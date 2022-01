Presidente de Cartaginés: ‘Si se da la posibilidad de que Marcel vuelva no tengo ningún problema’

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, no confirmó el regreso de Marcel Hernández al club, pero lejos de descartarlo más bien reiteró que si hoy, mañana o en los próximos meses el atacante sale de Alajuelense, sin duda alguna que lo recibiría con los brazos abiertos.

El jerarca comentó en el espacio “120 Minutos”, de Radio Monumental, que hace un año se molestó mucho por la forma en la que el cubano se fue a la Liga, pese a que los manudos pagaron la cláusula de $150.000, sin embargo, todo eso quedó en el pasado. Es más, reconoció que hasta hoy no ha encontrado solución al hueco que generó el isleño en el ataque blanquiazul y sigue considerando que Hernández es el mejor en el puesto a nivel local.

“Con Marcel ya no hay ningún problema. Al inicio estuve molesto por las formas en las que se dieron las cosas, porque era el final de la pretemporada y se marchó muy justo al inicio del torneo, así que claro que esto molestó mucho. Sin embargo, esto pasa así en el fútbol nacional, hace poco nos ocurrió de nuevo y Cartaginés tiene que aprender para que esto no suceda más. Reitero que con Marcel no hay problema por si en el futuro se da la posibilidad de que vuelva”, manifestó el dirigente en el espacio radial.

Ante los múltiples rumores sobre el fin de la relación de Marcel con los rojinegros y su vuelta a la Vieja Metrópoli, Vargas admitió que es respetuoso de lo que pasa en otros equipos y solamente está atento para ver qué es lo que más le conviene a su plantel.

“Marcel es jugador de Alajuelense y hay mucha expectativa y especulación. Hay muchas cosas que se están tratando en los medios que serían detalles de negociaciones que por lo menos con Cartaginés no se están dando. Hay que esperar a ver qué sucede con él, pero siempre he dicho que nosotros nunca pudimos solventar la salida de Marcel de nuestro equipo. Si se da la posibilidad de que Marcel vuelva no tengo ningún problema y haríamos nuestro esfuerzo, pero hasta ahí, no podemos especular más porque es jugador de la Liga y mientras no firme nada con nosotros, no se puede especular”, recalcó en “120 Minutos”.

Al presidente le consultaron directamente: ¿Cómo califica la opción de que Marcel Hernández vuelva a Cartaginés, como rumor o posibilidad real?

Su respuesta no hizo más que generar más dudas sobre el regreso de un ariete que marcó más goles que ningún otro jugador a nivel local en todo el 2021, con 20 dianas.

“Son rumores, son posibilidades y alternativas que se dan. Como presidente de Cartaginés no puedo responder una pregunta que es difícil, pero no porque no pueda decirlo abiertamente, sino porque si hay negociaciones o cosas hay confidencialidad en todo y no permiten ser abierto. No digo que este sea el caso, pero cuando se dan este tipo de negociaciones es lo que pasa. Si al final no se da una firma y yo generó la posibilidad alrrededor del club al final ilusiono a la gran mayoría de la afición que lo quiere de vuelta”, respondió.

El atacante Marcel Hernández (izquierda) y el presidente de Cartaginés Leonardo Vargas (derecha) hicieron una gran dupla cuando el cubano militó en el club brumoso.

El caso de Hernández no deja de sorprender, ya que en la Liga suma 20 anotaciones y 13 asistencias en 51 partidos disputados. Ningún otro manudo incidió o aportó tanto con goles y pases para sus compañeros como el cubano.

Más allá de esto, los rumores colocan fuera al ariete isleño, pese a que le resta un año de contrato, y enfilan al panameño Gabriel Torres a quedarse en Alajuelense para llenar este espacio en la ofensiva. Incluso, se ha llegado a hablar extraoficialmente que si Hernández se va al Cartaginés sería con una “cláusula del miedo” para que no juegue contra los manudos, algo que Vargas no aceptaría.

“No aceptaría esas cláusulas del miedo, de ningún modo. Cómo se va a traer un jugador y limitarlo porque se aceptó que no jugara uno o varios partidos. Sería limitar al equipo también y si se hace una inversión y un esfuerzo, no se puede permitir esto. En ningún contrato del Cartaginés bajo mi mando se admitiría esto”, finalizó en el espacio en Monumental.