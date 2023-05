Marcel Hernández ve a Costa Rica como el lugar para cumplir su gran sueño y vivir para siempre

Está muy cerca de cumplir cinco años en Costa Rica, lugar que le cambió la vida, en el que hizo historia y se ganó un nombre con sus goles. Marcel Hernández se enamoró del país y por lo mismo visualiza su presente y futuro en suelo costarricense, donde espera cumplir otro sueño más.

Hernández ya ve el suelo tico como su casa y aunque ama a Cuba y allá está toda su familia, adelantó que cuando se retire del fútbol seguirá viviendo acá. Es más, el gran anhelo que le queda involucra a sus seres queridos, a quien espera traer para que lo acompañen en su aventura.

Parece mentira, pero Marcel confesó que sus padres nunca lo han visto jugar en vivo en esta etapa como profesional, ya que no pueden salir de La Habana. Sus anotaciones solo las observaron por video y por lo mismo, añora que algún día estén en el estadio y así, incluirlos en sus festejos. Eso sí, primero se enfoca en conseguir el pasaporte nacional.

Hace un tiempo el isleño confesó que estaba metido de lleno en estos trámites, pero ¿cómo está su situación migratoria?

El atacante se mostró muy feliz y contó cómo va el proceso: “Con el trámite del pasaporte sigo, por ahora ya tengo la residencia permanente, gracias a Dios, y continuaré con el resto de trámites, con la ayuda de la gente del club. Con el tema de traer a mi mamá, es más complicado, porque al tener pasaporte tendría que reclamarla”.

El “9″ llegó al Cartaginés a mediados del 2018, de inmediato impactó con su nivel y en la actualidad tiene el récord como el máximo goleador extranjero en el país. Es más, a inicios del 2023 superó la barrera de los 100 dianas en Costa Rica y hasta se dio el gusto de ser líder del histórico cuadro brumoso que se consagró como campeón.

Marcel Hernández llegó a Costa Rica a mediados del 2018. El jugador se pagó sus tiquetes para realizar una prueba con Cartaginés y finalmente convenció con su nivel. (Rafael Pacheco Granados)

No baja los brazos

Marcel Hernández quiere que su papá y su mamá sean testigos directos de todo este gran momento que atraviesa y pese a que reconoce que es una misión muy compleja traerlos, no baja los brazos.

“Para Costa Rica, Cuba es un país terrorista, entonces no da visas. Han cambiado algunas cosas, el cubano ya puede entrar, pero tendría que pedir asilo político y no puede ingresar legal. Son términos que no visualizo hoy y quisiera que ella (mamá) llegara de manera legal y es difícil. Igual, no descarto la posibilidad de que algún día ellos me puedan ver jugando”, señaló el jugador.

Este medio consultó con la Dirección General de Migración y Extranjería sobre las condiciones para que un ciudadano cubano ingrese a Costa Rica y aclararon que sí otorgan visas; sin embargo, requieren de un trámite especial. Es decir, no es que en este momento no se les permita ingresar.

Más allá de esto, al menos Marcel ya pudo viajar a Cuba a inicios del 2022 y compartió con sus familiares, luego de casi cuatro años alejado. De igual forma, no cambia por nada el suelo tico y es que el artillero de los blanquiazules se afianzó en el país, le gusta la cultura, la comida y está adaptado a todo.

Si bien, Hernández no cierra las puertas de jugar en otro club en el exterior, tiene clarísimo que volvería y viviría el resto de su vida en Costa Rica.

“Me visualizo viviendo en Costa Rica, acá tengo muchos amigos, compañeros y visualizo mi vida acá. Costa Rica es un país que me ha recibido como si fuera mi casa”, recalcó el futbolista de 33 años.

El delantero de Cartaginés Marcel Hernández (centro) aprovechó su tiempo en Cuba a inicios del 2022, para compartir con sus papás y sus seres queridos. (Instagram Marcel Hernández)

El Marcel de siempre

Marcel Hernández ha vivido un Torneo de Clausura 2023 atípico, primero porque al inicio no figuraba entre los goleadores y luego por diferencias a lo interno del Cartaginés que quedaron expuestas. Eso sí, hoy en día todo esto se resolvió y quedó atrás; Marcel es el de siempre.

El atacante suma 12 goles en el certamen, solo tres menos que Johan Venegas (líder) y, aunque suene extraño, afirmó que el inicio titubeante fue parte de su plan normal de trabajo.

“Hoy en día me siento muy bien. Todo fue parte del proceso que me gusta llevar, porque por razones propias siempre me cuestan los inicios de torneo y esto se debe a la forma en la que enfoco mi pretemporada. Con esto que hago llego a los cierres como más necesito y es que si ven mis estadísticas, en las primeras vueltas del torneo no paso de seis goles y en las segundas termino como goleador”, señaló.

El dato que comentó Marcel es cierto y es que en el Clausura 2023 sumó cinco tantos en la primera vuelta y en lo que va de la segunda acumula siete.

Según el atacante, todo se debe a su plan de entrenamientos, a la pretemporada que efectúa y a que por su potencia y estilo de juego, necesita trabajos extra antes de iniciar la competencia, para luego soltarse.

“Lo que hago es por mi potencia física, mis cualidades y mi forma de jugar. Me gusta entrenar mucho, es parte de mi forma de ser y lo que me exijo. Sé que la exigencia es muy alta sobre mí, todos esperan mucho de mí y por eso tengo que prepararme muy bien”, explicó el ariete.