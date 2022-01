Marcel Hernández enfrentará juicio por presunta violación el jueves

El Tribunal Penal de Cartago iniciará el próximo jueves 27 de enero el juicio contra el futbolista del Club Sport Cartaginés, Marcel Hernández Campanioni, por cuatro presuntos delitos de violación en perjuicio de una menor de edad.

Raymundo Pérez Castillo, abogado del jugador, afirmó a La Nación de que esperan que la situación penal de Hernández “se resuelva de una vez por todas y para siempre” en este juicio, que fue ordenado por el Juzgado Penal de Cartago el pasado 4 de junio.

De acuerdo con Pérez, el Juzgado Penal decidió elevar el caso a juicio para “no seguir en ese vaivén de expedientes del juzgado al Tribunal”, con el fin de que el proceso se resolviera por el fondo de una vez.

En dos ocasiones anteriores los jueces penales dictaron sobreseimientos definitivos, pero luego el Tribunal Penal de Cartago admitió las apelaciones planteadas por el Ministerio Público y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), lo que generó la realización de nuevas audiencias preliminares.

Según explicó el abogado, el proceso podría no terminar en este juicio, ya que la parte denunciante podría interponer un nuevo recurso de apelación a la sentencia que dicten los jueces. “Ellos pueden apelar, esa apelación puede revocar la sentencia o mantenerla y después tienen derecho de ir a casación”, indicó.

“El tema es que a mí me gustaría que la situación de Marcel se resuelva de una vez por todas y para siempre, ya dejar de pensar que casación, que apelación, que puede volver, que no puede volver, me explico, algo que resuelva el asunto de una vez por todas”, comentó Pérez en relación al caso de Marcel.

El delantero del Club Sport Cartaginés enfrentará a la justicia el próximo jueves a partir de las 8:00 a.m. en el Tribunal Penal de Cartago.

Al consultarle sobre el presunto delito de relación impropia, el abogado explicó de que esta causa figura como una subsidiaria por dos delitos de relaciones impropias con menor de edad. Aunque sostuvo de que dicha denuncia fue a posteriori, cuando la etapa para acusar ya había terminado.

“Cuando ellos vuelven, y llevan el expediente otra vez al Ministerio Público, ya viene con una acusación nueva y eso no se puede, es prohibido en derecho procesal penal, pero ha subsistido a golpe de tambor”, afirmó el representante legal del futbolista.

La acusación

Según la acusación de este caso, presentada en noviembre del 2019, Hernández habría cometido los delitos en agosto del 2018, cuando la persona que figura como ofendida tenía 16 años. Sin embargo, fue hasta el 3 de octubre de ese mismo año que se interpuso la denuncia.

Por ello, las autoridades hicieron un allanamiento en la casa del jugador, en barrio Asís de Cartago. Ese día, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró recabar evidencia para incluir al expediente 18-002837-0345-PE.

En una primera instancia, el 11 de agosto del 2020, la tesis de la defensa y el análisis de unos mensajes de WhatsApp hicieron que se dictara el primer sobreseimiento definitivo a favor del jugador. No obstante, luego de una apelación de la Fiscalía y el Inamu, se ordenó una nueva audiencia.

Esa nueva audiencia desencadenó, el pasado 4 de diciembre del 2020, en un segundo sobreseimiento definitivo a favor del atacante por parte del Juzgado Penal de Cartago, que también fue apelada. Dicho recurso fue aceptado y finalmente, tras una tercera audiencia preliminar, el caso fue elevado a juicio.

Según Pérez, el debate estaba agendado para el 2024, pero fue cambiado para el 27 de enero de este año a las 8 a. m. El delito de violación está regulado en el Código Penal en el artículo 156 y establece una pena que va de 10 a 16 años de prisión.