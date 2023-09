Paulo Wanchope anuncia que Marcel Hernández estará para enfrentar a Alajuelense

Cartaginés y Alajuelense chocarán en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Ambos equipos nacionales se verán las caras este jueves a las 8 p. m. en el Fello Meza.

Paulo Wanchope, timonel de Cartaginés, confirmó que para este encuentro ya está nuevamente habilitado el delantero cubano, Marcel Hernández, quien presentó problemas estomacales el fin de semana pasado.

Marcel en el presente campeonato no ha podido encontrar, sobre todo por tema de dolencias, la regularidad y el rendimiento que ha mostrado en otros torneos. El isleño tiene 433 minutos disputados y solamente ha marcado dos anotaciones.

‘Ya Marcel está habilitado al igual que José Luis (Quirós). Esto es parte dé... La planificación que tuvimos nos da la tranquilidad ahora de tomar decisiones, porque no solo son once o 15 jugadores, sino 20, 26 jugadores, que están aptos para competir. Sabíamos que podían venir lesiones o expulsiones, pero ahora tenemos la tranquilidad de tomar decisiones cuando no hay un jugador’, explicó.

Paulo César no podrá contar con Carlos Barahona, uno de sus símbolos en la zona defensiva.

‘Sabemos que no podemos tener a Barahona, pero estarán otros que darán el mismo rendimiento, estamos tranquilos porque la competencia interna es muy buena’, aclaró.

Cartaginés llega a este duelo internacional luego de vencer 2 a 1 a Guanacasteca en el Chorotega de Nicoya, un partido determinante en la lucha por mantenerse entre los cuatro primeros del torneo nacional.

‘Creo que el hecho de ganar y cómo se hizo pues ayuda anímicamente sobre todo de cara a un partido de trascendencia ante Alajuelense, en nuestra casa. Tenemos ánimo para enfrentar este partido, nos hemos preparado con convicción para mejorar el rendimiento y ya todo está listo, estamos esperando que el estadio esté lleno y sea un marco importante’, finalizó