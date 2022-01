Alajuelense firmaría el peor negocio del siglo con Marcel Hernández

Es solamente un rumor, pero cuando se expande con tal fuerza y no para de crecer con el pasar de las horas, sin duda que hay que tomarlo en cuenta. Partiendo de esto, que alguien me explique qué sentido tendría que Alajuelense deje ir a Marcel Hernández a Cartaginés o a cualquier otro equipo del fútbol nacional; al menos yo no le vería ni pies ni cabeza.

[ Alajuelense, Saprissa y Herediano aprenden la lección y se olvidan de los ‘bombazos’ en fichajes ]

En un momento podemos ahondar en el tema económico y los $150.000 que pagó la Liga hace apenas un año a los propios brumosos por el cubano, pero por ahora quedémonos en lo deportivo. Los manudos no tienen a un solo futbolista que iguale, se le parezca o al menos tenga números similares a los de Hernández, muchísimo menos que sea tan influyente en goles y asistencias.

¿A quién se le puede ocurrir que es mejor retener al panameño Gabriel Torres que a Hernández? Es más, para qué deshacerse de alguno de estos dos si los erizos hablan y se jactan de estabilidad financiera y cero deudas. Si mantener a Torres no implica un monto exorbitante (venció el préstamo e intentan que se quede), sin duda que me dejaría a los dos. No obstante, acá el tema es el isleño y dejemos que los datos hablen.

En total suma 20 anotaciones y 13 asistencias en 51 partidos disputados con el León. Si se quiere ver de otra manera, incide en goles cada 101 minutos. Ante esto, pregunto una vez más: ¿por qué alguien puede pensar que es mejor que esté fuera que dentro del equipo o por qué enviarlo a préstamo si eso implica reforzar a un rival?

Marcel Hernánez fue el goleador de Alajuelense en el Torneo de Apertura 2021, con nueve tantos y cuatro asistencias.

Si alguien quiere comparar, aunque no es necesario, el canalero Torres contabilizó cinco tantos en 13 compromisos con los manudos y dio una asistencia. Sus registros también son muy buenos, pero no superiores a los de Marcel.

Ahora, también está el tema de darle más armas a un adversario. Y es que si Hernández finalmente termina de nuevo con los brumosos, es garantizado que será una amenaza para todos, incluido Alajuelense, por más “cláusula del miedo” que se le pueda poner para que no juegue contra los manudos.

Nadie puede ocultar tampoco que a Marcel le falta ser protagonista con la Liga en los partidos grandes, en las semifinales, finales o cuando se topa a Saprissa o Herediano, lo que sí hacía con los blanquiazules. También es cierto que no pudo pesar para ganar un título nacional en el 2021.

[ Alajuelense logra uno de sus grandes objetivos ]

Otro factor a considerar es que a inicios de este año deberá afrontar el juicio por presunta violación de una menor. Sin embargo, este tema es extra cancha y el futbolista nunca ha dado señales de que esto lo desconcentre y merme su rendimiento.

De regreso en lo económico, por más que Cartaginés se haga cargo de la totalidad del salario del cubano y que esto libere espacio en el presupuesto del León para mantener a Torres, es absurdo devolverle a los brumosos un delantero por el que los erizos pagaron $150.000 hace 12 meses.

Si esto se llega a concretar bajo cualquier término, de verdad que hay que aplaudirle de pie al presidente blanquiazul Leonardo Vargas, no solo por la venta más cara a nivel local de su equipo, sino por recuperar el activo en iguales o mejores condiciones un año después.

Incluso, si se da así, en la Liga tendrán que dar explicaciones y la pregunta concreta para ellos es si lo de Marcel pasa por un tema de indisciplina, de problemas con el entrenador, con la dirigencia o si es que el ariete se sintió poco valorado. De lo contrario, esto no tiene ni pies ni cabeza.

Por ahora las directivas guardan silencio, nadie desmiente y menos confirma nada. Eso sí, en la Vieja Metrópoli se frontan las manos y le abren las puertas de par en par al “9″, ya que es la solución a todos sus problemas en ataque y también sería un premio a nivel de negocio.