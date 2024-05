Joel Campbell, el llamado a ‘volverse loco’ que ansía el inicio de la final entre Alajuelense y Saprissa

Que Joel Campbell se vuelva loco en la final es lo que más desea la afición de Liga Deportiva Alajuelense en vísperas de que se inicie el desafío en el que intentarán forzar a Saprissa a otros dos clásicos más para que definición del título.

Pero más que hacer locuras, lo que él desea es ayudar al equipo como sea, desde adentro o hasta afuera, como le ocurrió el sábado pasado en esa serie semifinal tan dura en la que la Liga avanzó y Herediano quedó en el camino.

Alexandre Guimaraes se arriesgó y empezó a cuidar fichas cuando el pase a la final no estaba sentenciado, pero él también sabía por qué lo hacía. En el minuto 74 salieron Jonathan Moya y Joel Campbell para que ingresaran Guillermo Villalobos y Fernando Lesme.

A partir de eso, empezó una verdadera tortura para el 12 de la Liga. El banquillo de visitante se encuentra a muy pocos metros de la grada de prensa en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

Desde ahí era fácil ver a Joel Campbell inquieto, con el estrés que no refleja cuando está dentro de la cancha. Casi no se sentó, no podía, debía estar ahí de pie, gritándoles a sus compañeros de vez en cuando, igual que lo hacía Michael Barrantes.

Aplaudía en unas ocasiones y se lamentaba en otras. Llegaron los tiempos extra y fue uno de los primeros en salir corriendo con hielera en mano para socorrer a sus compañeros. Era su manera de ayudar en ese instante.

La definición desde el manchón blanco lo tenía con una mezcla de emociones, porque sabía que las cosas pintaban bien en las prácticas de penales desde días antes. Sin embargo, para nadie es un secreto que él tiene la ficha número uno para cobrar la pena máxima en la Liga.

Joel Campbell es muy seguro desde los once metros y el equipo confía en él, en su frialdad y en su experiencia; pero para esa tanda, los papeles se invirtieron.

Lo que él hacía era transmitirles confianza, tanto a Leonel Moreira como a los mismos lanzadores. Desde la banca, Campbell había estado apoyando a Fernando Lesme cuando el paraguayo tomaba el balón. Lo mismo se dio en ese disparo que le correspondía al delantero suramericano de 22 años.

Joel Campbell salió en busca de Fernando Lesme para festejar el pase a la final de Liga Deportiva Alajuelense. Fotografía: Jorge Navarro

Cuando vio la bola adentro, con ese remate de Lesme, Joel se volvió loco y se fue a festejar con el guaraní y sus demás compañeros. Alajuelense estaba en la final y eso era justo lo que tanto quería.

Joel Campbell: ‘Mentalmente estamos muy fuertes’

“Mentalmente estamos muy fuertes, pudimos aguantar un partido que era bastante complicado, porque ellos al conseguir el gol tenían la parte anímica a tope en su casa, pero el equipo se supo mantener y sacar la serie”, expresó Joel Campbell.

Destacó el accionar de Leonel Moreira, a quien definió como un grandísimo portero y una mejor persona, y dijo que tampoco le sorprende lo que hizo al tapar los lanzamientos de Elías Aguilar y Fernán Faerron.

“Esos momentos a él le gustan, siempre se ha caracterizado por los penales; en momentos cumbres está ahí. Nosotros estábamos muy confiados en que si llegábamos a los penales, iba a estar como pez en el agua, porque lo practica mucho, le gustan mucho y lo demostró”.

Joel también hizo alusión a Alexandre Guimaraes, su lectura de juego y el manejo de los partidos.

“Todos sabemos del potencial que tiene el profesor, que ha ganado muchísimas cosas, nos ha transmitido esa tranquilidad de saber qué hacer en cada momento. Somos un equipo muy unido, estamos muy conscientes, pero sabemos que la final va a ser bastante dura y tenemos que prepararnos bien”.

Joel Campbell no quería ni sentarse cuando salió de cambio en el partido definitivo entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. Fotografía: Albert Marín

Campbell dijo que Alajuelense tiene un equipo capaz, con jugadores comprometidos, de buen nivel y muy laborioso.

“Al que le toque ha entrado de buena manera, estamos tranquilos, humildes, con los pies en el suelo, porque sabemos que faltan partidos muy difíciles. Yo creo que hay que pensar en lo importante que es llegar a una final; más allá de lo físico, hemos hecho un gran trabajo para poder estar en esta final, esperando alargarla hasta la gran final para pelear por este torneo”.

En medio de esa tensión que tenía, aquella hielera con la que corrió para asistir a sus compañeros pagó los platos rotos. Entre el estrés y la emoción, la terminó tirando por ahí.

“Es un poquito frustrante estar afuera y vivir una etapa de penales, pero también confiaba muchísimo en los compañeros; era algo que habíamos practicado y gracias a Dios pudimos sacar el resultado”, subrayó Joel Campbell.

Joel Campbell dio asistencia a sus compañeros antes de que empezaran los tiempos extra, el sábado anterior. Fotografía: Albert Marín

Ahora solo piensa en hacer posible que a este campeonato le resten cuatro partidos. Es lo que más quiere y confía en todos los integrantes de Alajuelense para lograrlo.

“Hemos hecho un equipo muy fuerte, mentalmente estamos bien”, insistió, al tiempo que él es del pensar que los penales no son suerte, sino trabajo.

“Los jugadores se preparan para pegarle a los penales y los porteros para pararlos. No son una ruleta los penales (...). No sé si somos favoritos, pero nosotros trabajamos para nosotros. Sabemos la institución en la que estamos, es grandísima y aquí siempre se lucha por ser campeón”, concluyó Joel Campbell, quien nunca había hecho tantos goles en una temporada como en la actual, con Alajuelense.

El primer clásico en la final de segunda ronda se acerca, será este miércoles 22 de mayo a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Estos son los precios para el partido de ida de la final de segunda fase entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Prensa Alajuelense)

