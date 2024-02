Marta Esquivel asegura que pidió retención salarial para devolver sumas recibidas de más

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, aseguró haber solicitado a Recursos Humanos de la institución la retención de las sumas pagadas de más en su salario. No obstante, añadió, esta oficina le indicó que debía esperar a que la Junta Directiva de la institución resolviera este tema.

De acuerdo con sus cálculos, la suma que recibió de más supera el ¢1 millón, según dijo al salir de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, a la que acudió este jueves para referirse a ese aspecto y a otros por los que los diputados la han convocado varias veces.

La sesión de ese foro legislativo no se puede realizar porque solo llegaron tres de los cinco diputados necesarios para sesionar.

Esquivel declaró que el asunto de las sumas pagadas de más en su salario podría quedar resuelto la próxima semana, cuando la Junta Directiva de la CCSS recupere el cuórum estructural. Aún falta que se integre uno de los tres representantes patronales en ese órgano de decisión.

Marta Esquivel explica solicitud de retención de pagos de más

“Solicité a Recursos Humanos que se retuviera, como un elemento de salvaguarda, la suma de ¢1 millón. Si bien es un poco más, ustedes saben que ese pago no me lo hice yo; me lo hizo la institución. Ahí viene (incluida) renta, que es altísima.

“¿Quién es el obligado a ir a cobrar esas sumas? Diay, Recursos Humanos porque me bajó renta de más, me bajó cargas sociales de más... Aproximadamente anda en ¢1.000.050 lo que nosotros estimamos”, dijo al salir de comisión.

Ante consulta de los periodistas presentes sobre otros puestos que se verían afectados por pagos de más, Esquivel aclaró que ella está inhibida de referirse: “Este es un tema en el cual yo no participo y esperaría que estuviera resuelto la próxima semana”, reiteró.

En un oficio del 19 de diciembre, la Contraloría General de la República señaló que la CCSS paga a Esquivel un salario de ¢7,1 millones mensuales desde que fue nombrada, el 20 de setiembre de 2022, monto que contraviene lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sobre la remuneración de los servidores públicos.

La normativa señala que el tope salarial es el equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos, es decir, no puede ser mayor a ¢5,5 millones mensuales.

Desde ese momento, Esquivel ha sostenido un pulso por el tema salarial en donde han intervenido, entre otros, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), que dio la razón a la Contraloría.