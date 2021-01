En el momento en que sucede todo no te voy a mentir: sí me puse a leer algunos comentarios de gente de Cartago y me dolió mucho lo que leí, como decir que “Marcel, si se va a ir que se vaya, esto es una novela”, y yo por dentro decía “llevo dos años de mi vida dándole todo a Cartago y no siento que esos deban ser los comentarios de los cartagos”, pero sí hubo un montón de cartagos, pero montones, montones, que me decían “buena suerte, tienes que seguir creciendo, crack”; me decían “te queremos y esta es tu casa”, y por otro lado había otros que quizá no se ponían en mi situación y era como darme duro, ¿verdad? Igual cuando se da la salida de Cartaginés estaba triste por el comunicado, porque no fue que yo me fui porque me daba la gana y no dejé nada, sino que era un buen monto económico que pesa; yo llegué gratis a Cartago, entonces hay un monto grande porque en el país, hasta donde sé, nunca se ha hecho una transacción de ese tipo; entonces digo bueno, yo le estoy dejando algo al club que siempre me abrió las puertas, que me apoyó, no es que me estoy yendo y me voy dejando así.