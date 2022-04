Josef Miso deja de lado la envidia y desde Eslovaquia felicita a Marcel Hernández

Josef Miso atesoró por 15 años el récord de mejor goleador extranjero en Costa Rica. Parecía casi imposible que le dieran cacería y que superaran sus 88 anotaciones en la Primera División. Es más, de seguro usted, yo y el propio Miso jamás imaginamos que un cubano sería quien derribaría la marca, pero para Josef esto no importa y lo menos que siente es envidia o nostalgia.

Incluso, es mucho más difícil creer que Hernández llegó a mediados del 2018 al país, disputó su primer partido en agosto y llegó a 90 festejos en apenas 154 compromisos. Jamás se puede desmeritar lo de Josef, quien necesitó de 248 duelos para sus 88 festejos, por algo estuvo tantos años en lo más alto y coleccionó títulos individuales y grupales. Desde su natal Eslovaquia, el histórico artillero de Alajuelense, Herediano, Brujas, Carmelita, Santos y Grecia, conversó con La Nación este miércoles.

Lejos de lo que muchos pensaría, el eslovaco afirma que tan siquiera le daba seguimiento a lo que ocurría y por la diferencia de horas, cuando Marcel estaba marcando su triplete en el Fello Meza ante Grecia (gane 4 a 0), él estaba durmiendo.

“Estoy en Eslovaquia visitando a mi hermana y sabía que había jornada en Costa Rica a mitad de semana, pero no estaba pendiente de quién jugaba. Por la diferencia de horas acá, en realidad estaba durmiendo cuando todo pasó y cuando desperté, tenía mensajes de varios amigos diciéndome que Marcel había superado mi récord, pero de verdad que no tenía claro que estaba jugando Cartaginés. Creo que leí que iba a jugar Cartaginés el martes y que Marcel participaría, pero no dimensioné lo que podía pasar. Cuando ellos estaban jugando yo estaba durmiendo”, afirmó el exmanudo.

Josef Miso militó en seis clubes en el fútbol de Costa Rica, siendo Alajuelense el primero y con el que marcó más historia. (Alonso Tenorio)

Josef también contó: “No me da nostalgia el récord, son cosas normales que pasan y uno tiene otras prioridades en la vida. No me aferraba al récord. Sabía que el récord iba a caer, porque no era un número tan alto y sabía que tarde o temprano me pasarían. Marcel es un excelente jugador y no me sorprende que fuera él quien lo lograra, así que lo felicito mucho por eso que consiguió. Son cosas que pasan y hay que felicitar a Marcel por ese logro”.

El exfutbolista agradeció el gesto del isleño, quien el martes recalcó la calidad y la capacidad de Miso. Incluso, el exdueño de la marca reveló que le gusta mucho la forma en la que juega el blanquiazul.

Pese a que se podía pensar que habían conversado del tema y que se conocían bien al haber compartido en la Liga, Josef reveló que apenas dos o tres veces hablaron.

“Como somos extranjeros y yo tenía el récord, imagino que tenía referencia mía, pero no sé qué tanto conocía de mi carrera como jugador. Hemos hablado dos o tres veces, pero siempre muy corto y fue cuando Marcel estaba en el primer equipo de Alajuelense y yo en las ligas menores del club... Marcel es un gran jugador, no tengo la más mínima duda y cuenta con grandes condiciones. Me gusta mucho como juega él, es un delantero excelente. La cantidad de partidos en los que lo logró es muy bueno, su promedio es excelente”, añadió.

El cubano Marcel Hernández contabiliza 14 dobletes y cuatro tripletes en Costa Rica. En el Torneo de Clausura 2022 suma 11 goles y es el máximo anotador. (JOHN DURAN)

Amigo en común el más atento al récord

Otra de las curiosidades que dio a conocer Josef Miso es que tiene un amigo en común con Marcel Hernández y fue esta persona la que se encargó desde semanas atrás de enviarle mensajes al eslovaco y recordarle que su marca estaba por caer.

“Tengo un amigo cubano que también es amigo de Marcel, se llama Pedro Hernández, entonces este amigo me pasaba mandando mensajes de que Marcel había anotado, que estaba cerca, que le faltaba poco y yo me lo tomaba con mucha gracias. Yo le decía que no había problema con eso, que estaba tranquilo. Es más, este miércoles al despertarme ya tenía un mensaje de este amigo y me dio risa”, comentó Josef en son de broma y de muy buen humor.

Miso escribió una historia que nadie podrá borrar en Costa Rica, pese a que su récord cayó. Eso sí, el delantero es muy modesto y aún deja ver esa timidez que lo caracterizó desde que llegó a suelo tico.

Por ahora se quedará unos días más con sus familiares en Europa, mientras que aguarda por alguna oportunidad de trabajo en el balompié nacional.

“Tengo cerca de 10 días de estar en mi país, estoy visitando a mi hermana en Eslovaquia y de seguro volveré a Costa Rica pronto. Tengo que ver qué opciones se me presentan por allá, de momento no tengo nada concreto”, finalizó.