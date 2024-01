Marta Esquivel: ‘Yo quiero devolver esas sumas (...) no quiero recibir sumas adicionales porque no son correctas’

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, informó a la Junta Directiva de su interés en devolver las sumas que le pagaron de más desde que fue nombrada en el cargo, en setiembre del 2022.

Según dijo, revisó la forma en que le pagan a la Presidencia Ejecutiva y encontró que la ley permite el pago bisemanal. Sin embargo, en su caso, descubrió que le fueron pagadas dos semanas más al año.

“Es una pena que la Contraloría no haya revisado ese aspecto, al menos en la revisión de mi salario. Estoy dispuesta a que me revisen…. el resto, cuando me lo cobren, lo devolveré, pero no a 36 años”, dijo Esquivel aludiendo a un informe que presentó este jueves la Auditoría Interna sobre sumas pagadas de más a funcionarios de CCSS, en el cual hallaron arreglos de pago de funcionarios por hasta 36 años.

Esquivel Rodríguez recomendó contratar un ente externo para validar si lo que se dispuso fue la modalidad (bisemanal) o el pago de dos semanas más por año.

“Yo quiero devolver esas sumas porque estoy clarísima de que el pago es mensual, yo no quiero recibir sumas adicionales porque considero que no son correctas”, aseguró la funcionaria.

La presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, pidió calcular las sumas pagadas de más que debe reintegrar a la institución. Aquí, durante una comparecencia en el Congreso, meses atrás. (Alonso Tenorio)

En un pronunciamiento del 19 de diciembre del 2023, la Contraloría General de la República (CGR) afirmó que la presidenta de la CCSS recibe desde su nombramiento una remuneración de ¢7,1 millones al mes, monto que infringe el artículo 42 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Esa ley establece que el salario para ese y otros cargos no debe superar los ¢5,5 millones mensuales, que equivale a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos. Por lo tanto, dispuso, se debe ajustar la remuneración y recuperar las sumas pagadas demás.

A pesar de que la Junta Directiva decidió acatar la orden de la Contraloría, Marta Esquivel mostró resistencia a esa medida y anunció la presentación de una recusación contra tres directivos.

También adelantó que consultará al Ministerio de Planificación para ver si coincide con el criterio de la Contraloría que le ordena devolver sumas pagadas de forma irregular.

En la sesión ordinaria de este jueves 18 de enero, Marta Eugenia Esquivel aprovechó la presentación del informe del auditor para exponer su caso.

En su informe, Ólger Sánchez reveló el pago de más a funcionarios y exfuncionarios de la CCSS por montos que superan los ¢5.147 millones.

La cifra de la Auditoría sale de una muestra hecha a la nómina de la CCSS, con información recopilada en 30 de las 44 oficinas de Recursos Humanos a las que se les pidieron datos.

Estimaciones

Según explicó Marta Eugenia Esquivel, las certificaciones de Recursos Humanos dicen 28 días, no 30, y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas eliminó los pagos bisemanales.

“La ley 10.102 establece en la Caja la modalidad de pago (bisemanal) pero no el pago adicional. En mi caso particular, tengo claridad de que mi salario es mensual. La definición del salario tiene que ser mensual porque así lo dispuso la ley”, dijo Esquivel al tiempo que instó al auditor interno a revisar el tema.

La normativa aludida es la ley para mantener la periodicidad del pago de los salarios de los trabajadores de la Caja de manera bisemanal, del 2021.

La jerarca también le solicitó a la gerenta administrativa, Vilma Campos Gómez, realizar los cálculos para ver las sumas recibidas de más, no solo a ella sino a los funcionarios de la Presidencia Ejecutiva “para que, a la brevedad posible, devolvamos las sumas que, según estimo, no nos corresponde”.

“En el caso personal mío son sumas importantes y son cosas en las que tenemos que tener cuidado que no se den. (...) Por todo lado, el trabajador es quien termina perdiendo”, agregó Esquivel.

La funcionaria recalcó que tiene claridad que se le está pagando de más y volvió a insistir en que “es una pena que la Contraloría no lo haya revisado de una vez”.

“Tenemos la absoluta y total disposición. Tenemos la suma pero necesitamos que Recursos Humanos la valide”, aseguró.