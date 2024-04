Roberto Cervantes afirma que ‘encontró una Caja solvente’ al asumir Gerencia General

El exgerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Roberto Cervantes Barrantes, aseguró a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos que la institución no está quebrada. Lo hizo durante su comparecencia, la noche de este miércoles 10 de abril.

“Encontré una Caja de por sí solvente, una Caja con excedentes en el 2019, con reserva amplia. Solo en ese año eran más de ¢600.000 millones de excedentes. Con los años, fuimos aumentando y llegó en el 2022 a ¢1,6 billones”, respondió Cervantes a la primera pregunta lanzada por la diputada frenteamplista, Sofía Guillén.

Cervantes fungió como gerente general de la Caja de enero del 2019 a noviembre del 2022, cuando se acogió a la pensión por vejez. Trabajó 38 años en diferentes puestos médicos y administrativos de la institución; incluida la Dirección Médica del Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, y la del San Francisco de Asís, en Grecia.

El exgerente indicó que, al salir de la Gerencia General para pensionarse, dejó la CCSS con ¢1,6 billones de reserva y más de ¢3 billones de deuda (del Estado). Manifestó, enfáticamente, que su posición es que la deuda hay que pagarla.

La comparecencia de Roberto Cervantes forma parte de una de las investigaciones que sigue esa comisión legislativa sobre manifestaciones hechas tanto por la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, como por el mandatario, Rodrigo Chaves Robles, quienes dijeron que la CCSS está quebrada.

La institución bajo el mando de Esquivel suspendió el portafolio de inversiones en infraestructura y equipamiento, entre otras medidas adoptadas para, según la funcionaria, garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad.

“¿Encontró una Caja quebrada?”, le repreguntó Guillén al exgerente. Cervantes respondió: “No, no, no... Es una Caja sólida y la pudimos ir mejorando. (...) insisto: yo no puedo aceptar que la Caja está quebrada. Eso no es cierto. No hay ningún dato que me lo haya demostrado”, comentó el médico, quien destacó el trabajo hecho durante los peores momentos de la pandemia.

“Fue un periodo en que este país se atrasó”, recordó al hablar sobre los años 2020 y 2021, los más difíciles de la covid-19. Sin embargo, dijo, la Caja estuvo al frente, sobrevivió y salió fortalecida. Aun con el ciberataque de mayo del 2022, salió adelante, recalcó.

“Los riesgos que nosotros detectamos son los nuevos mecanismos de contratación, que son todo un reto para el futuro. También pensiones: cómo lograr que la gente siga cotizando. Y la morosidad tanto del trabajador independiente como la patronal. Esos son los retos”, explicó Cervantes.

El exgerente general de la CCSS, Roberto Cervantes Barrantes (izq.), acudió a la comisión de control de ingreso y gasto con su abogado y hermano Rodrigo. (Captura de pantalla )

La diputada liberacionista y presidenta de la comisión, Dinorah Barquero, le preguntó al exfuncionario su criterio sobre la paralización del portafolio de inversiones, aprobada en marzo por la Junta Directiva encabezada por Marta Esquivel.

Cervantes fue claro en que él ya no estaba en la Gerencia General cuando esa decisión se tomó. “Lo que sí le puedo decir es que la suspensión de obras de la Caja es una afectación a la salud, pero, ojo, no solo a la salud: al desarrollo.

“En cada lugar donde se construye (una obra de la CCSS) surge el progreso. La Caja tenía previsto construir un millón de metros cuadrados en los próximos diez años. Eso lo perderían empresas nacionales”, respondió Cervantes.

La expectativa, declaró, era que se concretaran todas las obras, como el hospital de Cartago o el de Limón.

“Al momento que yo me pensioné, no había ninguna razoń (para paralizar obras). Si pasó algo después, no sé”, dijo.

El exgerente también se refirió al aumento salarial aprobado por la Junta Directiva y que le costó el puesto a Álvaro Ramos Chaves, quien fue destituido por el presidente Rodrigo Chaves Robles en setiembre del 2022.

Según explicó Cervantes, cuando se presentó el aumento la propuesta iba con todos los criterios jurídicos y financieros. La Junta Directiva decidió pagarlo y para esto encargó a la Gerencia General.

Al no tener indicaciones en contrario desde la Junta y al aproximarse la fecha de pago, la Gerencia dio curso al proceso. Además, tenía sobre su escritorio un documento con 15.000 firmas de empleados diciéndole que si la CCSS no pagaba lo demandarían.

El exgerente negó que se viera obligado a adelantar su pensión. Al contrario, aclaró, pospuso el retiro para atender todo lo relacionado con la covid-19.

Informe legislativo en proceso

Como parte de esta investigación legislativa han pasado varios funcionarios y exfuncionarios de la CCSS.

Además de Cervantes, entre otros han estado ahí la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, la directora de planificación, Susan Peraza, la secretaria de Junta Directiva, Carolina Arguedas, y está previsto recibir en los próximos días al gerente de infraestructura, Jorge Granados.

La diputada del Partido Frente Amplio, Sofía Guillén, pidió dejar en actas para efecto del informe final de esa comisión sobre este asunto, que la discusión planteada por el gobierno de Rodrigo Chaves sobre la quiebra de la Caja parte de hipótesis falsas, y de estudios actuariales con sobreestimaciones que nunca fueron aclaradas.

“Para llegar a la conclusión de detener el portafolio, la Junta Directiva de facto dirigida por Marta Esquivel, parte de una hipótesis falsa: considera ese estudio actuarial con sobreestimaciones como certero, y es falso. A partir de ahí paralizan el portafolio.

Por su parte, la socialcristiana Vanessa Castro consideró que la comparecencia de Cervantes deja en evidencia que la Caja no está quebrada y que, por lo tanto, las inversiones no tuvieron que haberse detenido.