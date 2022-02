Marcel Hernández aclara su futuro y revela lo primero que hará al tener pasaporte

Marcel Hernández dio sus primeras palabras tras ser absuelto de todos los cargos por cuatro delitos de violación y dos delitos de relación con persona menor de edad y aunque reiteró que el fútbol pasa a un segundo plano en este tipo de circunstancias, el delantero de Cartaginés aclaró lo que pasará en su futuro inmediato: quedarse al menos seis meses más en Costa Rica es su objetivo.

[ Cartaginés respiró con el fallo de Marcel Hernández ]

Hernández recibirá su pasaporte este mismo lunes por la tarde y más allá que tiene ofertas sobre la mesa para jugar en el extranjero, hizo énfasis en el cariño que ha recibido de los brumosos (está a préstamo de Alajuelense por todo el 2022) y en el apego emocional que lo une con una institución que a su parecer lo ha respaldado siempre.

Si bien, en la Liga el gerente deportivo Agustín Lleida señaló a inicios de año que Marcel tenía opciones concretas y que se marcharía inmediatamente si era declarado inocente, el delantero dio otra versión muy distinta, que por cierto, va de la mano con la que expresó el presidente de los blanquiazules, Leonardo Vargas.

“Da mucha tranquilidad y mucha paz que al final se lleguen a estas conclusiones y estas verdades que nosotros conocíamos. Tengo mucha tranquilidad hoy y estoy seguro que mis papás a la distancia me estaban animando y apoyando... Al final, las ofertas siempre han existido y están sobre la mesa, pero me voy a enfocar muchísimo en Cartaginés. Quiero darle y darme la oportunidad a Cartaginés, porque es un equipo que me ama, me quiere, me valora y me cuida. Voy a estar ligado a esta gran institución, vamos a intentar darle lo mejor a este club, porque se merece lo mejor de Marcel”, manifestó.

El isleño añadió: “Después veremos las opciones que tengo, las valoraré con la cabeza fría y pensaré en ellas, pero Cartaginés se merece a un Marcel enfocado, ayudando, metido y tratando de hacer las cosas bien, como lo he venido haciendo. Mi idea es estar enfocado al 100% en estos seis meses con Cartaginés y después cuando termine el torneo definiremos y nos sentaremos”.

Desde el 3 de octubre del 2018 Marcel figuraba como acusado en este caso, lo que hizo que se le giraran medidas cautelares y se le retirara su pasaporte. El atacante tiene un largo periodo sin ver a sus familiares en Cuba, por lo que de inmediato solicitará un permiso a los brumosos para marcharse lo más pronto posible.

Así lo dio a conocer el “9″, quien especificó que entiende que el Torneo de Clausura 2022 está en desarrollo, pero es urgente para él estar con sus seres queridos y por lo mismo tratará de ir la próxima semana o la siguiente.

“Estoy contento por la devolución del pasaporte, no por irme a jugar fuera del país, sino porque ahora puedo ver a mi familia. Me privaron de ver a mi familia y no fueron solo tres años, sino que tengo cinco años de no ver a mi mamá y mi papá, nueve sin ver a mi hermano menor y seis sin ver a mi hermano mayor. Esto es lo más importante para mí, el fútbol puede esperar. Voy a pedir los permisos pertinentes a la institución que me debo, para intentar viajar lo antes posible a Cuba y ver a mi familia. No sé si será la semana que viene o la otra, pero voy a pedir el permiso para ir lo más pronto posible”, detalló.

[ Marcel Hernández: el delantero que Cuba dejó salir y cumple su sueño en Costa Rica ]

Hernández acumula 81 goles en 149 partidos en suelo tico (61 dianas en 98 duelos con Cartaginés), además, registra 25 asistencias (13 con la Liga). Incluso, el ariete está a siete tantos de igualar a Josef Miso como el extranjero con más festejos en el balompié tico y ya es el foráneo con más darnos en el club de la Vieja Metrópoli.

Pese a estos números, confesó que todo el proceso judicial que vivió desde octubre del 2018 le afectó y piensa que ahora puede dar mucho más.

[ Marcel Hernández absuelto de todos los cargos por el Tribunal de Cartago ]

“Sí me afectó esto que viví en el rendimiento, porque uno llegaba a los estadios y te grita cosas que uno no es. Lo mismo al entrar a redes sociales, porque la gente quiere dar a entender que uno es un violador o lo peor de la vida, entonces no puedo esconder que me maltrataron mucho, pero igual me dieron mucho cariño. Más allá de la afectación que tuve, que fue grande al saber que hasta me decían que podía tener una pena de 30 o 35 años por algo que uno no hizo, pues tuve la capacidad de hacer mi trabajo en la cancha. En ocasiones no me dejó ser lo que soy, pero si valoro mi rendimiento, pues fue impecable”, finalizó.