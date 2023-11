Directivos de la CCSS nunca aprobaron plan contra listas de espera

La propuesta para abordar las listas de espera en cirugía, procedimientos y citas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conocida como “Ruta de la Salud. Menos espera, mejor servicio”, carece de los acuerdos específicos de la Junta Directiva de la entidad para darle viabilidad y soporte al plan que pretende bajar plazos y cantidad de enfermos en espera de atención.

La Junta Directiva conoce la propuesta, sin embargo, no ha tomado ningún acuerdo en relación con las medidas de compra de servicios a terceros, copago de atención médica en hospitales y clínicas privadas y la provisión de ¢200.000 millones anunciadas el 7 de noviembre por la presidenta ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, durante una ceremonia en el Estadio Nacional, con participación de autoridades del Poder Ejecutivo.

En entrevista con La Nación, el gerente médico de la CCSS, Wilburg Díaz Cruz, informó de que hay un acuerdo de Junta Directiva, de mayo, que establece la necesidad de atender el tema de las listas de espera.

No obstante, admitió que los equipos de las diferentes gerencias de la CCSS apenas están haciendo los análisis jurídicos, financieros y técnicos orientados, según dijo, a solventar cualquier tipo de duda que exista en el seno de la Junta Directiva cuando se discutan ahí las propuestas. Empero, todavía esa discusión no tiene fecha.

Por ejemplo, el tema de contratación de servicios, en el cual se utilizarían los ¢200.000 millones anunciados por Esquivel, continúa en revisión en el área de Logística, admitió el gerente.

“Ya hay un levantamiento de los requerimientos preliminares y próximamente, una vez que se cumpla toda esa parte, se llevará para el acuerdo específico de Junta Directiva”, declaró.

Por el momento, atender las listas de espera en cirugía es la prioridad en los planes de la CCSS. Fotografía: CCSS

Un planteamiento medular, como el copago, aún es objeto de revisión por parte de la Gerencia Financiera, confirmó Díaz Cruz. El análisis, explicó, tiene el propósito de ver la relación del modelo tarifario con los precios que actualmente tiene el mercado y determinar, eventualmente, si tiene sostenibilidad y se puede “habilitar en condiciones específicas”.

El copago pretende dar a los asegurados un porcentaje del costo de los procedimientos para que se los hagan en hospitales y clínicas privadas; el paciente y su familia deben pagar la suma restante de esa tarifa.

El representante de las cooperativas ante la Junta Directiva, José Luis Loría, confirmó que ese órgano conocía la Ruta de la Salud. Sin embargo, aclaró que no han tomado “ningún acuerdo formal” sobre sus diferentes componentes; citó el presupuesto, copago o tercerización de servicios.

Marta Rodríguez, quien representa a los sindicatos en la Directiva, declaró al Semanario Universidad, el 8 de noviembre, tras el anuncio de la Ruta de la Salud, que “lo que está planteando, esta forma, eso no lo presentaron a Junta Directiva. Por lo menos yo no conocía nada absolutamente de eso. No sé si lo habrán presentado en otro escenario. No había un acuerdo de la Junta Directiva ni tampoco había esa disposición para hacer esta actividad de gala” en el estadio.

La Nación le insistió al gerente médico explicar por qué se hizo un anuncio de esa trascendencia sin que las medidas contaran con acuerdos previos de los nueve directivos que integran el órgano máximo de la institución.

Plan 'Ruta de la Salud' contra listas de espera carece de acuerdos de Junta Directiva de CCSS

Según el gerente, hay actividades que el Consejo de Gerentes o el Consejo Financiero pueden avalar. Incluso, aseguró, hay topes financieros de hasta ¢200.000 millones que pueden ser analizados por el Consejo Financiero, el cuerpo gerencial y el equipo financiero de la institución.

“No le estoy diciendo que la Comisión (de inversiones del seguro de salud) tenga más o menos atribuciones (que la Junta Directiva de la CCSS), le estoy indicando que esto se dimensionó y se dijo que el Consejo Financiero puede determinar la orientación de los fondos hasta cierto punto. Nosotros no vamos a estar incumplimiento la normativa institucional”, afirmó.

Preocupaciones

El gerente médico también confirmó que el documento elaborado por un equipo de su gerencia, titulado “Ruta estratégica para la atención oportuna en salud de las personas. Abordaje integral e integrado de las listas de espera”, no ha sido discutido por la Junta Directiva, al menos no hasta el miércoles 22 de noviembre, fecha de la entrevista para esta publicación.

El documento señala preocupaciones importantes sobre el impacto para la institución de medidas como el copago. Fue elaborado por el equipo interventor del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), y la Comisión Técnica de Análisis y Asignación de Especialistas de la Gerencia Médica (CTAME).

Sindicatos como el Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), y la Unión Médica Nacional, han cuestionado públicamente que se presentara un plan al país sin que el máximo órgano de la CCSS conociera el impacto de las acciones divulgadas por Marta Esquivel.

En un boletín de prensa enviado este 27 de noviembre, la Unión Médica critica que la Presidencia Ejecutiva desoyera el criterio del equipo de técnicos que elaboraron ese documento, donde se hacen fuertes advertencias.

“Es inaceptable que un funcionario público de ese nivel haya actuado en contra del mejor criterio financiero para beneficiar a unos pocos y desvirtuar toda la estructura básica de nuestra seguridad social ignorando el criterio técnico de los especialistas de la CCSS y actuando, aparentemente, sin conocimiento de la Junta Directiva de la institución”, reclamó el sindicato médico.