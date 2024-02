Marta Esquivel acude ante diputados a hablar de su salario de ¢7 millones este jueves

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, retornará a la Asamblea Legislativa este jueves 8 de febrero para ofrecer explicaciones a los diputados acerca de su salario, el cual asciende a ¢7 millones, monto que supera lo establecido por ley.

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos tiene agendada la comparecencia de Esquivel para la 1 p. m. Se trata de una audiencia que ella misma solicitó a los legisladores para abordar este asunto, luego de que la Contraloría General de la República ordenó a la CCSS ajustarle la remuneración y recuperar lo pagado de más.

Según la presidenta de la comisión, la diputada Dinorah Barquero, también a Esquivel se le preguntará sobre la denuncia interpuesta por la Contraloría General de la República (CGR) en relación con informes actuariales aparentemente manipulados sobre la situación financiera de la CCSS.

El 25 de enero, esta comisión la convocó por primera vez para que se refiriera a ese tema. En esa oportunidad, Esquivel Rodríguez se abstuvo de declarar por estar el caso judicializado, y solicitó espacio para referirse a su salario.

En aquella ocasión, Esquivel afirmó que “se han divulgado informaciones ofensivas (sobre su salario) sin tener un conocimiento real de los hechos”.

“Para ustedes tiene que ser un tema de fundamental conocimiento. No se me ha dado el debido proceso en ninguna instancia. La Contraloría ni siquiera me informó”, reclamó la jerarca de la CCSS hace dos semanas.

“Se los pido. Es más, se los ruego, que podamos ventilar ese tema acá. Tengo una importante documentación. Es impresionante cómo se han referido a ese tema ofensivamente sin tener conocimiento de la realidad”, aseguró Marta Esquivel a los diputados.

Sueldo irregular

La orden del órgano contralor de diciembre pasado, indica que el sueldo que Esquivel ha devengado desde su nombramiento, en setiembre de 2022, es irregular, pues la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre de 2018, establece un tope de ¢5.565.000 mensuales, cifra que equivale a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala salarial.

Hasta ahora, Marta Esquivel se ha resistido a devolver los montos recibidos de más, pese a que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) dio la razón a la Contraloría sobre este asunto luego de que la jerarca de la CCSS hiciera una consulta.

Además, un criterio de la Dirección Jurídica de la Caja recomendó a la Junta Directiva de la institución declarar “inadmisible” la recusación planteada por Marta Eugenia Esquivel Rodríguez contra tres directivos por este tema: Martha Elena Rodríguez González, José Luis Loría Chaves y Maritza Jiménez Aguilar.

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rdríguez, a su ingreso a la Asamblea Legislativa donde se le dará audiencia en la comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos para que se refiera a su salario. (JOHN DURAN)

Esquivel pretende que los tres representantes laborales no participen en las decisiones vinculadas con la orden de la Contraloría para que se ajuste su salario y se recupere lo pagado de más.

La jerarca manifestó por primera vez interés en devolver las sumas que le pagaron de más en la sesión del 18 de enero de la Junta Directiva de la Caja.

“Yo quiero devolver esas sumas porque estoy clarísima de que el pago es mensual, yo no quiero recibir sumas adicionales porque considero que no son correctas”, aseguró la funcionaria a sus compañeros de directiva.

Entretanto, el miércoles 31 de enero, en la conferencia de prensa posterior al consejo de Gobierno, el presidente Rodrigo Chaves defendió el salario de ¢7,1 millones que devenga la presidenta ejecutiva de la Caja,

“Ahí hay un tema de legalidad, hay un tema de tratamientos diferenciales, hay un tema de la responsabilidad de la Junta Directiva y de Recursos Humanos. El Ministerio de Planificación (Mideplán) emitió un criterio, pero doña Marta tiene un derecho a que le digan y a que le den el debido proceso”, afirmó el mandatario.

Marta Esquivel volvió a la Asamblea y esta vez sin escoltas

El 25 de enero, la presidenta de la CCSS advirtió que no volvería a una comisión legislativa si la administración del Congreso no le podía asegurar la protección de su integridad física frente a los periodistas.

No obstante, hace dos días, Marta Esquivel se presentó ante la Comisión de Asuntos Sociales sin guardaespaldas y habló con la prensa en los pasillos del Congreso. Este este jueves, acudirá de nuevo promete entregar documentos a la prensa.

Información en desarrollo.