ida de las semifinales ante Alajuelense. El cubano está a solo un tanto de Johan Venegas. (Rafael Pacheco Granados)

Incluso, luego del doblete que le convirtió a los erizos, en la ida de las semifinales del Clausura 2023 (2 a 2), no hubo un futbolista o dirigente que no le mostrara afecto en la zona mixta: hubo intercambio de camiseta, con todos se saludó de abrazo y algunos hasta esperaron su turno para estrecharle la mano.

El “9″ dejó de lado cualquier polémica, aunque claro, ya suma nueve anotaciones frente al León en su carrera y para la vuelta de las semifimales espera llegar a más y festejar de nuevo en el Morera Soto.

- ¿Qué siente un futbolista que llegó en 2018 como un desconocido y ahora lo tratan como ídolo? Copiado!

- Fue complicado, porque tengo poco tiempo en Costa Rica. No tengo ni cinco años en el país y es difícil ganarse a una afición como esta. Cuando llegué se decía que no se pegaba nada con los extranjeros y que ninguno rendía o eran una basura; ganarse a estos aficionados me hace levantarme todos los días y pensar que debo ser diferente.

- Lleva ocho goles contra Alajuelense. ¿Tiene medida a la Liga y le genera un sabor especial anotarle? Copiado!

- No. Le tengo mucho cariño a la Liga y al terminar este partido de las semifinales (ida) todos pudieron ver que tengo una gran amistad con todos: con los profesores, los de prensa y los jugadores (saludos efusivos con todos). Al final hago mi trabajo y me debo a esta institución que es Cartaginés, pero todos los goles son especiales y son amores; no veo diferencia porque sea la Liga, Saprissa o Herediano.

- Cuando se fue de Alajuelense se dijeron muchas cosas, pero al terminar este partido todos casi hicieron fila para saludarlo. ¿Realmente cómo se lleva Marcel con el camerino de Alajuelense? Copiado!

- Ustedes (prensa) hicieron eco de un Marcel Hernández que no existe. Digo que ustedes, porque así ha sido y es que las personas que me conocen saben que soy una persona amigable, agradable y que se enfoca en su trabajo, pero sin hacerle daño a nadie.

”Nunca le he faltado el respeto a nadie y ustedes hacen eco de cosas que no existieron. Lo que se vivió en este primer partido ante Alajuelense es una prueba de esto, porque intercambié camiseta con un jugador de la Liga, luego entrenadores, directivos y jugadores me abrazaron. Es parte del legado que uno deja, más allá de si fue bueno o malo (en lo deportivo).

- Llegó a estar a ocho anotaciones de Johan Venegas y ahora la diferencia es solo una. ¿Cómo ve esa lucha aparte por ser el goleador del torneo? Copiado!

- Estoy agradecido con Dios por los dos goles y por ayudar al equipo. No es solo Marcel, sino que todos hicimos un gran esfuerzo y estoy contento en lo personal. En este tipo de partidos ir perdiendo y luego remontar dos veces, es algo de destacar.

- ¿Cuánto le sabe que por un lapso del torneo pasó momentos complejos y ahora cierra en gran forma? Copiado!

- Lo dije antes: enfoco mi preparación en base a cerrar bien. Me preparo diferente y en función a las cualidades que sé que tengo; le doy énfasis a lo que debo fortalecer y más cuando la pretemporada es corta y no me da tiempo. Además, venía de una lesión y tuve que cambiar el método de preparación en algunos detalles, en función de llegar a la definición bien.

- No ha querido decir cuál es su meta de goles en el Clausura 2023, pero ya llegó a 15. ¿Cuál es ese objetivo? Copiado!

- Estoy lejos todavía. Me propuse un número muy complicado y estoy lejos, pero hay que proponerse metas grandes, para aspirar a lo grande.

- Es muy constante temporada a temporada y siempre marca al menos 10. ¿Cómo lo hace? Copiado!

- Cuando salí de Cuba me propuse esto. Siempre me fijo en Messi y Cristiano, para ver cómo lograron ellos mantener un nivel tan alto en 12, 13 o 14 años. A mí me tocó ser profesional tarde, porque fue después de los 26, pero al salir de Cuba me dije que mi rendimiento debía ser le mismo siempre. Me felicito por esto, porque no es sencillo.

- ¿Cómo se logra a los 33 años tener un nivel para destacar y mantenerse? Copiado!

- Mi idea es nunca estar conforme y no pensar que tengo un techo. El techo está en la mente y por eso hasta me propuse un número alto de goles en este Clausura.

”Algunas veces estoy en el camerino, me reviso y tengo dolores, pero le digo a mi mente que no duele nada. Es más, confieso algo: jugué los 90 minutos ante Alajuelense y no entrené en toda la semana.

- ¿Nota un ambiente diferente en Cartaginés, como que se fue la vibra negativa? Copiado!

- Quiero felicitar a la afición, porque desde que llegué en el 2018 a ahora noto una vibra diferente. Antes, cuando íbamos perdiendo el estadio se quedaba en silencio, no animaban y desde afuera se transmitía como que se iba a dar eso de la cartagada.

”Hoy en día el aficionado es diferente, porque confía y cree. Desde que calentamos nos están alentando, nos empujan y por eso parte de este empate y hasta del título es de ellos, porque hasta cuando estamos cansados y no podemos más, nos transmiten esa sensación distinta”.