Alajuelense dejó ver su versión más camaleónica con Andrés Carevic

La versión actual de Liga Deportiva Alajuelense es la más camaleónica hasta ahora con Andrés Carevic en el banquillo. Con ocho triunfos, dos empates y una derrota, los rojinegros cerraron la primera vuelta de la fase regular como líderes, con un punto de ventaja sobre Saprissa.

En estos once partidos, Alajuelense sumó 26 puntos y convirtió 22 goles. Aparte de eso, según la empresa proveedora de estadísticas Data Factory, la Liga generó 112 disparos, sirvió 16 asistencias, cometió 120 faltas, se le sancionaron 22 fueras de juego y ejecutó 53 tiros de esquina. Fue de los equipos que encajó menos goles y dio una muestra de fortaleza ganándole a Herediano, Saprissa y Cartaginés.

La Nación contactó al futbolista y a la vez periodista y comentarista de Tigo Sports, Tomás Fonseca para desmenuzar lo que fue la primera vuelta de Alajuelense.

Su primer apunte fue que en la Liga existe una idea ordenadora de Andrés Carevic muy clara, con el 4-3-3, el juego por bandas y construyéndolo desde adentro hacia afuera, tratando de poner a los extremos en situación de uno contra uno y velocidad en el último tercio.

Esa es la idea general de cómo se mueve la Liga dentro del rectángulo de juego. Sin embargo, al pasar a lo macro, en otros momentos optó por propuestas A, B y C. Ahora es solo el libreto A, con la aparición de otros diferenciadores.

A la Liga también se le ha visto jugar por momentos con 4-4-2 o 4-2-3-1, con Juan Luis Pérez que ante la necesidad pasó de central a ser lateral y por sus características tiene menos peso ofensivo para ese rol, pero más marca.

Eso denota mayor movilidad de los sistemas, movimiento de los intérpretes y de las características de los jugadores.

En el triángulo del medio ha jugado con dos contenciones y un enganche; con un solo contención y dos creativos, con hombres de ruptura y marca como Daniel Chacón, o con otros de muy buen pie como Celso Borges, Michael Barrantes, Alex López y Aarón Suárez.

Ha jugado con jóvenes como Daniel Chacón y Aarón Suárez, o con experimentados como Barrantes, Borges y López.

Con Giancarlo González, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos y Juan Luis Pérez en la zaga, también alternó juventud con experiencia, a veces solo juventud, o solo experiencia. Eso implica también más o menos velocidad, pero también menor o mayor juego aéreo.

El aporte de Joel Campbell y Joshua Navarro ha sido importante, así como un Carlos Mora que se va acercando al ritmo y el nivel de juego que alcanzó en su mejor momento. Yael López e Ian Lawrence también muestran crecimiento y el salvadoreño Leonardo Menjívar se está insertando poco a poco.

Mientras, en el arco, Leonel Moreira y Miguel Ajú han tenido más aciertos que fallos.

“El resumen futbolístico es que ha sido más versátil, flexible y dúctil que en otra época. Eso no era una característica que aparecía en el equipo de Carevic, que tenía un libreto A dominante, hegemónico, pero que ahora logró tener otras variables”, expresó Tomás Fonseca.

¿Por qué y cómo? “Si antes era mucho juego externo, ahora también hay mucho juego interno, hay la posibilidad de poner a dos centro delanteros, que a veces juegan en paralelo, a veces juega uno perpendicular del otro. A veces es Doryan Rodríguez, a veces es Johan Venegas”.

Posicionalmente, ambos juegan de delanteros, pero son de características distintas. Uno es más finalizador, más nueve de área y el otro es más capacitado para juntarse a jugar.

“Lo han hecho juntos y en otras épocas no lo veíamos. Son algunos ribetes que para mí muestran que Alajuelense es camaleónico, como nunca antes se había visto en la Liga de Carevic”.

Sin embargo, Tomás Fonseca considera que eso tampoco es algo muy profundo. A la Liga se le han visto matices diferenciadores, pero no tan pronunciados si se analiza en la foto más amplia.

“Hay que diferenciar sistemas, modelo y estilo. El sistema ha tenido variaciones, en modelo también, porque las características de los jugadores en cierta manera han mostrado diferencias, porque no es lo mismo jugar con un lateral izquierdo como Suhander Zúñiga o Ian Lawrence, que con Juan Luis Pérez por ese sector”.

Con ese ejemplo, explicó que cambia un poco la propuesta, porque el lateral izquierdo va a escalar más o menos de acuerdo a sus características.

