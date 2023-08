Sinart suspende pagos a empresa de Christian Bulgarelli por investigación

El Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) suspendió el pago de facturas a la empresa RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut, de Christian Bulgarelli, mientras se realiza una investigación interna para determinar si su contratación fue procedente, luego de que la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, identificó al productor como asesor del presidente Rodrigo Chaves.

“Yo comuniqué al departamento Financiero que no se le pagara; eventualmente, si ellos llamaran a consultar por el pago. Tienen una indicación mía de que no se dé”, indicó el presidente ejecutivo del Sinart, Fernando Sandí, durante una comparecencia ante diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, este jueves.

Según reconoció el jerarca, las pesquisas fueron solicitadas por él desde el 16 de agosto y están a cargo del departamento Legal.

La investigación nació a raíz de la interpelación que le hizo el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, el pasado 10 de agosto, durante una audiencia anterior en el mismo órgano legislativo.

En esa ocasión, el frenteamplista le preguntó a Sandí por qué el Sinart contrató a una empresa de un asesor presidencial para trabajar en la producción audiovisual de los contratos publicitarios que 14 instituciones públicas concedieron a la agencia del Sinart, por casi ¢8.000 millones.

Robles también le cuestionó si no consideraba extraño que un asesor del presidente sea contratista para el Estado. Sandí, por su parte, respondió que había “tomado nota”.

“Eso fue una tarea que me llevé (...). Esta presidencia ejecutiva decidió abrir un proceso de investigación en el Sinart. Repito, ese contrato se ejecutó antes de que yo entrara y quería estar claro de cómo había sido, y hay una investigación preliminar para determinar si existió o existen motivos para considerar si el señor Christian Bulgarelli Rojas o la empresa que representa, RMC La Productora S.A., se encuentra cubierta por alguna prohibición”, expresó Sandí.

La empresa Nocaut es una de las tres firmas que Sinart contrató a dedo para manejar el negocio de la publicidad estatal para 14 instituciones públicas. Las otras dos son Inversiones del Aire HM y Tecnologías Asertivas (Teah).

Bulgarelli también participó en el diseño de una “consultoría estratégica” para la Presidencia de la República, para servicios de comunicación por $300.000 que, posteriormente, le fue adjudicada. La contratación es financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con fondos que esta institución pone a disposición de cada gobierno.

Este hecho fue revelado por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, a quien el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás, propuso convocar, por medio de una moción de audiencia que no pudo ser votada por la Comisión y que tendrá que ser conocida en la siguiente sesión.

LEA MÁS: Christian Bulgarelli, ganador de contratos del Estado y del BCIE, prometió a Rodrigo Chaves emplear a su asesor de imagen Federico Cruz

Posible investigación legislativa Copiado!

Legisladores del PLN, Frente Amplio y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se mostraron insatisfechos por las respuestas dadas por Sandí. Promovieron llevar la discusión a plenario, para que dicho órgano apruebe crear una comisión especial de investigación, para ver únicamente el tema de las contrataciones del Sinart.

La diputada Vanessa Castro, del PUSC, fue la primera en poner sobre la mesa dicha posibilidad.

“Debemos ir a una comisión especial que analice a fondo y ya no tendríamos solamente al presidente ejecutivo, sino una investigación profunda y encadenada, que llegue hasta el fondo de este tema, que me parece es de suma trascendencia (...), porque no creo que vayamos muy largo con las preguntas que estamos haciendo”, expresó.

La idea fue secundada por el diputado del PLN, Francisco Nicolás, quien presentó una moción para abrir un expediente en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Sin embargo, solicitó posponer su conocimiento hasta que se busquen los votos necesarios en el plenario, para lograr la creación del órgano especial.

“Si no prospera en plenario, porque haya obstruccionismo o miedo de alguien ahí, de que se lleve a cabo esta investigación, entonces la pediré aquí de nuevo (la moción), para que se abra la investigación”, indicó el verdiblanco.

Sofía Guillén, del Frente Amplio, garantizó el apoyo de su fracción a la iniciativa de una comisión investigadora dedicada a estudiar el Sinart o en caso de no concretarse dicha alternativa, abrir un expediente en la Control de Ingreso y Gasto Público.

“Aquí, hay algo que no está bien y hace falta investigar más”, concluyó.