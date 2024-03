Nuevo hospital de Cartago sufre revés desde Dirección Jurídica de CCSS

La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) emitió un criterio negativo y rechazó por segunda vez la verificación de legalidad del proyecto para el nuevo hospital de Cartago.

En un oficio del 18 de marzo anterior, dirigido a Gabriela Murillo Jenkins, directora de Arquitectura e Ingeniería de la CCSS, la Dirección Jurídica manifestó no contar con los elementos necesarios para rendir un criterio favorable sobre el proyecto, que se levantaría en El Guarco.

Las cuatro razones que da son las siguientes:

El estudio de viabilidad ambiental no se encuentra firme. Para la Dirección, este es un requisito previo antes del inicio de la licitación.

no se encuentra firme. Para la Dirección, este es un requisito previo antes del inicio de la licitación. La empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S. A. de C. V., eventual recomendada para la adjudicación, no está inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

No se establece una recomendación para el dictado del acto final de forma concreta y definitiva sobre la cual la Dirección Jurídica emita la verificación de legalidad.

El representante con poder especial para esta licitación pública tiene obligaciones pendientes con la Seguridad Social.

El proyecto del nuevo hospital de Cartago lo estudia la CCSS bajo el expediente 2022LN000001-0001104402.

LEA MÁS: Diputados solicitan medida cautelar para obligar a CCSS a construir hospital de Cartago

El 14 de marzo, la Junta Directiva de la CCSS acordó conocer en 15 días el informe con la recomendación técnica final que servirá de base para tomar la decisión definitiva sobre la construcción del futuro Hospital Max Peralta.

Ese día, el gerente de Infraestructura y Logística, Jorge Granados, explicó que antes de que la Junta conozca el caso, un acuerdo anterior obliga a cumplir un protocolo que incluye el aval de la Dirección Jurídica, luego pasar el asunto a la Junta de Adquisiciones para subir después a conocimiento de la Junta Directiva.

En esa misma sesión, el director jurídico, Gilberth Alfaro, adelantó que tenían seis observaciones al proyecto, las cuales no trascendieron en ese momento.

Nuevo atraso

La diputada liberacionista Paulina Ramírez, quien forma parte de la comisión legislativa de la provincia de Cartago, reclamó el contenido del informe.

Según la legisladora, el dictamen negativo contiene inconsistencias; entre ellas, una relativa a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). La revocatoria que no fue contestada en el plazo se debe dar por rechazada, aclaró.

Además, dijo, la Dirección Jurídica afirma que la empresa que sería la eventual adjudicataria de la obra, no está inscrita en el CFIA. “Esto refleja desconocimiento sobre lo dicho por la Contraloría sobre las empresas extranjeras: que no se deben inscribir hasta que no se dé el acto de adjudicación”, dijo la diputada.

“Creo que lo que andan buscando son los mecanismos para atrasar. Es necesario buscar todos los medios legales para avanzar con la construcción del hospital”, reiteró Ramírez, quien no descarta presentar medidas legales contra los funcionarios que pretendan atrasar una obra como esta.

LEA MÁS: Cambiar lote para nuevo hospital de Cartago atrasaría obra al menos seis años, advierte Cámara

Hace tan solo dos días, diputados de tres fracciones legislativas presentaron una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para obligar a la Caja a iniciar de inmediato con la adjudicación y construcción del nuevo centro médico en el terreno de El Guarco.

La solicitud de medida cautelar, de carácter provisionalísimo y urgentísimo, se encuentra bajo el expediente 24-001965-1027-CA. También, cuenta con la firma de representantes de la Junta de Salud de Cartago y la Unión Médica Nacional.

La presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, el pŕesidente de la República, Rodrigo Chaves y, más recientemente, la ministra de Salud, Mary Munive, han planteado múltiples cuestionamientos al proyecto.