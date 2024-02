Marta Esquivel anunció una consultoría con Banco Mundial que no existe, denuncian diputados

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, anunció una consultoría con el Banco Mundial, el 7 de noviembre, en el plan para desahogar las listas de espera, conocido como “Ruta de la Salud. Menos espera, mejor servicio”.

Teniendo como escenario uno de los salones del Estadio Nacional y frente al Consejo de Gobierno, Esquivel firmó con Priscilla Zamora, viceministra de Ingresos, el convenio a través del cual el Ministerio de Hacienda se comprometió a dar los ¢2.100 millones para esa consultoría.

Al Banco Mundial se le encargarían valuaciones actuariales de los seguros de Salud y Pensiones, administrados por la Caja, entre otras tareas.

Tres meses después, esa consultoría no existe. De hecho, nunca existió, según se desprende del intercambio de preguntas y respuestas entre diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, sostenido con Marta Eugenia Esquivel durante su comparecencia, este jueves 8 de febrero.

Fue el diputado liberacionista Francisco Nicolás quien lanzó los primeros cuestionamientos a Esquivel, hasta llevarla a concluir que el citado convenio ni siquiera ha pasado por análisis de la Junta Directiva de la CCSS.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel (centro), junto al presidente Rodrigo Chaves y la viceministra Priscilla Zamora, con el convenio firmado para que ese ministerio aporte los ¢2.100 millones que se requieren para una consultoría con el Banco Mundial. (MAYELA LOPEZ)

Este es el intercambio entre Nicolás y Esquivel:

Francisco Nicolás: Doña Marta, ¿Usted recuerda la fecha 7 de noviembre del año anterior, en el Estadio Nacional? Usted anunció ahí el plan para reducir las listas de espera. ¿Usted recuerda esa fecha?

Marta Esquivel: Sí, señor.

Francisco Nicolás: En esa fecha, usted anunció un convenio con el Ministerio de Hacienda por ¢2.100 millones con los cuales se iba contratar al Banco Mundial con el propósito de que ese organismo internacional hiciera los estudios actuariales del seguro de salud y del IVM. ¿Así es?

Marta Esquivel: Entre algunas acciones que se van a desarrollar.

Francisco Nicolás: ¿Pero eso está contenido en el alcance de la contratación? ¿Así es?

Marta Esquivel: Tal vez si me lo repite para verificar... Lo que está contenido son las valuaciones actuariales de los dos seguros de forma externa.

Francisco Nicolás: Quiero conocer sobre estos acuerdos si ya fueron ratificados por la Junta Directiva de la CCSS.

Marta Esquivel: Están tramitándose en la Dirección Jurídica para poder elevarlos a la Junta Directiva.

Francisco Nicolás: ¿No han sido ratificados todavía por la Junta Directiva?

Marta Esquivel: No, todavía están...

Francisco Nicolás: ¿Usted acostumbra anunciar convenios sin contar con el visto bueno de la Junta Directiva?

Marta Esquivel: Bueno, es que el convenio era poder tramitar ese proceso ante la Junta Directiva. Eso es lo que señala...

Francisco Nicolás: Generalmente, un jerarca consulta con sus miembros de Junta, les da una expectativa de los alcances del contrato, lo somete a conocimiento y luego se anuncia. Pareciera que aquí lo hicieron al revés. ¿Cuál es el interés de contratar al Banco Mundial sobre un tema actuarial?

Marta Esquivel: Aquí lo importante es que no es un desembolso de la institución. Es el Ministerio de Hacienda el que va a hacer el desembolso. Y por tanto, en algún lugar hay que empezar, y se inicia por la propuesta del Ministerio de Hacienda que debe contener todo el procedimiento interno.

Francisco Nicolás: ¿Usted sabe si el Banco Mundial tiene expertiz en estos estudios actuariales? ¿O solamente mandar a vender instituciones sabe el Banco Mundial?

Marta Esquivel: Yo creo que esa pregunta... Realmente el Banco Mundial tiene expertos en muchísimas áreas.

Francisco Nicolás: ¿Usted cree que el Banco Mundial nos va a dar un buen diagnóstico o auditoría?

Marta Esquivel: Yo creo que el Banco Mundial nos va a dar un buen diagnóstico porque ya ha hecho estudios de nuestros sistemas financieros y eso es un elemento fundamental.

Diputado Nicolás le recuerda a Marta Esquivel consultoría con Banco Mundial

Francisco Nicolás: ¿Cuánto ha avanzado el Banco Mundial después de ese anuncio?

Marta Esquivel: Estamos agotando las instancias internas. El tema está siendo analizado por la Dirección Jurídica. Ese es el último paso que falta para llevarlo a la Junta Directiva, que en este momento, hasta el día de ayer, fue designada la persona que faltaba de nombrar por parte de la Uccaep. Esperamos contar con una Junta Directiva ya integrada supongo que la próxima semana.

Francisco Nicolás: Una vez que el Banco Mundial haga sus informes, ¿ustedes lo van a tomar como parte medular de los ajustes institucionales en carteras de inversión, ajustes de gastos, así es?

