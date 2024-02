Marta Esquivel no irá más a Asamblea si no le garantizan protección contra periodistas

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, advirtió de que no irá más a la Asamblea, si no la protegen de la prensa. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, aseguró que no asistirá nunca más a futuras convocatorias de los diputados, en comisiones legislativas, si el Congreso no le garantiza la protección de su integridad física contra los periodistas.

En una carta enviada a Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea, Esquivel justificó su decisión de andar con dos guardaespaldas.

Argumentó que el jueves 25 de enero, luego de su audiencia en la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, un “número indeterminado de periodistas” se abalanzó sobre su persona, “empujándome y obstruyendo mi salida, colocando mi integridad física en peligro, mientras que, según se observa en videos que circulan en redes sociales, la diputada Dinorah Barquero Barquero (presidenta de esa comisión) caminaba detrás incitándolos”.

Ella acudió con dos guardaespaldas que son agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI), personal que no tiene autorizado por ley la protección de un presidente ejecutivo de una institución autónoma.

En los múltiples videos grabados por los medios de comunicación ese día, se observa los empujones y codazos propinados por los guardaespaldas de la UEI que ella llevó al Congreso; incluso, uno de ellos le intentó hacer una zancadilla a un periodista, lo empujó y codeó, lo que generó que el grupo donde iba Esquivel fuera también empujado.

Oficiales de UEI impidieron que prensa hiciera consultas a Marta Esquivel

En su carta, la jerarca de la Caja adujo que esta no es la primera vez que sucede “una situación como la descrita después de una comparecencia en la Asamblea, y se repite el mismo patrón de acoso, empujones, manotazos y hostigamiento”.

Marta Esquivel aseguró que, precisamente por los periodistas, es que ella se hace acompañar de dos guardaespaldas “en virtud de que la seguridad del edificio no me brinda tal resguardo requerido”.

No obstante, el jueves pasado, las diputadas oficialistas Pilar Cisneros y Ada Acuña aseguraron la presidenta de la CCSS tenía amenazas y que por eso andaba con los guardaespaldas.

Esquivel agregó que el Directorio legislativo debería analizar la posibilidad de realizar las comparecencias utilizando otras alternativas, “como la virtualidad”.

Adicionalmente, adujo que se vio expuesta a bochorno y un posible riesgo, y arguyó que el Congreso debe revisar los protocolos relacionados con la atención a la prensa por parte de quienes visitan el edificio legislativo.

Esquivel, quien fue magistrada suplente de la Sala Constitucional entre el 2017 y el 2021, salió de la Comisión de Gasto Público el 25 de enero, sin responder una sola consulta de los periodistas y ni siquiera anunciar, ni ella ni su encargado de prensa, que no atendería ni una sola pregunta.

No obstante, la solicitud que le hizo a Rodrigo Arias es que la Asamblea revise los protocolos, porque dijo que “es evidente que no cuenta con los mecanismos de seguridad ni de espacio físico”. Argumentó que ningún funcionario legislativo les indicó a los periodistas si su permanencia en lugares no acondicionados para entrevistas es permitida o no.

Marta Esquivel aseguró que nunca ha realizado “alguna acción en detrimento de la libertad de prensa”.

“No obstante, como usted bien lo entenderá, como jerarca y como figura pública, cuento con la posibilidad de decidir en qué momento y lugar brindaré declaraciones respecto de algún tema en particular, lo cual no significa que, con esta decisión, quebrante el libre ejercicio de la comunicación colectiva”, enfatizó.

Incluso, Esquivel pidió realizar una investigación y mejorar los protocolos de seguridad de los comparecientes, para evitar que la prensa acceda a ellos.