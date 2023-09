Escuche el audio difundido por Alajuelense para prevenir insultos y discriminación en el Morera Soto

En medio del ambiente festivo que propició la Banda Municipal de Acosta en el último partido de Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, a través del sonido ambiente el club difundió un audio de 51 segundos que seguirá sonando en todos sus partidos de local.

Como iniciativa propia, la Liga apela a crear conciencia entre sus aficionados para combatir y erradicar los insultos y cualquier tipo de discriminación en su estadio y que eso replique también en los demás escenarios.

¿Escuchó el mensaje? Si usted no fue al estadio en el partido entre Alajuelense y Puntarenas, aquí podrá oír y leer lo la Liga le dice a su gente:

Este audio se seguirá escuchando en partidos de Alajuelense en el Morera Soto

“Sean todos y todas bienvenidos al Estadio Alejandro Morera Soto. Para este encuentro queremos recordarle a la afición manuda y a la que nos visita que este estadio es un lugar libre de cualquier forma de comportamiento o acto de discriminación”.

“Tanto el personal del club, equipos de seguridad privada y acomodadores están altamente comprometidos y capacitados para identificar cualquier evento o situación de discriminación”.

“Es importante que comprendamos las implicaciones de tales actos. La discriminación no solo es inaceptable en nuestra sociedad, sino que también puede tener graves consecuencias para nuestro club”.

“Tratemos a todos con respeto y dignidad, sin importar su origen, género, orientación sexual, nacionalidad o cualquier otra característica que los haga únicos”.

“Hagamos del Estadio Alejandro Morera Soto un lugar donde todos se sientan bienvenidos y respetados. Disfrutemos del evento y hagámoslo memorable por las razones correctas”.

El vocero de Alajuelense, Marco Vásquez comentó que desde que se presentó el problema en el clásico y las repercusiones que hubo, en el club no se quedaron cruzados de brazos.

Recordó que la Liga adoptó una serie de medidas, tuvo múltiples reuniones en Casa Presidencial y con la Defensoría de los Habitantes. Además, el club está en un proceso de capacitación.

De cierto modo, a él lo que le preocupa es que muchos pensaron en que simplemente se trataba de un hecho que se presentó en el clásico y que afectó a la Liga de forma directa, pero que no iba a trascender más allá de eso.

“Corresponde a los clubes, a la Unafut y en general a las autoridades del deporte para que este tema no sea solo un evento que se dio en el Morera Soto y por el cual fuimos castigados, sino que realmente incorpore a todos los sectores del país. La violencia verbal o física en el deporte o en cualquier ámbito es inaceptable”, expresó Marco Vásquez.

Reiteró que en Alajuelense se tomaron esta situación muy en serio y él esperaría que la Unafut pronto se pronuncie con lineamientos y acciones para que la constante no sean castigos por insultos fecha a fecha, sino que el problema se acabe.

“A nosotros de inmediato salieron juzgándonos y señalándonos tras el clásico y no hemos visto más pronunciamientos. Espero que la Unafut esté planificando qué va a hacer a nivel de capacitación y divulgación en el tema no solo de racismo, sino de la violencia en el fútbol y que incorpore a todos los clubes. Asumo que están trabajando en eso, porque lamentablemente a hoy no lo han anunciado”, aseguró Marco Vásquez.

De nuevo, insistió en que en el clásico no se siguió el protocolo como debía ser cuando Javon East le dijo al árbitro William Mattus que había insultos racistas en el clásico.

El martes pasado, en el partido entre Guanacasteca y Alajuelense se presentó la misma situación, solo que con el panameño Freddy Góndola. Y aunque el árbitro no lo escuchó, actuó según lo establecido en el lineamiento, tal y como el propio Adrián Chinchilla lo anotó en su informe.

“Cuando uno hace lo que tiene que hacer, cuando se activa el protocolo, estas cosas no deberían de pasar a más, porque el protocolo tiene los pasos que se necesitan para apagar el incendio. Si hay insultos racistas, de inmediato el primer paso dice lo que hay que hacer. Si eso se da, se logra anular, se evita que siga. Cuando no se procede de la forma correcta, surge lo que pasó después del clásico”, opinó Marco Vásquez.

Además, dijo que la Federación Costarricense de Fútbol está en un proceso de revisión de protocolos, porque inclusive la propia FIFA hizo algunos ajustes.

“En nuestro caso como liga, a la Unafut le corresponde ese proceso de capacitación y entrenar a los clubes para que todos sepamos actuar. Eso lo estamos esperando, pero nosotros en Alajuelense hemos tomado nuestras propias medidas inmediatas”, apuntó el vocero de la Liga.

Alajuelense recibirá este sábado al Santos de Guápiles, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Un partido en el que volverá a escucharse ese audio con el mensaje para crear conciencia entre la afición.

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Alajuelense y Santos. (Prensa Alajuelense)

