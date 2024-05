Alajuelense pide ayuda a su gente para que el corazón del pequeño José Miguel siga latiendo

Liga Deportiva Alajuelense no solo piensa en su gran desafío deportivo contra Herediano, sino que ve el partido de este miércoles 15 de mayo como una oportunidad para que el liguismo muestre su solidaridad y ayude al niño José Miguel Marín para que se someta a una nueva operación de corazón que necesita con urgencia.

Es el niño de cinco años que soñaba con conocer al León, un anhelo que se cumplió luego de que en redes sociales se conoció su historia. La Liga contactó a su familia e invitó al pequeño para que fuera al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

José Miguel irradiaba alegría junto a Jonathan Moya, Celso Borges y Michael Barrantes. Él no deja de hablar de Liga Deportiva Alajuelense. Fotografía: Prensa Alajuelense

Ahí, los rojinegros supieron a fondo la situación del niño, quien hace este llamado: “Nací en San José, Costa Rica, con una cardiopatía congénita llamada ‘Tetralogía de Fallot’. Me han realizado cuatro cirugías a corazón abierto; pero ahora, de forma urgente, mi corazón requiere de una más que deberá ser realizada lo antes posible en Barcelona, España. Creemos en milagros y en tu buen corazón. ¡Mi familia y yo pedimos tu colaboración para seguir sonriéndole a la vida!”.

La cardiopatía de José Miguel afecta el flujo normal de sangre por el corazón. Él tiene un marcapasos y desde que era un bebé le colocaron una válvula biológica, que le ayuda a regular el flujo de sangre entre dos cavidades cardíacas.

José Miguel y sus papás necesitan ayuda de todos. Para el niño es más que importante sentirse respaldado por Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Sin embargo, su cuerpo ya no la resiste y la recomendación médica es cambiarla por una válvula mecánica a más tardar en agosto, un procedimiento que efectúan en Barcelona.

El gerente general de Alajuelense, Manuel Zamora, expresó que en la Liga están preparando todo lo necesario para recibir a la afición este miércoles 15 de mayo, en el juego de ida de la semifinal contra Herediano.

Él quiere que todos disfruten de la gran fiesta del fútbol, pero de paso, extendió la invitación para contribuir con José Miguel.

La Liga tendrá alcancías para recolectar fondos y darle un impulso para que el niño pueda someterse a esa operación, para la que necesitaría unos ¢60 millones contemplando todos los gastos del viaje a territorio catalán.

“Es un corazón liguista que queremos que siga latiendo, se nos acercó y por la iniciativa y responsabilidad social queremos ayudar. Por dicha el equipo reaccionó, se movió muy rápido en la colaboración con él y ha sido toda una experiencia. Ver las fotos de donde estaba conociendo al León.

”La mamá me comentaba que no se quería ir y que inclusive después le decía que si no lo dejaba ver más televisión, la iba a acusar con el León”, apuntó Manuel Zamora.

El pequeño José Miguel Marín conoció el viernes anterior al León y a los jugadores de Alajuelense. Prensa Alajuelense

La familia puso a disposición los siguientes medios para recibir ayuda:

- Cuenta IBAN en colones: CR14015103620010636161

- Cuenta IBAN en dólares: CR89015103620025500740

- Sinpe móvil: 8565-1234 a nombre de Priscilla Marín, la mamá de José Miguel.

