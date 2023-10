A Michael Barrantes lo sorprendió el porqué del árbitro al cambiar su intención de sacar una roja

Michael Barrantes hizo una excepción a la regla y después del empate (3-3) entre Liberia y Alajuelense, habló claro y directo del arbitraje como pocas veces lo había hecho.

Para él hubo dos acciones específicas que pesaron en ese partido, más allá de las complicaciones por el aguacero que llenó de agua la gramilla del Estadio Edgardo Baltodano.

“Cosas que no suelen suceder (la inundación de la gramilla), pero no es tanto que nos afectaran. Creo que nos afectaron otras cosas más”, aseguró Michael Barrantes, en referencia al trabajo de Keylor Herrera y sus compañeros.

“Pero bueno, vamos a seguir trabajando fuerte, porque nosotros sabemos lo que queremos, el grupo está bastante fuerte, bastante unido y la verdad que a trabajar doblemente porque se nos están complicando los partidos”, apuntó Michael Barrantes.

¿Influyó el arbitraje en el partido y en el resultado? “No suelo hablar mucho del arbitraje, pero ya ha sido muy reiterativo el tema de los errores hacia nosotros. Estando en la cancha uno ve que el compañero tampoco es que se barre como para maltratar. Desde que Juan Luis (Pérez) se barre, él (Raúl Vidal) va cayéndose”, expresó.

Desde su punto de vista, ese penal sancionado por Keylor Herrera fue inexistente, pero el central lo sancionó y en su momento significó el 2-2 en el partido.

Hubo otra acción polémica que para él fue muy clara, cuando Johan Venegas iba con ventaja, enfilado hacia el marco y Álvaro Aguilar le hizo la falta para frenarlo. Fue evidente como la primera intención de Keylor Herrera fue expulsar al liberiano, pero en cuestión de segundos se arrepintió y cambió de parecer.

“A mí me parece y se lo hice saber al árbitro, que tenía que expulsar al defensa de Liberia porque iba Johan con opción manifiesta de gol. Son cosas que suceden, ahí adentro uno no logra entenderlos a ellos, porque hay temas de interpretación. El central tiene una, el línea tiene otra y entonces es difícil, la verdad”, mencionó Michael Barrantes.

En el instante de la jugada, él fue el primero que llegó a conversar con el árbitro Keylor Herrera y contó qué se dijeron.

“Yo no le pido la expulsión. Cuando él pita la falta, él se pone la mano en la bolsa de atrás que es donde normalmente tiene la tarjeta roja, porque él va seguro de lo que va haciendo.

”Cambió la decisión porque le mostró la amarilla y yo lo que hago es arrimarme y le pregunto que por qué cambia la decisión que llevaba. Del conocimiento que uno tiene sobre las reglas, sobre las interpretaciones y sobre todo, uno tiene claro que era roja”.

Barrantes confesó que la explicación que le dio el central lo dejó más sorprendido aún.

“Me dice que el guardalínea tiene una mejor visión que la que tiene él. No comparto eso, porque él estaba detrás y yo estoy en la misma posición que él (...), porque el defensa central o el lateral no iban a llegar.

”Estando en la cancha, claramente se ve que no le iban a llegar. Johan iba contra el marco y el único que le quedaba era el portero. Es un tema complicado, hay que luchar y seguir luchando. Nosotros no podemos bajar la cabeza por eso”.

Michael Barrantes aclaró que esta vez optó por hablar sobre el arbitraje porque ya no podía quedarse callado.

“Esto no es para que digan que ya uno está llorando, porque a mí nunca me ha gustado eso, pero sí creo hay que ser conscientes de que esto no es solo para Alajuelense, también han cometido errores para los demás equipos”.

Añadió que así a como los jugadores tienen que ponerle el pecho a las balas cuando se equivocan, lo mismo tiene que ocurrir con los árbitros.

“Hay que poner las barbas en remojo y aún más ellos (los árbitros), porque han venido cometiendo muchos errores y no solo para nosotros. Nosotros tenemos que hablarlo porque es a nosotros que nos están afectando, pero es para todos los equipos”.

Horacio Elizondo recientemente fue elegido por la Federación Costarricense de Fútbol como el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje y el fin de semana pudo ver algunas acciones polémicas con los silbateros.

“Yo voy a ser muy sincero: es que esto no es un tema de presidente, no es tema de una persona, es de todos ellos que son los que están en la cancha. El presidente va a ir a analizar el video, explicarles y dar sus puntos de vista, pero los que toman decisiones en la cancha son ellos”, opinó Michael Barrantes.

Contó que en lo particular, muchas veces él ha tenido encontronazos con los árbitros porque es muy efusivo y tiene mucha pasión por el fútbol.

“He cometido mis errores, igualmente se los he dicho a ellos y he pedido las disculpas como ellos también lo han hecho hacia mi persona. Es cosa de caballeros y profesionales hacer eso.

”Pero yo creo que va más por eso, de que ellos pongan barbas en remojo, de que ellos apliquen las reglas como son. Es que si esa jugada habría sido a favor de Liberia, estoy seguro de que expulsan a mi compañero. No es cosa ni tema de un presidente”, destacó Michael Barrantes.

Henry Bejarano concuerda con Michael Barrantes

En la columna de análisis arbitral que Henry Bejarano escribe en el periódico La Teja, él le dio la razón al futbolista de Alajuelense, pues consideró que Keylor Herrera se equivocó tanto en no expulsar a Álvaro Aguilar como en pitar ese penal en la acción entre Juan Luis Pérez y Raúl Vidal.

“Para mí, esa acción es para roja, no de amarilla, ya que era una oportunidad manifiesta de gol y el árbitro Keylor Herrera cometió un error al enseñarle la amonestación”, anotó Henry Bejarano.

Sobre la otra acción polémica, dijo: “En mi opinión, el jugador de la Liga va al balón, no le cometieron ninguna falta para la sanción de la pena máxima y no tocaron al liberiano. Lo que pasa es que Keylor Herrera no hizo su diagonal y no agarró un ángulo de visión bueno, me pareció que se equivocó al sancionar el penal”.

Algunos creen que el penal de Erick Sánchez sobre Alexis Gamboa tampoco debió pitarse. Sin embargo, Bejarano cree que eso sí fue un acierto de Keylor Herrera.

“Bien sancionado el penal, el portero de Liberia nunca va por el balón, se llevó al jugador de Alajuelense. Pero no es para expulsión, porque si bien es cierto no le dio la señal de ventaja, le quedó al jugador manudo, pero se retrocede; bien amonestado el guardameta”, apreció Henry Bejarano.

