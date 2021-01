Con respecto al comunicado, sinceramente hablando, un poquito de tristeza porque como siempre he dicho, Cartaginés no solo ha sido mi casa, ha sido mi familia en todo momento y durante dos años y lo que tengo en el país di mucho. Aunque me faltaron cosas y ellos me dieron muchísimo más, entonces por ahí un poquito de dolor. Pero entiendo, comprendo. Como siempre he dicho, mis palabras para con don Leonardo Vargas no solo son de agradecimiento, son de amor, porque él me dio muchísimo la verdad y lo llevo en el corazón, porque solo nosotros sabemos lo que me dio. Eso me deja tranquilo, me deja contento porque al final, se hicieron bien las cosas en todo el tiempo que estuve ahí.