Marta Esquivel: Básicamente, en tema de seguros y sobre todo por el tema que maneja la institución. Creo que es de interés para todos nosotros.

Francisco Nicolás: En otras palabras, va a ser el Banco Mundial el que le va a decir a este país lo que pasará con la institución insigne de la seguridad social. Eso es surrealista. Respeto las decisiones institucionales, y más en la CCSS, pero meter el diablo dentro del convento, haciendo el símil, es meter a un organismo internacional directamente contrario al modelo social de derecho que tenemos nosotros; me parece surrealista. Esto lo vamos a investigar.

“El anuncio que se hizo de que ya venía una inversión para realizar estudios actuariales y a la fecha apenas estamos ayer (miércoles 7 de febrero) designando la persona para tomar los acuerdos. Fatal, doña Marta”.

Contra ley de CCSS

Durante esa misma comparecencia, en la que Marta Esquivel se abstuvo de responder preguntas directamente vinculadas con el supuesto maquillaje de informes actuariales sobre la situación financiera de la CCSS, el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña Soto, le recordó a la funcionaria que esa consultoría con el BM está en contra de la Ley Constitutiva de la institución.

Jonathan Acuña: Este objetivo que se plantearon junto al Ministerio de Hacienda, ¿lo que busca es que el Banco Mundial realice un estudio actuarial?

Marta Esquivel: De hecho, dos.

Jonathan Acuña: Sí, uno de Salud y otro de Pensiones. ¿Eso es así?

Marta Esquivel: Sí, señor.

Jonathan Acuña: Usted sabe que está bajo juramento aquí, ¿verdad doña Marta?

Marta Esquivel: (asiente con la cabeza)

Consultoría que impulsa Marta Esquivel con Banco Mundial va en contra de ley de CCSS

Jonathan Acuña: Es que aquí, doña Marta, tengo que decirle o que usted me mintió por escrito, o le está mintiendo a esta comisión.

Marta Esquivel: Lo que se pretende aparte de otras actividades, es que el Banco Mundial con esa contratación realice el estudio actuarial externo del seguro de Salud y del seguro de Pensiones.

Jonathan Acuña: Yo a usted le consulté por escrito y le pedí varias cosas, hace unas semanas. Le pedí copia certificada del acuerdo donde la Junta Directiva acordara el pago que usted anunció de ¢2.100 millones, y le dije que no quería que me dieran el acuerdo del 2 de marzo donde nada más le dieron a usted permiso de anunciar las conversaciones. Usted anunció que iba el contrato con el Banco Mundial para realizar las valuaciones actuariales.

“Le pedí también copia certificada de toda la documentación del proceso de suscripción de ese acuerdo y le hice un señalamiento jurídico. Usted me contesta el 11 de diciembre, indicándome que a esa fecha solo había una carta de entendimiento, y que esa carta buscaba abrir el proceso para buscar el apoyo de Hacienda para mejorar los procesos de calidad de datos financieros. Y me dice, ‘a la fecha no se ha recibido por parte de Hacienda recursos asociados con el objetivo planteado’. ¿Sigue siendo así?

Marta Esquivel: Sí, efectivamente, hasta que la Dirección Jurídica nos avale todo el trámite. Además, este tipo de contratos o convenios tiene un componente muy sensible, que es la protección de datos, y nosotros hemos tratado de guardar el mayor resguardo de la confidencialidad de datos, y hasta a Prodhab (Agencia de Protección de Datos de los Habitantes) hemos consultado para no incurrir en ningún riesgo.

Jonathan Acuña: El objetivo es que directamente el Banco Mundial haga los estudios actuariales?

Marta Esquivel: El objetivo es que Hacienda financie este proyecto dentro del cual se incorporan los estudios actuariales.

Jonathan Acuña: ¿Que los haría el Banco Mundial? ¿A ellos se les contrataría?

Marta Esquivel: Sí, señor, esa es la intención.

Jonathan Acuña: Doña Marta, es que eso no se puede. Artículo 8 del reglamento del artículo 42 de la Ley Constitutiva de la Caja. Usted sabe que los estudios actuariales externos que contrate la Caja se tienen que hacer por concurso, no los puede decidir usted. Usted no puede decir que lo puede hacer el Banco Mundial y ya. ¿Usted sabe eso?

Marta Esquivel: Precisamente por eso están pasando todos los filtros jurídicos para que sea la Dirección Jurídica la que nos dé todos los criterios y poder entonces tomar decisiones a partir de eso.

Jonathan Acuña: No, doña Marta, usted salió a mentirle a la ciudadanía otra vez con un anuncio muy rimbombante diciendo que tenía todo listo y que se iba a hacer una contratación de ¢2.100 millones en un convenio con el Ministerio de Hacienda y que iba a ser el BM el que iba a realizar esos estudios, en contradicción con el artículo 8 del reglamento que le acabo de citar (...). queda clara la contradicción”.