Freddy Góndola denunció insulto racista en partido entre Guanacasteca y Alajuelense

Que un partido se jugara a puerta cerrada como castigo por gestos e insultos racistas cometidos por unos pocos desde las gradas en el clásico anterior pareciera que no fue una lección suficiente ni ejemplarizante para que ese tipo de conductas desaparezcan de los estadios de una vez por todas.

Lo más reciente es un incidente denunciado por el jugador de Alajuelense Freddy Góndola, el martes anterior en el Estadio Chorotega, en el triunfo de Guanacasteca por 3 a 2 contra Alajuelense. Así quedó constatado en el informe arbitral de Adrián Chinchilla.

En ese documento se lee que al ser el minuto 64 se recibió una queja por parte de Freddy Góndola Smith, quien indicó que “al salir de sustitución recibió insultos racistas por parte de unos aficionados de la gradería de sol, diciéndole ‘caminá esclavo’.

”Lo cual no fue escuchado por ningún miembro del equipo arbitral ni por el comisario. Ante dicha queja se reforzó la seguridad en el sector y se activó el mensaje reactivo del protocolo dando el aviso por el sonido ambiente”.

Durante la transmisión televisiva de FUTV también reportaron el incidente. Al final del encuentro, en Teletica Radio le consultaron al comisario Warner Acuña cuál fue la situación que se presentó con Freddy Góndola, quien muy molesto se acercó a él y al cuarto árbitro.

“En ese momento él me dice unas cosas y lo que tengo que hacer es investigar, porque es en el lado contrario donde yo me ubico, pero eso lo voy a hacer posteriormente. Él me dijo unas cosas, pero repito, como está al lado contrario donde yo estoy, no me puedo referir a eso. Voy a investigar con gente que estaba por ahí”, expresó Warner Acuña el martes pasado en Nicoya.

Cuando el periodista Ricardo Cordero le repreguntó al comisario por qué el futbolista de Alajuelense estaba tan molesto, el comisario respondió: “Dice que le dijeron algunas cosas, pero primero voy a investigar cómo estuvo la situación”.

¿Estaba muy molesto? “Sí, sí, pero rapidito se baja. Es al calor del juego, la temperatura y todo se junta”, citó Warner Acuña.

Alajuelense tuvo que jugar contra Cartaginés a puerta cerrada como castigo por dos situaciones que se presentaron en el clásico: cuando se sacó del estadio a un aficionado por insultos racistas y porque la comisaria reportó que al terminar el juego, a Kendall Waston le hicieron sonidos de ‘congo’ cuando iba hacia el camerino.

Pero después de eso, el problema continúa. A la Liga le impusieron una multa de ¢105.000 por insultos proferidos por su afición contra el guardameta porteño Luis Torres; mientras que Pérez Zeledón recibió una multa de ¢315.000, por los actos de violencia de sus aficionados, al escupir al árbitro.

A Herediano también le aplicaron una multa de ¢105.000 por los insultos de su afición contra el árbitro Yazid Monge Acuña y con esa misma cantidad de dinero se multó a Cartaginés por los insultos de su afición hacia Luis Ronaldo Araya.

No será hasta este viernes cuando sesione el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol para saber si lo reportado por Freddy Góndola implicará una sanción.

