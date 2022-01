Marcel Hernández cuenta su verdad al salir de Alajuelense: ‘Me impactó lo de la Liga’

Marcel Hernández ya se puso la camiseta de Cartaginés y atrás quedó su paso por Alajuelense. Más allá de la versión que dio el gerente deportivo de los manudos, Agustín Lleida, el cubano dio la que es su verdad tras salir extrañamente de un equipo en el que marcó 20 goles y dio 13 asistencias en 51 partidos.

Lleida justificó un préstamo inesperado en una decisión técnica y en bajar costos al no lograr los objetivos deportivos en el 2021, esto pese a que los erizos pagaran $150.000 hace apenas un año. Las explicaciones no convencieron del todo a la mayoría de aficionados y por lo mismo, era necesario tener la versión del isleño.

“No salí de la Liga por temas disciplinarios, en todo momento di el 100% y me entregué al máximo. Nos faltó un poco más para lograr los objetivos individuales y profesionales, pero siempre acaté órdenes. Ellos tomaron su decisión, las respeto, pese a que pueden ser en contra o a favor. Le dije a Agustín que siempre debemos vernos a la cara y decirnos las cosas como son. Así pasó y punto, pero acá no es un tema disciplinario, es solo un tema de decisión de la gerencia, dirigencia y cuerpo técnico”.

Además, agregó: “Le guardo un amor inmenso a Cartaginés, acá me abrieron las puertas y estoy muy agradecido porque me han transmitido mucho cariño. Se alinearon muchas cosas, Cartaginés puso de su parte y yo también y al final todo se concretó”.

Marcel llega a préstamos por un año a la Vieja Metrópoli (lo que le restaba de su ligamen con los erizos) y no tienen ninguna cláusula que le impida enfrentar al León en el Clausura 2022. De igual forma, los rojinegros se guardaron una carta para venderlo al exterior y garantizarse la totalidad de lo que ingrese, siempre que el futbolista quede libre del juicio que enfrentará a finales de enero por presunta violación de una menor.

El ariete externó que si bien está la posibilidad de salir, no es su prioridad en este momento y está enfocado en su proceso judicial y en rendir con los centenarios.

Así mismo, el presidente de los brumosos afirmó que Hernández se quedará como mínimo el Torneo de Clausura 2022 con el club y que no es como mencionaron los manudos, de que puede irse en cualquier instante.

Más detalles

Marcel Hernández no escondió que se siente feliz y a gusto en la que considera su casa, eso sí, también reveló que la decisión de Alajuelense le impactó y para nada se la esperaba.

“Recibí una llamada de Agustín, me dijo lo que pasaba y no lo recibí bien, la verdad que me impactó. Cuando me dio la opción de Cartaginés le dije que me diera el finiquito para que yo decidiera mi futuro. Agustín me dijo que el finiquito no era opción, porque sabía que podía ir a Saprissa. La conversación con él fue esta”, dijo el cubano.

Hernández detalló que Saprissa no se le acercó para llevárselo en este campeonato, pero que era una realidad que de salir libre los tibaseños estarían entre las alternativas, ya que ellos siempre han mostrado interés.