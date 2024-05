Jugador de Alajuelense confirma que dejará el club al acabar este torneo

Un jugador de Liga Deportiva Alajuelense se despedirá pronto del club y lo que más quiere es irse campeón. Su estancia en el cuadro rojinegro no fue como él lo pensaba, ni lo que conversaron cuando se dieron los contactos, pero a lo interno del club no hay una sola queja con respecto a él.

Alejandro Duarte se entrena como si fuera quien más jugara, a pesar de que desde que llegó a la Liga no ha tenido un solo minuto bajo los tres palos. La realidad de hoy dicta que es muy difícil que esa situación cambie y que ataje en la final contra Saprissa.

Ocurriría solo si se presentara una eventualidad con Leonel Moreira, ese guardameta con un rendimiento sobresaliente en este semestre y que viene de ratificarlo en la tanda de penales contra Herediano para sentenciar el pase a la final de segunda ronda, al tapar los lanzamientos de Elías Aguilar y Fernán Faerron.

En ese instante, la actuación soberbia de Moreira desató los murmullos entre la prensa deportiva, en el sentido de que es incomprensible que Gustavo Alfaro no lo tome en cuenta en la Selección Nacional.

Pero tampoco podría pensarse que por lo ocurrido el sábado es que Alejandro Duarte no continuará en Alajuelense. Que a estas alturas no haya debutado con los erizos es algo que jamás le pasó por la mente. Lo más curioso es que a Leonel Moreira también se le vence contrato con la Liga dentro de pocos días.

Una de las razones por las que el club rojinegro efectuó ese préstamo de última hora, sorprendiendo en el cierre del mercado de fichajes con la llegada de un portero extranjero, fue actuar en función de una recomendación que hizo el preparador de arqueros Diego Cejas.

Alejandro Duarte ha sido suplente desde que llegó a Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

Él veía que los manudos tenían a Leonel Moreira y a Bayron Mora, pero como Miguel Ajú se marchó a préstamo porque quería tener más regularidad, pensaba que si se presentaba alguna eventualidad, en caso de lesión o castigo por expulsión o acumulación de tarjetas, la portería rojinegra debía contar con alguien más de experiencia.

Así llegó Alejandro Duarte, pero el guardameta peruano es una verdadera incógnita para el liguismo. Ningún aficionado lo ha visto más allá de los calentamientos previos a todos los partidos en los que Leonel Moreira ha sido titular.

Alejandro Duarte dio a conocer en el programa En las Canchas de Perú que su préstamo con Alajuelense está pronto a terminarse y que no se extenderá por un año más, porque esa posibilidad se había contemplado dentro de los acuerdos.

Alejandro Duarte se incorporó a los entrenamientos con Liga Deportiva Alajuelense desde que el club lo anunció, el último día de enero. (Prensa Alajuelense)

Recordó que llegó el último día de enero cedido a préstamo del Sporting Cristal de Perú.

“Yo llevaba dos años en el club y buscando opciones se abrió esta opción de venir a Costa Rica. Conversé con el técnico (Andrés Carevic) antes de venir y él tenía la idea que yo veniera y pudiera jugar varios partidos, que me puedan ver y al final vine. Igual creo que viene siendo una buena experiencia. Acaba en un mes mi préstamo”, expresó Alejandro Duarte.

Que Andrés Carevic tuviera en mente darle algunos partidos no es de extrañar. En el torneo anterior hizo justamente eso, rotando a Leonel Moreira y a Miguel Ajú para que los dos tuvieran participación.

Sin embargo, Alexandre Guimaraes es de la idea de que siempre es mejor darle continuidad a un arquero. Eso lo dejó en evidencia en el último juego de la fase regular contra Guanacasteca. Parecía que ese era el momento para que Alejandro Duarte atajara, pero lo hizo Moreira.

“Creo que esta experiencia de salir y, aparte, que no haya salido como yo quise, de no haber podido sumar minutos, me va a hacer volver con más ganas a Sporting Cristal, con más hambre de poder recuperar mi puesto”, aseguró Alejandro Duarte.

Él era muy regular en su equipo, hasta que sufrió una lesión que lo hizo llenarse de paciencia. En enero de 2023 disputaba un amistoso y se fracturó la clavícula.

Cuando se recuperó, el técnico optó por darle continuidad a quien venía atajando en Sporting Cristal. Así que el préstamo con Alajuelense fue bien visto por el peruano que nació en Alemania.

Alajuelense no habla de movimientos aún

En la Liga son herméticos. Desde hace algunos años prefieren no hablar de salidas y llegadas hasta que concluya el torneo. Esa es la misma línea de Alexandre Guimaraes, quien no quiere que nadie se distraiga.

Alejandro Duarte ya dijo que no continuará; mientras que con Leonel Moreira aún no se dan las negociaciones respectivas.

Alajuelense le dio esta camiseta con el nombre de Carlos Alvarado a Leonel Moreira. Foto: Prensa Alajuelense

Eso sí, el propio sábado por la noche, el presidente del club Joseph Joseph admitió que luego de los penales que tapó hubo algunas bromas al respecto, en el sentido de que el arquero se está cotizando más y que ya va siendo tiempo de renovarlo.

Los otros jugadores a quienes se les vence el contrato cuando concluya este torneo son el lateral derecho Yael López y el volante Michael Barrantes.

Alajuelense es el gran retador ahora, el equipo que pretende forzar a que este campeonato se extienda a una gran final. Para eso, debe ganarle la final de segunda fase a Saprissa.

El partido de ida será este miércoles 22 de mayo a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, mientras que el juego de vuelta será el domingo 26 de mayo a las 4 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

Ahí se sabrá si los morados consiguen su tetracampeonato sin gran final, o si la historia quedará pendiente de resolverse en dos clásicos más, como lo pretende Alexandre Guimaraes al frente de Alajuelense.

Estos son los previos fijados por Liga Deportiva Alajuelense para ir al clásico de la final de segunda fase del Clausura 2024 y al clásico femenino. (Prensa Alajuelense)

