Cartaginés vs. Alajuelense en vivo: ¿En qué canal darán este juego de la Copa Centroamericana?

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés inician su pulso directo en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf este jueves 28 de setiembre, a las 8 p. m., en el Estadio José Rafael ‘Fello’ Meza, en Cartago. Este partido se transmitirá por ESPN, tal y como lo puede leer aquí.

En Cartaginés, Paulo César Wanchope adelantó que Marcel Hernández ya está recuperado, al igual que José Luis Quirós.

“La planificación que tuvimos nos da la tranquilidad ahora de tomar decisiones, porque no solo son once o 15 jugadores, sino 20, 26 jugadores, que están aptos para competir. Sabíamos que podían venir lesiones o expulsiones, pero ahora tenemos la tranquilidad de tomar decisiones cuando no hay un jugador”, explicó Paulo César Wanchope en el día previo al partido.

Cartaginés no contará con Carlos Barahona, uno de sus símbolos en la zona defensiva. “Sabemos que no podemos tener a Barahona, pero estarán otros que darán el mismo rendimiento, estamos tranquilos porque la competencia interna es muy buena”, indicó Paulo César Wanchope.

Pero en Alajuelense, Andrés Carevic tendrá a disposición a Michael Barrantes, quien no actuó contra Santos porque se había resentido en Guanacaste.

El argentino señaló que es importante tener a todos los jugadores disponibles y que en la Liga todos entienden el rol que les toca y se nota el compromiso si les toca participar, entrar de cambio o si no les toca participar, porque todos siguen trabajando día a día.

“Ese gran esfuerzo, esa iniciativa, ese compromiso que tiene cada jugador para estar siempre disponible en las decisiones que tomamos como cuerpo técnico para ser partícipes del juego siguiente. Michael no estaba al 100% para el partido pasado, ahora está integrado y esperaremos hasta este jueves no solo a Michael, sino a todos los jugadores, que estén en óptimas condiciones”, aseguró Andrés Carevic.

“Va a ser difícil. En los partidos de ida y vuelta hay que ser más precavidos pero sin perder nuestra esencia. El equipo tiene las armas para sacar un buen resultado. Estamos en un buen momento pero podemos estar mejor. Se nos exige mucho y tenemos que estar a la altura de esa exigencia. Si todo acabara hoy estaría muy bien pero el torneo sigue, y tenemos cada partido para demostrar por qué la Liga se merece un montón de cosas buenas”, expresó Celso Borges en un video difundido por Alajuelense.

Complementado a lo estrictamente futbolístico, el experimentado volante se refirió al liderazgo que existe en el camerino rojinegro y esa unión de grupo fundamental para hacerle frente al último trimestre del año.

“Hay diferentes maneras de liderar y no solamente hay un líder en el camerino. Nosotros seguimos y acompañamos a nuestro capitán que es ‘Pipo’ pero, dentro del grupo de capitanes, cada uno tiene una manera de liderar de forma particular y muy positiva con respecto al resto de jugadores. Sobre todo con el cuerpo técnico, quienes ejercen ese liderazgo y nos marcan el camino”, destacó Celso Borges.

Kevin Briceño acudió a la conferencia previo al inicio de esta serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf y el portero de Cartaginés señaló que uno de los propósitos de los brumosos es hacer valer su condición de local en el Fello Meza.

“Muchas veces el primer partido marca alguna pauta y sabemos que será el primero de dos tiempos que tendremos contra ellos, sabiendo que nosotros tenemos nuestras armas, nuestros jugadores, al igual que ellos y el convencimiento que hemos tenido en estas últimas fechas en el torneo local nos ayudarán para enfrentar esta serie”, apuntó Kevin Briceño.

“Estos dos clubes se han enfrentado una vez anteriormente en competiciones de Concacaf, con Cartaginés ganando 2-1 en la Copa de Campeones de Concacaf de 1997. Mientras tanto, en por campeonato costarricense, Alajuelense lidera la serie histórica con un sólido margen de 31 victorias, 20 empates y 11 derrotas”, consignó la Concacaf en su página electrónica.

Ahí se recuenta que Cartaginés logró un segundo lugar en el Grupo A, detrás de otro club costarricense, el Deportivo Saprissa, acumulando un récord de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en el proceso.

Allen Guevara y Marcel Hernández anotaron dos goles cada uno en la fase de grupos, lo que representó la mitad de las anotaciones del equipo en los cuatro partidos.

Douglas López lideró en pases con 172, además de anotar un gol, mientras que Carlos Barahona se destacó al realizar 10 recuperaciones de balón.

“Estos jugadores y más serán llamados para intentar detener a un poderoso equipo de Liga Deportiva Alajuelense. Los subcampeones de la Liga Concacaf Scotiabank 2022 tuvieron un desempeño perfecto en el Grupo D y fueron el único equipo en ganar los cuatro partidos en la fase de grupos”, describió la Concacaf.

Además, destacó que los rojinegros también fueron uno de los equipos más goleadores en la fase de grupos, con 10 goles, incluyendo una lluvia de cinco anotaciones en su último partido contra el Motagua de Honduras.

Es un equipo con figuras destacadas en todas las líneas, como el mediocampista Celso Borges que lideró con un impresionante total de 272 pases en la fase de grupos, mientras que Michael Barrantes, de 39 años, anotó dos goles y dio una asistencia.

“Joshua Navarro también marcó un par de goles y brindó una asistencia, y Freddy Góndola fue una constante molestia para las defensas rivales en sus 252 minutos en el campo, con un gol de ocho remates y una asistencia”, recopiló la Concacaf.