“Lo que sí no cambia es el estilo, porque la Liga ahí se mantuvo hegemónica, preponderante y con dominio del juego desde la posesión de la pelota. La posesión es un vector fundamental y en eso no cambió”.

Hasta ahora no se ha visto a un Alajuelense que se repliegue en un bloque bajo, que ceda la pelota, que no busque sumar pases para atacar y que juegue directo y frontal.

“Lo de ser predecible en realidad es una etiqueta. Que en algunos estamentos le puede calzar y en otros no. Yo entiendo que en el fútbol muchas veces se buscan las definiciones sencillas, para decir si es predecible o no. Yo puedo decir que en el sistema no lo es, en el estilo tal vez más y en el modelo, depende”, analizó Tomás Fonseca.

¿Alajuelense tiene hoy un jugador clave?

Alajuelense procuró fortalecer su nómina añadiendo calidad a su equipo y a diferencia de torneos anteriores, en lo que va de este Apertura 2023 impera lo colectivo sobre lo individual.

¿Tiene un jugador clave? “Es difícil por las rotaciones, porque tal vez no hemos encontrado un jugador preponderante como lo fue en otro tiempo la cuota goleadora de Johan Venegas, Aarón Suárez moviendo los hilos o incluso Celso Borges como socio de todos en el medio del campo”, respondió Tomás Fonseca.

Al pensarlo un poco más, añadió que hoy le cuesta definir una figura, porque dentro de la rotación se han dado momentos de cada uno.

“Lo que pasa es que a Alajuelense lo que más le funcionó es lo colectivo, es la idea ordenadora más allá de los nombres propios. Yo soy un ferviente militante de que cuando vos tenés una idea clara, después se van metiendo los nombres propios y las características, no al revés.

”Me parece que en tesitura, para este semestre en particular de la Liga, no hay uno que se haya destacado, no por una cuestión peyorativa, sino porque en las rotaciones lo que predomina es lo colectivo”, analizó.

¿Qué podría mejorar Alajuelense para lo que viene?

El arranque le costó, como era previsible y conforme pasaban los días y los partidos, Alajuelense logró ese ajuste y equilibrio entre quienes hicieron pretemporada y los que no. Además, fue recuperando jugadores que estaban lesionados y pronto tendrá disponibles a Suhander Zúñiga y a Anthony Hernández.

Tomando en cuenta eso, ¿qué podría mejorar Alajuelense? “Está buena la pregunta, porque la Liga aún no aprendió del todo a pasar momentos de apremio en los partidos. Como en la mayoría de los juegos impone condiciones, en los momentos donde la cosa no empieza a salir y a fluir, le cuesta más atravesar esa instancia”, respondió Tomás Fonseca.

Recordó que así se dio cuando Saprissa incomodó por momentos a Alajuelense en el clásico, se vio en algunos lapsos contra Puntarenas y resultó más claro frente a Guanacasteca, donde perdió su invicto.

“Cuando le pasa, a la Liga le cuesta salir de esa situación. En Nicoya cuando pasó la mala hora, cayó un gol, cayeron dos y después estaba como convaleciente. Le costó muchos minutos volver al partido y terminó perdiendo ese juego”.

Insistió en que Alajuelense por lo general domina, impone condiciones y se siente cómodo en sus partidos, pero cuando ocurre algo para que no sea así, no tiene dominio total del balón, cuando el rival olfatea que algo puede pasar y le quita la pelota, no transita de tan buena manera.

Sin embargo, en comparación con otros torneos, en este tiene más maniobra para reaccionar en esos momentos de sufrir en los partidos.

“Hay equipos que saben meterse atrás, tirarla dos o tres veces a la tribuna y me parece que la Liga eso podría implementarlo alguna vez. En cuanto a sistema nunca usa línea de cinco; es algo que podría estar dentro de las herramientas tácticas para ciertos partidos”.

Otro aspecto que detalló es que si no es Daniel Chacón, no hay un cinco nominal, un cinco de oficio que maneje el A, B, C y resuelva cuando se le meten jugadores interiores a las espaldas de los volantes y delante de los defensores. ¿Esa zona muerta quién la agarra si no está él?

“No es la característica de Alex López y cuando juegan Barrantes, Borges y un 10 tampoco lo logran en esa misión. Me parece que si no está Chacón, nadie resuelve esa zona muerta y hay equipos que lo logran explotar”, concluyó Tomás Fonseca.

En el arranque de la segunda vuelta, Alajuelense recibirá al Santos este sábado 23 de setiembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

