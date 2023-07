¿Cuándo juega Alajuelense? Repase todos los movimientos de una Liga rearmada

¿Cuándo juega Liga Deportiva Alajuelense? Esa es una de las tantas preguntas que desde hace días se formulan muchos seguidores rojinegros.

La espera llega a su fin y la Liga se estrenará en el Torneo de Apertura 2023 este miércoles 26 de julio, a partir de las 7 p. m., de visita contra el Santos de Guápiles. El juego será en el Estadio Ebal Rodríguez y lo transmitirá Tigo Sports.

Después de ese estreno a domicilio, vendrá el primer partido de los manudos en el Estadio Alejandro Morera Soto. Ese duelo correspondiente a la fecha 2 del torneo será el sábado 29 de julio, a las 6 p. m., contra Liberia.

(La Nación)

“Yo ya quiero que esto empiece, tengo mucha ilusión y vamos con todo”, afirmó Joel Campbell, el fichaje más mediático de los últimos tiempos en el bando rojinegro, después de lo que fue el regreso de Bryan Ruiz, quien ahora es el técnico de la U-17 de los manudos.

Alajuelense reaparece en escena en el campeonato nacional con la obligación de siempre, ese título del que ha estado muy cerca, pero se le escapa de las manos. Con la clara intención de acabar con eso, la Liga optó por reforzarse lo mejor posible.

“La idea es tener el equipo más competitivo posible y para eso la institución hizo un gran esfuerzo para traer a estos jugadores que tenemos y llegar al final del semestre con baterías para salir campeones en todo lo que sea posible, esa es la exigencia que tenemos aquí en la Liga”, afirmó el director deportivo de Alajuelense, Javier Santamaría.

En cuanto al tema mental, él está convencido de los jugadores se encuentran preparados, porque se dedican toda su vida a trabajar eso.

“Sabemos que en el día a día es importante cuidar toda esa labor, tenemos gente especializada para que les apoye durante la semana, están al pendiente de ellos, los trabajan, los potencian, los ayudan y la parte mental es importante para nosotros”, indicó el español.

Según el técnico de la Liga, Andrés Carevic, el equipo pudo reforzarse bien, con gente de jerarquía. Hoy cree que la planilla está bien. Sin embargo, habrá que esperar de aquí al 4 de setiembre para ver si se presentaría algún movimiento más.

“Como Joel Campbell, con su recorrido y lo que significa para nosotros tenerlo acá como jugador y como persona; igual que con Michael Barrantes, que nos dará jerarquía, carácter, ese acompañamiento y tenemos jóvenes como Guillermo Villalobos, Anthony Hernández, Daniel Chacón y gente de la cantera, fieles a lo que pretende el club, de poder tener chicos incorporados al primer equipo”, apuntó Andrés Carevic.

El argentino dijo que está más que claro que la obligación de Alajuelense siempre es buscar campeonatos, así que lucharán por ser competitivos y pelear por el título del Apertura 2023, la Copa Centroamericana de Concacaf y el Torneo de Copa.

Adelantó que si en algún momento deben tomar alguna decisión, lo harán sobre la marcha, pero el objetivo inicial es pelear por los tres torneos.

“Buscaremos siempre otra vez ser competitivos, pelear arriba y ser campeones, que es lo que le ha faltado a este equipo últimamente, porque ha hecho las cosas bien y ha trabajado bien, pero nos hacen falta los resultados.

”Estamos conscientes de eso, así que trabajaremos duro para poder conseguir los campeonatos y sobre todo, darle alegrías a la gente, que es lo que buscamos nosotros. Uno sueña con darle un campeonato a nuestra afición”, afirmó Carevic.

Pese a que Alajuelense efectuó seis contrataciones, hubo algunas salidas. A raíz de eso, el pensamiento del timonel rojinegro es que no se trata de que esta vez la Liga dejó de tener una planilla corta en cuanto a cantidad de futbolistas.

“Amplia no, sino de calidad sí, porque tenemos una planilla justa, no amplia. No tenemos 25 jugadores, tenemos 20 jugadores de campo, más dos arqueros y la integración de los chicos; pero la obligación siempre está. Hay que pelear todo, eso sin lugar a duda”.

Carevic añadió que para cada uno de los movimientos, las decisiones siempre se toman en conjunto entre el área deportiva y la directiva, buscando lo más conveniente para el equipo.

“Anthony Hernández, Josua Navarro y Guillermo Villalobos son jóvenes que pueden tener mucho futuro en la institución y después acompañados con la gente de jerarquía. Nosotros teníamos una planilla en la que el 70% eran menores de 24 años y buscábamos un poco más de jerarquía para acompañar el proceso”.

Movimientos de Alajuelense

Llegadas

- Joel Campbell

Joel Campbell regresó al fútbol nacional y firmó por tres años con Alajuelense. (Jose Cordero)

- Michael Barrantes

Michael Barrantes firmó por seis meses con la Liga y Andrés Carevic quería tenerlo en su equipo desde hace tiempo. (Jose Cordero)

- Joshua Navarro

Jugar en Alajuelense es un sueño hecho realidad para Joshua Navarro. Él firmó por dos años con la Liga. (Jose Cordero)

- Guillermo Villalobos

Guillermo Villalobos había hecho su proceso de liga menor en Alajuelense y ahora volvió. (Jose Cordero)

- Daniel Chacón

Daniel Chacón llegó a préstamo por seis meses, procedente del Colorado Rapids. Él juega como defensa central y contención. (Jose Cordero)

- Anthony Hernández

Anthony Hernández firmó por tres años con Alajuelense. (Jose Cordero)

Salidas

- Dardo Miloc

Dardo Miloc tan solo estuvo un torneo corto con Alajuelense. El argentino fue el primer futbolista en irse de la Liga al acabarse el torneo pasado. (Prensa Alajuelense)

- Ángel Tejeda

Ángel Tejeda no logró marcar diferencia en Alajuelense en el torneo pasado. (Albert Marín )

- Creichel Pérez

Creichel Pérez se marchó momentáneamente de Alajuelense luego de marcar el gol del título en la final del Alto Rendimiento. Él estará un año a préstamo con Pérez Zeledón. (Unafut)

- Erick Cabalceta

Erick Cabalceta no estaba más en los planes de Alajuelense y quedó libre. El defensor fichó con San Carlos. (Prensa Alajuelense)

- Andrés Gómez

Andrés Gómez y Alajuelense llegaron a un mutuo acuerdo para el finiquito de su contrato. Él no estaba en los planes de la Liga y no quiso irse a préstamo a Pérez Zeledón. Ahora es ficha de Puntarenas FC. (LDA)

- Rashir Parkins

Rashir Parkins se marchó a préstamo a Puntarenas FC para tener más minutos. (Rafael Pacheco Granados)

- Johnny Álvarez

Johnny Álvarez jugará el Apertura 2023 con Liberia. (Municipal Liberia)

- Juan Pablo Ledezma

Juan Pablo Ledezma está a préstamo con Puntarenas FC.

- Jurguens Montenegro

Jurguens Montenegro fue anunciado por Pérez Zeledón apenas el club generaleño cerró la negociación. Al acabarse su préstamo con Puntarenas, él inició pretemporada con Alajuelense, pero él quería minutos en otro equipo. (Prensa Pérez Zeledón)

