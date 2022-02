Cartaginés respiró con el fallo de Marcel Hernández

El delantero Marcel Hernández fue absuelto de todos los cargos por cuatro delitos de violación y dos de relación con persona menor de edad, según estableció el Tribunal Penal de Cartago, este lunes. El fallo también le permite respirar en lo deportivo a Cartaginés, club con el que está a préstamo por todo el 2022 (Alajuelense es dueño de su ficha).

[ Marcel Hernández absuelto de todos los cargos por el Tribunal de Cartago ]

Los brumosos se manejaron con mucha mesura en este caso. El propio presidente y máximo accionista del club, Leonardo Vargas, no había querido dar su parecer sobre el tema judicial, pero en lo futbolístico sí ratificó que había mucho en juego para ellos y no oculto que el semestre dependía en gran medida de la resolución de los jueces.

Incluso, los blanquiazules no tenían un plan B en caso de que el resultado del juicio no hubiese sido positivo para Marcel. El mercado de fichajes cerró el 1 de febrero y el club no fichó a más atacantes. En el plantel no hay otro “9″ de experiencia y goleador. El único delantero centro con algo de rodaje es Jesús Chaves (23 años), quien no se le compara al cubano y está lejos del rendimiento que muestra el estelar en el puesto.

“Lo único que esperamos es que salga avante en ese proceso estrictamente personal y que pueda seguir adelante con nosotros. No vamos a adelantarnos a acontecimientos y vamos a esperar que todo fluya positivamente para él y para el club. Lo que debamos de resolver en el futuro lo haremos cuando tengamos que hacerlo”, señaló el dirigente previo al inicio del juicio.

El delantero de Cartaginés Marcel Hernández (izquierda) fue titular en los cuatro partidos de los brumosos en el Torneo de Clausura 2022. En el duelo ante el Sporting FC superó a Roy Miller (derecha). (Rafael Pacheco Granados)

El jerarca añadió: “Con respecto al equipo, en caso de tener algún imprevisto, resolveremos con nuestras ligas menores. Vamos a dar esa oportunidad a los de la cantera, es un pendiente de nosotros”.

Para nadie es un secreto que Hernández es uno de los mejores, sino el mejor delantero en Costa Rica y sus números lo respaldan. El ariete acumula 81 goles en 149 partidos en suelo tico (61 dianas en 98 duelos con Cartaginés), además, registra 25 asistencias (13 con la Liga).

Incluso, el ariete está a siete tantos de igualar a Josef Miso como el extranjero con más festejos en el balompié tico y ya es el foráneo con más darnos en el club de la Vieja Metrópoli.

El primer paso del cubano tras quedar libre será visitar a sus familiares, a quienes dijo que no ve desde hace más de cuatro años, cuando inició el proceso judicial. El abogado del jugador, Raymundo Pérez recalcó que la prioridad del “9″ es ir a Cuba y estar con sus seres queridos, por lo que buscarán el mejor espacio para hacerlo, siempre con la autorización de Cartaginés.

[ Marcel Hernández cuenta su verdad al salir de Alajuelense: ‘Me impactó lo de la Liga’ ]

Posible salida al exterior

Luego del fallo del Tribunal Penal de Cartago el jugador Marcel Hernández recuperará su pasaporte y ya no cuenta con medidas cautelares que le impidan salir del país. Con este fallo se le abre también un panorama mucho más amplio en lo deportivo para fichar con algún equipo del exterior.

El propio Agustín Lleida, gerente deportivo de Alajuelense, había adelantado que tenían ofertas sobre la mesa desde Asia por Hernández y que una vez quedara todo resuelto en la parte judicial y con el atacante en libertad, se intensificarían las negociaciones y podría salir en cualquier instante.

[ Cartaginés señala a Alajuelense por no decir toda la verdad en caso de Marcel Hernández ]

No obstante, más allá de que la Liga es dueña de la ficha de Marcel por lo que resta del 2022, en el Cartaginés (club que lo recibió a préstamo) fueron tajantes sobre el tema y señalaron a Lleida por no decir toda la verdad sobre el caso. Los brumosos afirmaron que el isleño no saldrá en medio del Clausura 2022 y como mínimo terminará el presente torneo.

“No quiero polemizar con la gente de Alajuelense y las declaraciones que dieron, pero me debo a la afición de Cartaginés y les garantizo que Marcel Hernández va a jugar con nosotros todo este torneo, no es que mañana se lo van a poder llevar, eso no es así. Incluso, vamos a tratar que en el futuro él siga en el Cartaginés y es a lo que nos dedicaremos. Le reitero a nuestra afición que hicimos un trabajo para asegurarnos que Marcel terminará este torneo con el club”, explicó Leonardo Vargas, presidente de los blanquiazules al presentar al “9″.

Lo cierto es que a partir de ahora al ariete se le abren muchas más opciones y puede optar por alternativas fuera de Costa Rica.