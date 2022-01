Alajuelense, Saprissa y Herediano aprenden la lección y se olvidan de los ‘bombazos’ en fichajes

El mercado de fichajes abrió hace pocos días, pero si nos basamos en el comportamiento inicial, todo hace pensar que tendremos una temporada de contrataciones a la baja. Al parecer, Alajuelense, Saprissa y Herediano aprendieron muy bien la lección y por ahora dejan de lado esos grandes bombazos que generan muchas expectativas y al final no dan los títulos que verdaderamente importan.

No deja de sorprender que los tres equipos más grandes del país apenas reportan seis refuerzos entre los tres y ninguna de esas caras nuevas entraría en un top ten, si es que lo armamos en este momento. La preocupación más grande en las dirigencias de estos clubes es retener lo mejor que tienen, como en el caso de la Liga, que este fin de semana anunció la renovación de Giancarlo González por un año y apura el paso para conservar al panameño Gabriel Torres (mucho más complejo).

Lo mismo ocurrió con los morados, quienes hasta ahora destacan más por la extensión de Christian Bolaños por dos años, que por las firmas de Francisco Rodríguez y Andy Reyes, dos atacantes que no sumaron un solo gol en el semestre anterior y que apenas disputaron cinco partidos como titulares entre ambos en el Apertura 2021 (uno Rodríguez y cuatro Reyes).

Del lado florense la noticia también se dio por la continuidad de Esteban Granados por un campeonato más y está la expectativa de la continuidad de José Guillermo Ortiz y Gerson Torres, quienes revelaron tras ganar el título que tenían opciones en el extranjero.

El defensor de Alajuelense Giancarlo González figura en el mercado de fichajes de cara al Clausura 2022, no por cambiar de camiseta, sino por renovar con la Liga por un año más. (Rafael Pacheco Granados)

Sin duda que la incorporación de Kenneth Vargas en el Team genera expectativas, ya que con solo 19 años se convirtió en un convocado recurrente a la Selección de Luis Fernando Suárez, pero aún no es un consolidado. El portero Mauricio Margas es el fichaje más sonado de estos planteles, más que todo por salir del León y llegar al Tigre, sin embargo, lo enviaron a préstamo a Guanacasteca.

Por más que resta muchísimo mercado por delante, los protagonistas de siempre desde las gerencias están muy reservados. Jafet Soto, Agustín Lleida y Ángel Catalina apenas si aparecieron a la luz pública. Es más, Lleida, quien ya se apuntó incorporaciones como las de Johan Venegas, Marcel Hernández, Bryan Ruiz, Celso Borges y Pipo González, en el presente solo movió fichas para el regreso de Jurguens Montenegro, Miguel Ajú y Marco Josué Meneses.

Incluso, los descartes o préstamos en los manudos son las verdaderas noticias, luego de ratificarse que Daniel Arreola, José Andrés Salvatierra, Alonso Martínez se marcharon y salieron cedidos Johnny Álvarez, Brandon Aguilera y Andrés Gómez.

Lista de necesidades

Que Herediano, Saprissa y Alajuelense no sean noticia por sus fichajes no significa que no tengan una lista de necesidades y que no rebusquen en el mercado. El tema pasa porque hay pocas alternativas disponibles o por el alto costo de piezas atractivas como Francisco Calvo, por citar un ejemplo de una figura libre.

Eso sí, los florenses son los menos angustiados por reforzarse, tanto por ser los campeones, como por su cantidad y calidad de plantel. Si se piensa en su ataque, ya sumaron a Vargas para suplir a Francisco Rodríguez y hasta podrían llamar a Anthony Contreras, quien hizo nueve goles con Guanacasteca, donde estuvo a préstamo como ficha del Team.

Caso contrario viven los morados, quienes están urgidos de un lateral izquierdo y pese a que suena con fuerza el brumoso Ryan Bolaños, no es garantía de que funcione. En la medular también necesitan retoques, más aún por la salida de Michael Barrantes y porque dependen en gran parte de Mariano Torres y Christian Bolaños, pero no hay grandes recambios.

Eso sí, el principal problema de la S es el ataque y pese a que sus dos refuerzos llegaron en esa zona, Francisco Rodríguez y Andy Reyes no destacan por sus anotaciones. El Monstruo tiene dos plazas de extranjeros libres y podría apostar a esto para darle fuerza a su ofensiva.

Finalmente, la Liga se debilitó en el centro de la zaga al irse el titular Daniel Arreola y ahí debería apuntalar. No obstante, el verdadero apuro pasa por suplir a Alonso Martínez, quien se convierte en legionario y era por quien pasaba mucho del peligro y vértigo de los manudos. Justo por esto también llama la atención que Andrés Gómez se marchara a préstamo.

Más allá de contar con Marcel Hernández, Johan Venegas y ahora Jurguens Montenegro, si no continúa Gabriel Torres, el conjunto erizo podría tener que moverse. Con todas estas cartas para ofender, los dirigidos por Albert Rudé se quedaron cortos en las instancias finales y por lo mismo requerirían otra alternativa.

En medio de todas estas necesidades, el Clausura 2022 se inicia el próximo 12 de enero y aunque muchos equipos no le dan importancia al arranque, estos puntos cuentan y mucho a la hora de definir el primer lugar y hasta la clasificación. El tiempo para acoplar a los nuevos es limitado y por lo mismo hay que moverse rápido.

Fichajes y salidas en Herediano, Saprissa y Alajuelense:

- Herediano:

Altas: Kenneth Vargas.

Bajas: Francisco Rodríguez, Yael López y Suhander Zúñiga.

- Saprissa:

Altas: Francisco Rodríguez y Andy Reyes.

Bajas: Jossimar Pemberton, Yostin Salinas, Michael Barrantes, Luis José Hernández y David Ramírez.

- Alajuelense:

Altas: Miguel Ajú, Marco Josué Meneses y Jurguens Montenegro.

Bajas: Mauricio Vargas, Daniel Arreola, Johnny Álvarez, José Salvatierra, Brandon Aguilera, Andrés Gómez y Alonso Martínez.