Marcel Hernández se llevó el balón, recordó a sus padres, a Alajuelense y a Paulo Wanchope en su noche histórica

Apenas en agosto del 2018 disputó su primer partido en Costa Rica y poco menos de cuatro años después ya es el máximo goleador extranjero del fútbol de Costa Rica.

Marcel Hernández llegó a 90 tantos en 154 partidos, dejando atrás la marca de Jozef Miso de 88 en 248 juegos. La celebración de lo que sin duda es una hazaña para él fue en un escenario ideal: triplete en el Fello Meza, con gane por goleada de Cartaginés 4 a 0 ante Grecia para ratificar el segundo lugar del Clausura 2022 y con el respaldo de una afición que vive enloquecida por el cubano.

[ Un Marcel Hernández histórico destroza el récord de Jozef Miso con promedio demoledor ]

Marcel no pudo ocultar su felicidad y en un momento tan especial por poco derrama lágrimas al recordar a sus padres y sus familiares, de quien estuvo alejado desde el 2018 por los problemas legales que enfrentó y de los que salió completamente libre. Así mismo, tuvo un momento para agradecer a Paulo César Wanchope, quien le abrió las puertas con los brumosos, también a Alajuelense y como era de esperarse, se llevó el balón como su gran trofeo.

¿Qué sentimientos pasan por su cabeza al ser el extranjero con más goles en Costa Rica?

Le doy gracias a Dios por cada momento, también le agradezco a Costa Rica por la manera en la que me recibió y a cada uno de los jugadores con los que he compartido camerino. Tampoco puedo dejar de agradecerle a mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis amigos en Cuba. Hay mucha gente que se merece mi agradecimiento, los que están al lado mío y los que me aman saben todo lo que ha pasado, ha sido mucho sacrificio y ellos siempre están conmigo en las buenas y las malas.

”Fue una noche histórica y hay que disfrutarla, pero con mucha mesura, porque el sábado ya tenemos otra final encima”.

Marcel Hernández es el máximo goleador del Torneo de Clausura 2022, con 11 anotaciones en 17 jornadas. (JOHN DURAN)

¿El partido ante Grecia es el que más ha disfrutado desde que llegó a Costa Rica?

Desde que llegué trato de disfrutar igual todos los partidos, porque todos tienen algo diferente. Un profesional no puede escoger un partido u otro, sino que debe enfocarse y trabajar en la tarea que tiene al frente. Sin duda que este ante Grecia tiene un sabor especial, porque también me dicen que soy el extranjero con más tripletes y es una nueva marca.

”Le doy mucho valor porque soy cubano y recuerdo la primera vez que llegué acá y las cosas no eran como ahora, se decían muchas cosas de mí. Le doy mucho valor y mucha importancia y de nuevo le agradezco a los que me han apoyado, a esta gran institución que desde el día uno creyó en mí. Así mismo, le doy gracias a Alajuelense y a los compañeros que tuve ahí.

¿Tiene una sensación especial el haber superado el récord vistiendo la camiseta del Cartaginés?

Sí. Tiene un sentimiento especial por lo que significa el Cartaginés para mí. Este es el equipo que me abrió las puertas en Costa Rica y también le doy unas gracias inmensas a mi agente y a Paulo César Wanchope, creo que esto es de ellos también, porque confiaron cuando nadie lo hacía. Wanchope apostó por un cubano y no había posibilidad de que se diera, pero Wanchope sí lo hizo posible.

”De igual forma, agradezco a ese primer camerino que tuve y que también confió en que un cubano podía salir adelante, hacer las cosas bien y trascender, pese a que no es el deporte rey en mi país. Así mismo, estoy muy agradecido con esa afición brumosa que nunca me ha dado la espalada y con esos seguidores de la Liga, porque muchos rojinegros me apoyan y ahí también viví cosas muy lindas”.

¿Hay un gol es especial que recuerde con más cariño?

Hay muchos goles que recuerdo con cariño. Al final, todos los he disfrutado muchísimo y también disfruté los que hice en la Liga. Goles son amores y no es fácil anotar, mucho menos llegar a 90 en menos de tres años y un poco más. Es importante para mí en todos los sentidos, como profesional, como jugador, como ser humano y como un cubano que llegó a un país extranjero tratando de hacer las cosas bien.

”Gracias a Dios todo se me fue dando, los entrenadores, los compañeros y los amigos fueron confiando. Al final, esto es de todos y Marcel solo empuja la pelota, pero hay compañeros que debo resaltar mucho.

¿Cómo valora lo que se viene en su futuro o es que hay posibilidades de que se quede en Costa Rica hasta diciembre?

Mi futuro cercano e inmediato es Cartaginés. Tengo un compromiso muy grande con mis compañeros, afición, directiva y cuerpo técnico del Cartaginés, porque es lo que ellos se merecen por todo lo que me han dado.

”Reitero que mi enfoque total está en Cartaginés. Eso sí, han llegado un par de ofertas que valoraremos, pero tampoco descarto quedarme en Costa Rica, también es una posibilidad y todo dependerá de lo que suceda luego de este torneo, cuando nos sentemos con cabeza fría para no precipitarnos. Vivo el día a día, disfruto de esto tan bonito que nos da la vida y al final trataré de tomar la mejor decisión”.

¿Cuánto ha pesado el apoyo de su familia, pese a que están lejos y los ha visto muy poco?

Más allá de estar lejos de mi familia por tanto tiempo, el permiso que me dio Cartaginés para ir a verlos, estar con ellos y compartir 10 días con ellos fue un impulso anímico grandísimo. De verdad que necesitaba ese espacio con mis seres queridos y de igual forma, tengo personas a mi alrededor en Costa Rica que me quieren, me aman mucho y son parte de este triunfo.

”De verdad que estoy muy contento, porque no llevo cuatro años en Costa Rica y este récord que superé tenía como 15 años de estar vigente y le pertenecía a un gran extranjero como Jozef Miso. Estoy feliz, fue una noche maravillosa y espectacular”.

¿Hubo un antes y un después en Marcel Hernández tras quedar libre de los cargos por los que se le acusó?

El fútbol siempre lo he disfrutado igual y esto es lo que nos apasiona.