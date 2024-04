Saprissa vs Guanacasteca en vivo: Los pamperos responden y sorprenden a los morados

Así sale el Saprissa Copiado!

El Deportivo Saprissa enfrenta a Guanacasteca con la siguiente formación: Kevin Chamorro, Kliver Gómez, Eduardo Anderson, Jorkaeff Azofeifa, Joseph Mora, Yoserth Hernández, Mariano Torres, Gerald Taylor, Luis Paradela, Ariel Rodríguez y Javon East.

1️⃣1️⃣ Estos son los once titulares para esta tarde 🔥



👉🏻 @grupo_ins pic.twitter.com/O1L9JDs17w — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 28, 2024

Guanacasteca alinea con: Antonny Monreal, Jemark Hernández, Gustavo Muñoz, Josimar OIivero, Rodrigo Garita, Yeison Molina, Pedro Leal, Steven Williams, José Pablo Córdoba, Emerson Bravo y Alonso Hernández.

Saprissa saca ventaja Copiado!

El juego entre el Deportivo Saprissa y Guanacasteca inicia a las 4 p.m., pero cómo está el duelo particular entre ambos conjuntos, cuando se han enfrentado en el Estadio Ricardo Saprissa. La Unafut informa que la ventaja es para Saprissa. De 30 encuentros disputados, los morados tienen 21 victorias, contra solo dos de Guanacasteca y siete empates. En el certamen, lograr puntos de visita se le hace difícil a Guanacasteca, que ha disputado ocho partidos y solo logró un triunfo y tres empates.

Saprissa y Guanacasteca medirán fuerzas esta tarde 🔥⚽️



➡️ Datos de los 30 juegos previos en los que Saprissa fue local

➡️ Balance histórico entre ambos entrenadores



📊: Martín Soto #UNAFUT #LigaPromerica #C24 pic.twitter.com/fr3Te71McU — UNAFUT (@UnafutOficial) April 28, 2024

Saprissa por la clasificación Copiado!

El Deportivo Saprissa puede asegurar, esta tarde, la clasificación a las semifinales del campeonato. El cuadro morado enfrenta a las 4 p.m. a Guanacasteca y la victoria le dará el pase a la siguiente fase.

De imponerse a los pamperos, el cuarto tibaseño llegará a 39 puntos y Liberia, que es quinto con 31 unidades y con dos encuentros por jugar, a lo máximo que puede aspirar es a 37. Lo mismo sucede con Sporting, que es sexto con 29 puntos y a lo máximo que puede llegar es a 38.

El triunfo es sumamente importante para Saprissa, que de conseguirlo, no solo avanza a la siguiente ronda, sino que se reencontraría con la victoria, tras dos fechas sin ganar. Viene de empatar ante Alajuelense y Liberia, ambos juegos por el mismo marcador 2-2. Además, los tres puntos le darán la cima del campeonato.

Rearmar la defensa Copiado!

Ante Guanacasteca, Saprissa deberá echar mano de una pareja de centrales que no ha actuado en el torneo. Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, no contará con Fidel Escobar y Pablo Arboine, quienes están lesionados, y Douglas Sequeira debe cumplir un juego de sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Ante esta situación, todo indica que el panameño Eduardo Anderson, quien sustituyó a Fidel en el clásico contra Alajuelense, será central junto a Jorkaeff Azofeifa, quien este torneo jugó en ese puesto en el duelo de la sexta fecha contra Grecia. En esa ocasión, Azofeifa fue central por la izquierda junto a Fidel Escobar.

Alineación morada Copiado!

Aparte de Arboine, Sequeira y Escobar, Saprissa no cuenta en la zaga con Kendall Waston, Ricardo Blanco y Ryan Bolaños. Por eso no es de extrañar que contra los pamperos, Vladimir envíe a la cancha el siguiente once: Kevin Chamorro, Kliver Gómez, Eduardo Anderson, Jorkaeff Azofeifa, Joseph Mora, Yoserth Hernández, Mariano Torres, Gerald Taylor, Luis Paradela, Ariel Rodríguez y Javon East.