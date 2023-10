Alajuelense se tiene fe para recobrar cuanto antes el codiciado liderato del Apertura 2023

Alajuelense tomó varios apuntes de lo que fue ese empate (3-3) en Liberia. Fue un resultado que dejó caras largas y mucha molestia entre los rojinegros, quienes señalaron que el arbitraje de Keylor Herrera los perjudicó.

Lo ocurrido en la pampa fue en parte una lección para que Alajuelense preste más atención a la forma en la que debe finalizar los duelos y estar atentos a todo, incluido durante el tiempo de reposición.

“En Liberia fue un resultado difícil porque no fue el que queríamos, queríamos ganar, el partido se estaba tornando para nuestro lado, pero la lluvia y el paronazo con situaciones puntuales dentro del partido si son penales o no, si es roja o no es roja, obviamente uno siente un poco de frustración, porque se hizo todo para ganar, para sacar los tres puntos y al final como dicen, nos meten la mano en el bolsillo”, afirmó el capitán de Alajuelense, Giancarlo González.

La Liga cedió el liderato, que ahora está en manos del Saprissa. La diferencia entre ellos es de un punto, a falta de nueve partidos por jugarse en la fase regular del Torneo de Apertura 2023.

“Nos ocupa porque es un objetivo que tenemos nosotros como equipo, pero también sabemos que falta camino por recorrer y que tenemos visitas importantes y duelos directos. Yo confío en el equipo y tengo tranquilidad, sé que en los duelos mano a mano podemos sacar ventaja.

”Queremos ser líderes durante el torneo. Esto no es para echarse a morir, es para ocuparse más y ponerle mayor atención a qué cosas podemos mejorar, más que todo en los duelos directos”, reflexionó Giancarlo González.

Incluso, cree que la desazón por ese empate significó una oportunidad de mejora para el equipo, porque afirma que a esta historia le que queda mucho camino por recorrer.

“Es una situación de darse cuenta que estamos en la Liga, que no hay que barrerse en el área, que hay que acorralar al jugador contrario, llevarlo a la banda para tratar de marcar con cuidado, porque acá algunos tratan de pitar lo mínimo. Es parte del aprendizaje, de lo que está en el camino, de lo que hay. A eso nosotros tenemos que hacerle frente”, insistió Pipo.

Alexis Gamboa, defensor de Alajuelense: ‘No vamos a buscar excusas’

Alexis Gamboa lamentó que Alajuelense no supo manejar el resultado en sus dos partidos en territorio guanacasteco. Le ocurrió en Nicoya contra la ADG, en aquel partido que iba ganando 2-0 y que terminó perdiendo 3-2.

Se dio de nuevo en la Ciudad Blanca contra Liberia, en ese duelo que tenía una ventaja de 2-0 y que luego de la espera de una hora con treinta minutos para que se disputara el segundo tiempo, los locales emparejaron las cosas, luego la Liga tomó ventaja, y casi de forma inmediata, en la última jugada, cayó el 3-3 definitivo.

“Fue un partido complicado, a ellos los cambios les dieron frutos, nosotros no supimos manejar el resultado, otra vez nos pasa y hay que trabajar en eso”, opinó Alexis Gamboa.

Esa fue la acción en la que Keylor Herrera pitó un penal de Erick Sánchez sobre Alexis Gamboa. (Jose Cordero)

“No vamos a buscar excusas, nosotros tenemos que ser valientes, aceptar que nos equivocamos y darles mérito a ellos, que lucharon, que hicieron las cosas bien y tenemos que seguir trabajando”, agregó.

Del aguacero que empozó la cancha del Estadio Edgardo Baltodano y que por más esfuerzos que se hicieron, el juego terminó en un terreno saturado de agua ni siquiera quiso hacer alusión de eso.

“Son cosas que no podemos manejar, es la naturaleza y nosotros tenemos que hacer la diferencia, no podemos buscar excusas. Hay que aceptar que nos equivocamos, darle mérito a ellos y trabajar para mejorar. Hay que seguir creyendo en lo que venimos haciendo y seguir mejorando”, insistió.

En cuanto a ese mano a mano que tiene la Liga con Saprissa por ese primer lugar considera que ellos aún tienen chance para recuperar el liderato. Sin embargo, es claro que deben mejorar.

“Hemos dejado puntos importantes, contra Liberia en casa y de visita, dejamos puntos frente a Guanacasteca y en Pavas. Tenemos que poner las barbas en remojo y enfocarnos en lo que tenemos que mejorar. Hay que trabajar mucho”, apuntó Alexis Gamboa.

La Liga jugará de nuevo este jueves 5 de octubre, cuando reciba a Cartaginés, a las 8 p. m., en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

En esa serie, Alajuelense tiene una ventaja de 3 a 1, pero pese al marcador, los manudos no se confían. Les está costando los cierres de los partidos. Se vio así en el Fello Meza, cuando los brumosos metieron el acelerador y se dio también en ese juego en Liberia.

Según Gamboa, lo ocurrido en la pampa fue como una llamada de atención en el equipo, para que tampoco nadie crea que Alajuelense ya avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana y que ya está en la Copa de Campeones de Concacaf 2024.

“La serie sigue abierta y nos espera un partido muy importante en casa contra Cartaginés”, subrayó Alexis Gamboa.

Los partidos que le quedan a Alajuelense en la fase regular del Torneo de Apertura 2023

Alajuelense vs. Sporting

Alajuelense vs. Pérez Zeledón

San Carlos vs. Alajuelense

Alajuelense vs. Herediano

Saprissa vs. Alajuelense

Alajuelense vs. Grecia

Cartaginés vs. Alajuelense

Puntarenas vs. Alajuelense

Alajuelense vs. Guanacasteca

Así va el Torneo de Apertura 2023

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.