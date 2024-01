Peruano Alejandro Duarte cuenta qué le llamó la atención para fichar con Alajuelense

Alejandro Duarte llegó a territorio nacional unas horas después de que Liga Deportiva Alajuelense lo anunció como su nuevo guardameta y este miércoles tuvo su primera práctica con el equipo.

El suramericano de 29 años aseguró que formar parte de la Liga es un paso importante para él y lo toma con mucha motivación.

“Muy contento de venir a este club que es grande, ser el primer peruano en representar a este equipo es una bonita responsabilidad“, expresó Alejandro Duarte.

“Los que me conocen desde pequeño me dicen Alex, en Perú algunos amigos me dicen Alejo también, así que pueden llamarme como ustedes prefieran (…). Vengo con muchas ganas de poder aportar todo lo que puedo tanto dentro como fuera de la cancha y que podamos conseguir los objetivos“.

- ¿Qué tal el primer día?

- La verdad que me han recibido muy bien, poder conocer este Centro de Alto Rendimiento ha sido lindo. La verdad que tiene todo lo que necesita un futbolista profesional para poder dar lo mejor de sí y los compañeros me han recibido muy bien. Estamos listos para entrar de lleno en la temporada.

- ¿Qué pudo averiguar de Alajuelense?

- La verdad que todo fue muy rápido, así que no he podido conocer a fondo toda la historia del club, que es muy grande, pero sí sé que es el equipo más importante de Costa Rica. Sé que tienen las mejores instalaciones, una gran hinchada y un lindo estadio que siempre está lleno.

“El club del que vengo en Perú es parecido, un club que siempre tiene la exigencia de ganar cada partido y creo que esa presión me gusta mucho y tengo entendido que acá es igual. Partido que no ganas ya se encienden las alarmas y eso a mí me motiva mucho como futbolista y por eso me llamó la atención venir acá“.

- En su puesto solo juega uno. ¿Cómo ve la competencia con Leonel Moreira?

- Yo creo que hoy en día en cualquier equipo grande de cualquier liga del mundo, siempre hay dos buenos jugadores por posición, así que no es nada nuevo para mí. Y me imagino que tampoco es nada nuevo para Leo. Yo vengo a dar lo mejor de mí, a aportar. Estoy listo para jugar en cuanto así lo requiera el técnico. Acá lo más importante es conseguir los objetivos grupales.

- ¿Cree que la idiosincracia de acá es similar a lo que vivió con la afición del Sporting Cristal?

- El Sporting Cristal es el equipo más ganador de la última década en la era profesional del fútbol peruano y cada partido que no ganas, cada año que no sales campeón la presión se va agrandando y yo creo que estoy acostumbrado a eso. Por eso no me va a costar adaptarme en ese sentido a este club.

- ¿La afición de la Liga empezó a enviarle mensajes en redes sociales?

- Hubo mucha interacción, me contaron familiares porque yo soy de los futbolistas que intentan no mirar tanto ni las cosas buenas, ni las cosas malas. Creo que es mejor estar enfocado en el día a día, en uno mismo, pero sí tengo entendido que es una gran afición, que está muy pendiente del equipo y que viven a mil el fútbol. Eso siempre es bonito.

- ¿Qué mensaje le envía a la afición de Alajuelense?

- La verdad que tengo muchas ganas de conocerlos ya en el estadio, espero que nos sigan apoyando como he visto que lo hacen siempre y que nosotros les podamos entregar todos los objetivos que quedan por jugarse esta temporada.