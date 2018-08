”No me desesperé, no pensé en quedarme y desertar, porque soy muy apegado a mi familia… La vida de un futbolista en Cuba es complicada, pero igual a la de todo deportista allá. Es con demasiado sacrificio, porque la paga no es buena y hay que sacrificarse el doble. Mal, pues no creo que la pasara, aunque es complicado”, manifestó.