Créalo o no Marcel Hernández deja Alajuelense y regresa a Cartaginés

Lo que empezó como un rumor, carente de lógica, fue tomando fuerza con el pasar de las horas y aunque para muchos cueste creerlo y digerirlo, Alajuelense decidió ceder al atacante Marcel Hernández a Cartaginés en condición de préstamo.

No es una broma del día de los inocentes, por más que apenas hace un año la Liga le pagó $150.000 a los brumosos por el cubano, 12 meses después se lo regresó en una negociación que solamente la dirigencia rojinegra entenderá.

Hernández fue el mejor anotador de los rojinegros y el mejor asistidor, tras conseguir 20 goles y 13 asistencias en 51 partidos con el León en el 2021. Es más, el isleño fue el máximo romperredes en Costa Rica durante el último año, tomando en cuenta todos los clubes locales.

Más allá de que probablemente los blanquiazules deberán asumir el salario de Marcel, según se conoce, el gran ganador es su presidente Leonardo Vargas, quien registró la mejor venta de los de la Vieja Metrópoli a nivel local en su historia y ahora tiene de regreso a un ariete que solucionará sus problemas en ofensiva.

El cubano Marcel Hernández (izquierda) compartió ataque con el panameño Gabriel Torres en el último semestre con Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Del lado erizo, por un lado este movimiento parecía traer como secuela la permanencia del panameño Gabriel Torres, anotador de cinco tantos en 13 compromisos con el León, además de una asistencia. Retener al canalero habría un gran acierto de los manudos, pero el gerente deportivo Agustín Lleida anunció que tampoco seguirá en Alajuelense.

A juzgar por las redes sociales un sector no comprende por qué se rompió con Hernández, anunciado con bombos y platillos hace muy poco; otra parte del liguismo no estaba satifecha con el atacante. Lo de Torres, en cambio, pasaba por la dificultad de retenerlo una vez finalizado el préstamo procedente del Pumas mexicano.

Hay quienes pensarán que el cubano no apareció en los choques grandes, apenas consiguió un gol contra Saprissa y uno frente a Herediano en su paso por Alajuelense. No obstante, la inversión inicial y sus números parecían justificar su permanencia. En contraparte, también es cierto que buena parte del liguismo le reclama al delantero no haber aparecido en los partidos decisivos. Mientras que vestido de azul y blanco fue el verdugo de Saprissa (le anotó al Monstruo 10 de sus 59 goles jugando para el Cartaginés; es decir, el 17% de sus anotaciones), vestido de rojinegro su daño al archival fue escaso (el 5% de sus tantos con Alajuelense).

Con Torres, Marcel y el regreso de Jurguens Montenegro los rojinegros habrían contado con un ataque de lujo, más aún si se suma a Johan Venegas. Sin embargo, ahora Marcel es una amenaza en manos de un rival, esto pese a que pueda figurar la “cláusula del miedo” para que no enfrente a los erizos. El presidente brumoso, Leonardo Vargas, había adelantado que no iba aceptar una condición como esa.

Basta con ver lo que hizo el isleño con los blanquiazules en su primera etapa: 59 goles y 11 asistencias en 94 partidos.

Salvo que pasara algo a lo interno que todos desconocemos, menos la dirigencia, resulta inexplicable que ahora Hernández no vista más la camiseta del León.