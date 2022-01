¿En realidad es mejor el Marcel Hernández de Cartaginés que el de Alajuelense?

Para algunos no hay la más mínima duda, el Marcel Hernández de Alajuelense no es ni la sombra de aquel que arrancaba desde medio campo y se quitaba hasta cuatro defensores para definir con Cartaginés. También están los críticos que afirman que el cubano no aparece en los partidos grandes de la Liga. Otros en cambio consideran que el de la actualidad es más solidario, más pro equipo, mejoró tácticamente y anota igual.

Justo en un momento donde rumores van y vienen sobre la posible salida de Hernández de la Liga, para volver al conjunto brumoso, en este medio optamos por recurrir al parámetro más objetivo para comparar al atacante: sus números en un equipo y otro y el detalle de a quién le anotó con cada camiseta en el fútbol nacional. Para tener también un criterio técnico, el entrenador Johnny Chaves hizo su análisis del futbolista.

Antes de ahondar en este ejercicio, les adelanto que el promedio de gol es casi el mismo con los erizos y los blanquiazules y algo muy similar ocurre con las asistencias. La diferencia más marcada se presenta en el tema de a quiénes les abombó las redes, aunque al final las anotaciones valen lo mismo contra cualquier rival.

Dicho lo anterior, ahora sí entramos en el detalle: la media de goles con los manudos es de 0,4 (20 tantos en 51 compromisos) y con los de la Vieja Metrópoli 0,6 (59 dianas en 94 duelos). Mientras que con su actual club promedia 0,2 pases a gol (13) y en el anterior 0,1 (11).

Lo que también se mantiene es que con los dos planteles fue el mejor anotador. Eso sí, con el León comenzó más partidos como suplente (8 veces en el banquillo de 51 participaciones), mientras que con los brumosos prácticamente nadie lo movía de la estelaridad (5 de 94).

Cartaginés Detalle Alajuelense 94 Partidos jugados 51 89 Partidos titular 43 5 Partidos suplente 8 59 Goles anotados 20 0,6 Promedio de gol 0,4 11 Asistencias 13 Saprissa (10) Rival al que más le anotó Sporting FC (5)

Siendo los registros de Marcel tan parecidos, Chaves tiene la respuesta para explicar lo que pasa con el ariete: “Son dos entornos diferentes: en Cartaginés jugaban mucho para Marcel y tenía un rol claro, porque en ocasiones bajaba a la mitad del campo y se cerraba, pero siempre era al futbolista al que sus compañeros buscaban. La confianza y las expectativas también son diferentes en Alajuelense y dentro del estilo del equipo es uno más, ya no la pieza con el rol determinante”.

El entrenador fue un poco más allá: “Es clave el entorno táctico, los roles y las expectativas. Cuando llegó a la Liga la gente lo que esperaba era ver goles de Marcel, pero había que fijarse en el sistema y el estilo. En Cartaginés era más eficaz y asumía ese rol de ser el centro del ataque y el futbolista emblema, mientras que en Alajuelense debe pelear con otras estrellas por el protagonismo. Evidentemente la confianza crece cuando se tiene el beneplácito de los compañeros, porque en su anterior equipo el grupo lo apoyaba ante las rachas y en la Liga hay más presión para Marcel”.

Gran diferencia

Aclarado ya que la diferencia entre esta versión de Marcel Hernández y la de Cartaginés es el rol que desempeña y su función táctica, ya que los números son casi idénticos, sí hay que aceptar que al cubano le han costado los partidos grandes con la Liga y en las tres muertes súbitas que afrontó hasta ahora con los manudos no anotó y tuvo un rendimiento discreto.

El atacante cubano de Alajuelense, Marcel Hernández, terminó el Torneo de Apertura 2021 como el goleador de su equipo con nueve tantos. Yendrick Ruiz, de Herediano, fue el mejor anotador del certamen con 10. (Rafael Pacheco Granados)

Es más, para seguir con la comparación: los 20 goles de Hernández se dividen así: cinco a Sporting FC, tres a Pérez Zeledón y Guadalupe, dos a Cartaginés y uno a Saprissa, Herediano, Grecia, Santos, Jicaral, Guanacasteca y San Carlos.

Es decir, frente a los rivales que suelen ganar títulos únicamente logró dos dianas, mientras que con los brumosos era muy distinto.

Los 59 tantos que consiguió con los blanquiazules se distribuyen de esta manera: 10 al Monstruo, ocho a los griegos, siete a los sancarleños, seis a los santistas y a Limón FC, cuatro a los guadalupanos y a Pérez. Así mismo, tres a La U, los jicaraleños y el Sporting, dos al Team y a los rojinegros y uno a Carmelita.

El dominio de Marcel contra la S fue tal que hasta les llegó a marcar un triplete y un doblete, algo que muy pocos logran, lo que lo cotizó como un verdugo de los tibaseños. No obstante, esto no se repitió y mucho menos estuvo cerca de lograrlo con el León.

Prácticamente que este es el único rubro al que se pueden aferrar los detractores de Hernández en los erizos, ya que en el resto es igual de influyente y, por lo mismo, no se entendería una eventual salida suya a préstamo, como se rumora.