Lesión de Anthony Hernández es cosa del pasado: ‘Estoy a nada de debutar con Alajuelense’

Anthony Hernández se confiesa muy ilusionado y sueña con ese momento de empezar a demostrar en la cancha por qué Liga Deportiva Alajuelense lo contrató. Además, él pretende poner todo de su parte para no fallarle a esa afición que tiene muchas expectativas en él.

De paso, el futbolista se siente muy comprometido con el club al ver cómo el departamento médico logró que su lesión ya sea cosa del pasado. Porque por la mente jamás le pasó la idea de que esa molestia que tenía ameritara incluso una operación.

“Fui y le pedí a Dios que me diera sabiduría para entender lo que estaba sucediendo. No sabía que me iban a operar (pie derecho). Yo pensaba que era una simple lesión que con tratamiento y terapia iba a mejorar”, confesó Anthony Hernández en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación de Alajuelense.

Pero cuando se dio la opción de pasar de Puntarenas FC a la Liga, se sometió al chequeo médico de rigor y fue cuando surgió la alternativa de que esa lesión debía operarse.

“Fue un impacto muy duro porque nunca me había lesionado, pero decidí no renegar y afronté lo que Dios tenía para mí. Ahora vea, estoy a nada de debutar con Alajuelense. Si no estaba triste antes ahora por qué estarlo. Estoy sumamente feliz, ya he tocado balón, he estado corriendo, ahora a esperar la evolución del pie y a darle”, mencionó Anthony Hernández.

Él se conoce mejor que nadie y a veces le da la impresión de que nada pasó, porque le ha ido muy bien con el pie.

“No he sentido dolor, he ido de menos a más y quiero agradecerle a todos los fisioterapeutas de acá, que han estado para mí en todo momento”.

Las prácticas las está disfrutando, porque día a día se va sintiendo mejor. Verse entrenando de nuevo, con normalidad, es algo que anhelaba, porque sabe que pronto regresará a la actividad competitiva.

“He recibido el apoyo de todos los liguistas, me mandaron muchísimo apoyo en redes, todavía me entran mensajes de que esperan verme debutar, es demasiado lindo, me siento uno más aunque no haya jugado aún”.

Eso con respecto a la afición, pero adentro, en el camerino, el apoyo ha sido igual de importante para él.

“Me he topado con personas muy humildes y de buen corazón, aparte de lo futbolístico. Eso vale mucho como persona, porque podemos tenerlo todo en la vida, pero si no tenemos humildad no tenemos nada, a algunos compañeros los había tratado poco en la Selección, pero me han tratado muy bien desde que llegué, como una familia”.

No sabe en qué partido jugará sus primeros minutos con Alajuelense, pero quiere aportar desde ese momento. Hasta hoy le ha tocado ver los duelos desde afuera y lo ha impresionado.

“Ver ese estadio lleno, la afición, lo que se siente, en las gradas se vive increíble pero estar dentro del terreno de juego es otra cosa. Estoy ansioso por debutar. Cuando eso pase seré el más feliz, no es nada fácil estar tres meses fuera de las canchas, no se lo deseo a nadie. Será uno de los días más felices de mi vida”, afirmó Anthony Hernández.

También tuvo unas palabras para la afición: “Gracias por el apoyo, me he sentido muy bien por todos los mensajes que me envían, acá hay un liguista más y créanme que a como ustedes quieren verme debutar, yo también lo estoy deseando”.

Y sabe que en su misma casa también esperan ese momento con ansias, porque cuando se vio su fichaje, no cabían de contentos.

“Muy felices porque casi toda mi familia es liguista, estaba dividido el corazón porque yo jugaba en el Puerto y ellos eran liguistas, ahora que me vine para acá ya están 100% felices”, destacó Anthony Hernández.

Así va el Torneo de Apertura 2023

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.