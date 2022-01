Cartaginés señala a Alajuelense por no decir toda la verdad en caso de Marcel Hernández

Alguien no dijo toda la verdad de la negociación entre Alajuelense y Cartaginés por el préstamo de Marcel Hernández y en el conjunto brumoso aseguran que quien mintió fue Agustín Lleida, gerente deportivo de los rojinegros.

El nuevo delantero de Cartaginés, Marcel Hernández (izquierda) se mostró feliz y agradecido con el presidente brumoso Leonardo Vargas (derecha) tras concretarse el préstamo con Alajuelense. (JOHN DURAN)

Leonardo Vargas, presidente de los brumosos, aseguró hasta en dos oportunidades que Hernández jugará sí o sí todo el Torneo de Clausura 2022 con los blanquiazules y que no es como dijo Lleida, de que puede marcharse al exterior en cualquier momento, por más que el jugador salga bien librado del juicio que afrontará a finales de enero, por la presunta violación de una menor.

Las declaraciones de Vargas son tajantes y directas y aunque no quiso polemizar con los manudos, ya que afirma que todos pusieron de su parte para que Marcel regresa a la Vieja Metrópoli, no eludió el responder y aclarar lo que para él es la verdad de lo que está en el contrato que firmaron.

“No quiero polemizar con la gente de Alajuelense y las declaraciones que dieron, pero me debo a la afición de Cartaginés y les garantizo que Marcel Hernández va a jugar con nosotros todo este torneo, no es que mañana se lo van a poder llevar, eso no es así. Incluso, vamos a tratar que en el futuro él siga en el Cartaginés y es a lo que nos dedicaremos. Le reitero a nuestra afición que hicimos un trabajo para asegurarnos que Marcel terminará este torneo con el club”, dijo el jerarca.

[ Marcel Hernández cuenta su verdad al salir de Alajuelense: ‘Me impactó lo de la Liga’ ]

Así mismo destacó: “Con Alajuelense llevamos una buena negociación, las dos partes colaboramos, pero lo que aseguro es que no hubiera hecho este acuerdo si existiera esa posibilidad de que nos lo dieron hoy y mañana nos lo quitan. Esto jamás podría darse, sería muy poco serio. Hicimos un trabajo para que Marcel termine el torneo y luego vamos a ir viendo, porque la posibilidad de que el salga al exterior siempre ha estado, desde que estoy acá hay opciones en el exterior y hay cosas que vamos a valorar, pero nunca le voy a quitar esa opción cuando se le de”, manifestó el máximo accionista de Cartaginés.

En lo que sí coincidió el presidente con Agustín fue en que son los brumosos los que asumen la totalidad del salario del isleño. Incluso, recalcó que es un tema que tenían en el presupuesto y no necesitaron de esfuerzos adicionales, debido a que 11 figuras salieron del club en este semestre y esto les dio más espacio económico.

Vargas sabe muy bien que el tema judicial del goleador no es nada sencillo y por lo mismo también busca más refuerzos en ataque y toma previsiones contractuales, pensando en que pueda ocurrir. La situación la manejan a lo interno, según expresó.

“Cartaginés no tiene padrinos que hagan aportes, sino que trabajamos con un presupuesto y la posibilidad económica estaba desde noviembre, no es que hicimos algo extraordinario para traer a Marcel... Sabemos que está el tema legal de Marcel y esperamos que se resuelva positivo para él, pero igual vamos a traer a un jugador más en esa posición y ser precavidos por lo que pueda ocurrir”, finalizó el jerarca.

En Alajuelense afirmaron que los ingresos por cualquier venta del cubano en el 2022 será totalmente para el club erizo, algo en lo que los de la Vieja Metrópoli no profundizaron, pero lo dejaron en duda.

Marcel respalda versión

Marcel Hernández respaldó la versión que dieron en Cartaginés y recalcó que no valora irse de inmediato, si es que el juicio se resuelve favorablemente para él. Más allá de que hay opciones, su interés es quedarse al menos el primer semestre del año con los blanquiazules y no como dijo Agustín Lleida, gerente manudo.

[ Presidente de Cartaginés perdona a Marcel Hernández y le abre la puerta ]

“Para nadie es un secreto de que tenía otras ofertas y pude haber presionado para irme a otro lugar, pero no lo hice y siempre estuve accesible a venir acá a préstamo... Desde el primer torneo que tuve en Costa Rica siempre he tenido muchas ofertas sobre la mesa y lo que ha pesado es el tema judicial. Si todo sale bien en lo judicial, valoraremos el salir, pero no tengo el apuro de irme ya, porque tengo el reto y ese deseo de revancha de ser campeón”, enfatizó el goleador.

Marcel descartó que Saprissa era una de las opciones para salir de la Liga, ya que el León nunca le dio la carta de libertad, sino que la planteó la alternativa de los blanquiazules y fue la que finalmente aceptó.

[ Alajuelense firmaría el peor negocio del siglo con Marcel Hernández ]

Eso sí, reconoció que los morados siempre han estado atentos a lo que pasa con él. De igual forma, dijo que tampoco conoce de una opción formal para salir al fútbol asiático.