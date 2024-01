Rodrigo Chaves acuerpa a Marta Esquivel en conflicto por salario de ¢7 millones

El presidente Rodrigo Chaves defendió este miércoles el salario de ¢7,1 millones que devenga la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, de forma ilegal.

“Ahí hay un tema de legalidad, hay un tema de tratamientos diferenciales, hay un tema de la responsabilidad de la Junta Directiva y de Recursos Humanos. El Ministerio de Planificación (Mideplán) emitió un criterio, pero doña Marta tiene un derecho a que le digan y a que le den el debido proceso”, afirmó el mandatario.

El pasado mes de diciembre, la Contraloría General de la República (CGR) alertó de que Esquivel recibe un salario de ¢7,1 millones mensuales de forma improcedente, ya que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas determinó que la remuneración total de la jerarca no podía superar los ¢5,5 millones mensuales. En consecuencia, la CGR ordenó a la CCSS rebajar el salario y recuperar los montos pagados de más.

La postura sobre el límite salarial fue corroborada por el Mideplán.

Por su parte, el presidente Chaves afirmó este miércoles que no hay certeza del fundamento jurídico para realizar el rebajo salarial a Esquivel.

“Cuando haya certeza del fundamento jurídico, que tiene que ver si es por la Ley de Empleo Público o por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, usted va a hacer lo que la ley diga, pero van a tener que notificarla de cuánto es”, declaró Chaves.

El pasado 11 de enero, la presidenta ejecutiva de la Caja mostró resistencia al rebajo de su salario y la devolución del monto pagado de más. La jerarca anunció que presentaría una consulta al Mideplán.

“Si el Ministerio de Planificación hace un señalamiento de que la interpretación que está haciendo la Contraloría es la correcta, yo no tengo ningún problema en devolver (el dinero) y no necesitamos hacer ni siquiera, un procedimiento. A mí no se me ha respetado el debido proceso”, aseveró la presidenta ejecutiva en ese momento.

Sin embargo, este miércoles 31 de enero, luego de que Chaves defendiera su “derecho al debido proceso”, Esquivel cambió su versión.

“A mí nadie me ha informado oficialmente (del criterio emitido por Mideplán). La resolución que emitió la Contraloría es de tres páginas, no tiene una adecuada fundamentación legal. Sin embargo, nadie me ha dado la oportunidad de tener la claridad de cuál es el fundamento jurídico”, afirmó la jerarca.

Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, junto al mandatario Rodrigo Chaves, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial.

Esquivel achacó la responsabilidad de su salario a la Junta Directiva de la CCSS, dado que es el ente que fijó su sueldo. “Eso es algo que tiene que definir técnicamente Recursos Humanos”, argumentó.

Desde el 9 de enero, la Junta Directiva de la Caja decidió acatar la orden de la Contraloría.

“Lo que les puedo decir es que, en el análisis que yo realicé, determiné que hay un error en el pago de mi salario. Al pagarse bisemanalmente, a mí me pagan un mes más de salario, en eso yo estoy clara que no me corresponde, y eso afecta otros extremos laborales. Me da mucha pena que la Contraloría no haya entrado en ese detalle.

“Sobre los cargos gerenciales, que tienen salario globalizado, yo considero que nos están pagando de más, y eso desde hace muchos años. Entonces solicité que me hagan los cálculos para determinar cuántos son los montos que hay que devolver”, añadió Esquivel.

La jerarca argumentó que esto ocurre no solo con su caso, sino con otras gerencias de la CCSS. Por lo tanto, afirmó que “lo más razonable es hacerle esa misma consulta a la Contraloría”.

Chaves reiteró que a Esquivel no le han dicho cuánto dinero debe devolver, y que también debe investigarse el salario devengado por otros funcionarios con salario global.

Por su parte, la presidenta de la Caja dijo que, si el rebajo de salarios corresponde, deberá devolver los sobresueldos, pero que eso será cuando tengan los montos exactos establecidos.

“Ningún funcionario público define su propio salario y ningún funcionario público se puede negar a devolver sumas que hayan sido pagadas de más; el caso mío es uno de esos”, concluyó Esquivel.