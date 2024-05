Ministra de Planificación propone alternativas para evitar creación de nuevos cantones

La ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández, propuso alternativas para evitar la creación de más municipalidades. Su planteamiento se centra en los concejos municipales de distrito, pues existen cinco proyectos de ley para convertir, en cantones, los siguientes territorios: Tucurrique de Jiménez, Colorado de Abangares, San Isidro de Peñas Blancas y Cóbano y Lepanto de Puntarenas.

Los concejos de distrito son jurisdicciones que, debido a su lejanía con la cabecera de su cantón, tienen autonomía en su administración municipal. Cuentan con regidores, edificio municipal, recolección de impuestos, prestación de servicios y un intendente elegido por voto popular que hace las labores de un alcalde. Sin embargo, siguen dependiendo de su respectiva municipalidad en ciertos aspectos, principalmente en la modificación y aprobación de presupuestos.

Según Laura Fernández, se pueden realizar reformas al Código Municipal y a los reglamentos de los ayuntamientos para dar más autonomía a las intendencias.

“Si usamos el caso de Puntarenas con Cóbano, en mucho de lo que hemos observado, los problemas entre municipalidad e intendencia se dan en gestión presupuestaria. Si la intendencia quiere hacer una modificación presupuestaria, tiene que esperar a que la municipalidad también lo necesite y se incorpore la solicitud (cuando se envía a la Contraloría General de la República)”, explicó la jerarca.

LEA MÁS: ¿91 cantones? Ministra preocupada por fiebre de diputados con creación de municipios

Fernández sugirió reformas legales para que las modificaciones presupuestarias de las intendencias no dependan de su municipalidad correspondiente. Es decir, que el concejo municipal de distrito pueda aprobar el envío de un nuevo presupuesto a la Contraloría en cualquier momento del año.

LEA MÁS: Sala IV declara inconstitucional creación del cantón de Colorado

Ministra de Planificación detalla dificultades que ocurren entre municipalidades e intendencias

Para la ministra, también es necesario establecer límites de tiempo para que las municipalidades conozcan los temas concernientes a las intendencias. Esto, afirmó Fernández, es una inquietud que les han manifestado, ya que las intendencias perciben que los concejos municipales de sus cantones no dan importancia a sus necesidades.

“Las intendencias nos dicen ‘nos reciben las cosas cuando quieren, no hay plazo máximo para que las voten, y nos las colocan en el último lugar en el orden del día, no tenemos oportunidad de que nuestros temas se vean’”, indicó Fernández.

LEA MÁS: Monteverde y Puerto Jiménez nacen como cantones con marcada disparidad

Para la ministra, también es necesario fijar plazos para que las municipalidades transfieran recursos a las intendecias, debido a que algunos ayuntamientos tardan demasiado en entregarlo a los concejos municipales de distrito.

El martes pasado, la Sala IV declaró inconstitucional el proyecto de ley para la creación del cantón de Colorado, poniendo freno a la ola de creación a municipios que habría elavado de 84 a 91 la cantidad de cantones en el país.

Por otra parte, Laura Fernández sugiere incluir a las intendencias en el plan cantonal de desarrollo humano, el plan estratégico municipal, el plan regulador, el plan de gestión vial y el plan de gestión de residuos sólidos, de manera que toda la población del cantón se sienta parte del desarrollo del municipio.

“En muchos casos, los concejos de distrito indican que están ausentes de las políticas públicas cantonales, como si no formaran parte del cantón. Este es otro problema que puede resolverse por reglamento. No puede haber un plan de desarrollo humano que no considere a los Concejos Municipales de Distrito. Ese tipo de cosas no pasan por crear cantones nuevos, son problemas de gestión que se resuelven con herramientas de gestión reglamentaria”, explicó la jerarca.

LEA MÁS: Editorial: ¿Necesitamos 91 cantones?

Laura Fernández, ministra de Planificación y Política Económica, se posiciona en contra de la fragmentación del país por la creación de nuevos cantones. (Mideplán)

Fernández reconoció que no todas las intendencias son iguales, y pueblos como Cóbano están muchos kilómetros de distancia de su cabecera, Puntarenas, al punto de que es necesario tomar un ferri.

Para ella, en estos casos, el análisis debe ser pormenorizado para analizar la realidad del distrito y determinar si convertirlo en cantón es la mejor opción.

“Que no nos pase que se cree un nuevo cantón y la nueva municipalidad ni siquiera sabe cuánto le va a costar recoger la basura y si la recaudación le va a alcanzar. Muchos ciudadanos me han dicho, ‘es que nosotros merecemos ser cantón’, porque creen que ser cantón les va a mejorar la calidad de los servicios públicos que reciben, y eso no necesariamente va a ser así, si nosotros no hacemos los análisis que nos permitan no poner en riesgo a esas personas”, afirmó la jerarca.

Finalmente, aclaró que la aprobación de estas propuestas no depende de Mideplán, pero añadió que están preparando un proyecto al respecto para plantearlo a la Asamblea Legislativa.

“Hemos solicitado una audiencia con la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa para hablar de estos temas y llevarles algunas propuestas que pueden ser útiles”, concluyó Fernández.

LEA MÁS: Disposición constitucional congela creación del cantón de Colorado