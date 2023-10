Andrés Carevic encontró en la defensa de Alajuelense el plan B en caso de emergencia

Desde antes que Alajuelense iniciara la competencia en la temporada actual, Andrés Carevic dio su criterio sobre la reestructuración de su equipo. Desde ese momento dijo que no es que la Liga dejó de tener una planilla corta en cuanto a cantidad de futbolistas, sino que se reforzó con calidad.

“Amplia no, sino de calidad sí, porque tenemos una planilla justa, no amplia. No tenemos 25 jugadores, tenemos 20 jugadores de campo, más dos arqueros y la integración de los chicos; pero la obligación siempre está. Hay que pelear todo, eso sin lugar a duda”, expresó Andrés Carevic en julio anterior.

Diez semanas después, con el equipo en el segundo puesto del Apertura 2023, a un punto del Saprissa; con ventaja en la serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf y con la Liga clasificada a las semifinales del Torneo de Copa, ese pensamiento que tenía Andrés Carevic no ha variado.

A pesar de las rotaciones, el trajín de partidos resulta una carga importante que acarrea molestias musculares y otro tipo de lesiones, que al final de cuentas, también son parte del fútbol.

Se han dado situaciones en las que Andrés Carevic ha tenido que implementar un plan B en caso de ‘emergencia’. Y para hacerlo, echó mano de sus defensas centrales.

Primero se dio con Juan Luis Pérez, que ante la necesidad, pasó de central a ser lateral. Por sus características tiene menos peso ofensivo para ese rol, pero más marca.

Ya el futbolista Tomás Fonseca, quien a la vez es periodista y comentarista en Tigo Sports, había analizado en La Nación que siempre hay que diferenciar sistemas, modelo y estilo. Y que la versión actual de Alajuelense es la más camaleónica con Andrés Carevic en el banquillo.

“El sistema ha tenido variaciones, en modelo también, porque las características de los jugadores en cierta manera han mostrado diferencias, porque no es lo mismo jugar con un lateral izquierdo como Suhander Zúñiga o Ian Lawrence, que con Juan Luis Pérez por ese sector”.

Cuando Pérez tuvo esa misión por la banda, cambió un poco la propuesta de Alajuelense, porque el lateral izquierdo va a escalar más o menos de acuerdo a sus características. Y él es defensa central.

En los últimos dos partidos de la Liga se vieron claramente un par de movimientos similares a ese.

Alajuelense jugaba de visita contra Cartaginés en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf y Carlos Martínez se lesionó. El lateral derecho tenía un problema en el tobillo y no pudo continuar en el juego. En la banca no estaba Yael López, porque debía purgar una sanción.

Alajuelense ha tenido que usar a jugadores en posiciones no habituales por necesidad y le ha funcionado. (Prensa Alajuelense)

La solución inmediata fue ordenar el ingreso de Guillermo Villalobos, otro defensa central que ingresó esta vez para correr por la banda.

“Me tocó ahí, no es mi puesto, pero también lo puedo hacer ahí. Por dicha el profesor me tuvo la confianza y lo intenté hacer de la mejor manera. Sí en algún momento me había tocado y lo importante es estar donde el profesor lo necesite a uno, ya sea de contención, central o lateral. Por dicha tengo ese plus para jugar en cualquier posición”, expresó Guillermo Villalobos.

Él contó que las tres posiciones son distintas, pero que sabe que puede hacerlo.

“A uno le sorprende en el momento, porque contra Cartaginés venía con la mentalidad de entrar como defensa por si debía relevar a Pipo (Giancarlo González) o a Alexis (Gamboa). Lamentablemente fue Charlie (Carlos Martínez) quien tuvo que salir, en el momento a uno le dan las indicaciones y ya después uno se acomoda”, relató Guillermo Villalobos.

En los minutos finales de ese mismo encuentro se produjo la lesión de Daniel Chacón. Fue en ese partido donde sufrió la ruptura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que implica cerca de ocho meses de recuperación.

La Liga tuvo un gesto de dedicarle a Daniel Chacón las anotaciones en su siguiente encuentro, que fue el empate (3-3) en Liberia. Y en este partido empezó a verse la activación nuevamente de ese plan B ante una emergencia. Solo que en este caso pareciera que seguirá siendo la constante.

El mismo defensa central que ya había tenido que jugar como lateral derecho, esta vez tiene la ficha uno en Alajuelense para asumir el rol que desarrollaba Daniel Chacón.

También en Liberia se presentó algo peculiar, que no se había visto hasta ahora en la Liga.

Cuando todo cambió en ese partido luego del parón de una hora con treinta minutos mientras lograban sacarle un poco de agua a una cancha a la que no le funcionaron los drenajes en un aguacero, Alajuelense tuvo que hacerle frente a otras situaciones.

Johan Venegas tuvo una pequeña molestia muscular que lo obligó a salir de ese partido y ante la necesidad de tener que cambiar su estilo de juego, Andrés Carevic sacó del banquillo a Alexis Gamboa.

Que él entrara al campo saturado de agua no era de extrañar, porque la Liga no lograba acomodarse y Liberia presionaba, metiendo atrás a los rojinegros. Lo que pasa es que Gamboa no llegó a defender, sino que se convirtió en el hombre en punta de los manudos.

Fue él quien sustituyó a Venegas en el minuto 78, justo cuando Alex López entró en lugar de Celso Borges.

“Era lo que se necesitaba en el momento. Jugar adelante no lo trabajo en los entrenamientos, yo me enfoco más en mi zona, pero bueno, independientemente de dónde me ocupe el grupo, siempre voy a dar lo mejor de mí, defendiendo o atacando, toca hacer las cosas bien”, respondió Alexis Gamboa ante una consulta de La Nación.

A los defensas de Alajuelense les ha tocado ser esa especie de comodines, pero según Giancarlo González, en realidad todos los jugadores de los diferentes puestos saben que deben estar listos para lo que sea.

“Depende de la necesidad que tenga el cuerpo técnico, uno está disponible para hacerlo en la posición que el entrenador decida. Entró Alexis Gamboa para jugar un poco más directo, porque no es nuestro fútbol, pero es lo que se tenía que hacer por la cancha, por el resultado que teníamos y por los minutos del partido.

”También ‘Villa’ ha entrado de lateral porque Yael estaba sancionado y ahora entró de contención y es porque Chacón se lesionó. Es parte de las necesidades y los obstáculos, o cuestiones que se presentan en el camino y el profe y el cuerpo técnico encuentran cómo solucionarlos”, destacó Giancarlo González.

Alajuelense recibirá a Cartaginés este jueves 5 de octubre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Será el duelo para saber cuál de los equipos accederá a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, en esta serie en la que la Liga tiene la ventaja de 3-1.

También será el partido en el que se defina cuál de los dos clubes clasificará de forma directa a la Copa de Campeones de Concacaf, pues el otro deberá ir al repechaje.

Así va el Torneo de Apertura 2023

