Monteverde y Puerto Jiménez nacerán como cantones con marcada disparidad

Los cantones de Monteverde y Puerto Jiménez, ambos en la provincia de Puntarenas, nacerán una vez celebradas las próximas elecciones municipales, pero con condiciones muy distintas.

Los habitantes elegirán a sus primeros alcaldes y regidores en los comicios del próximo 4 de febrero. Este será el punto de partida para la creación de las municipalidades después de que los diputados aprobaron otorgar el grado de cantón a estos distritos en el 2021 (Monteverde) y 2022 (Puerto Jiménez).

Sin embargo, mientras Monteverde se desprenderá del cantón de Puntarenas teniendo edificio municipal, planilla y presupuesto, Puerto Jiménez se separará de Golfito luchando por tener una silla, un escritorio y una libreta.

Ambos cantones forman parte de la provincia de Puntarenas, pero sus condiciones económicas y de preparación para asumir un municipio son dispares. El caso de Puerto Jiménez es comparable al de Río Cuarto, cantón creado mediante una escisión de Grecia, en marzo de 2017, aunque la Municipalidad entró en funciones en mayo del 2020.

Los diputados independizaron a estas comunidades rurales bajo el argumento de que su pertenencia a otros municipios les generaban más problemas que soluciones, debido a la larga distancia con las cabeceras de cantón. En estos lugares, los ciudadanos debían desplazarse durante horas para ir a realizar gestiones.

En Monteverde la situación es diferente, ya que, aunque presupuestariamente hoy pertenece al cantón Central de Puntarenas, este es uno de los ocho concejos municipales de distrito existentes en el país, lo que les permite tener una administración aparte, con cierto grado de autonomía para realizar trámites, procesar permisos y decidir cómo invertir sus recursos.

Monteverde y Puerto Jiménez elegirán alcalde por primera vez Pese a que ambos pertenecen a la provincia de Puntarenas, las condiciones económicas, sociales y geográficas de estos cantones son muy distintas

Puerto Jiménez: La historia repetida

David Ampié Salazar fue uno de los principales impulsores del cantonato de Puerto Jiménez, iniciativa que se materializó en marzo del 2022, cuando 40 diputados aprobaron el proyecto de forma unánime.

Puerto Jiménez está en la zona sur del país, cerca del Parque Nacional Corcovado. Se ubica a 116 kilómetros de Golfito, cabecera del cantón homónimo. Estas dos comunidades están separadas por el golfo Dulce.

El nuevo cantón tiene 10.600 habitantes y se ubica en el puesto 82 de 84 en el Índice de Desarrollo Social Cantonal.

Actualmente, Ampié forma parte de una comisión que busca facilitar la transición para el equipo que asuma la Municipalidad de Puerto Jiménez en mayo próximo. Anteriormente, fue presidente de la Asociación de Desarrollo de La Palma, comunidad que se encuentra en la entrada del nuevo cantón.

Los miembros de la comisión visitaron Río Cuarto con el objetivo de conocer cómo impulsar el cantonato y, posteriormente, ordenar la fundación del municipio. Sin embargo, Ampié lamenta que se están cumpliendo las advertencias que les hizo Río Cuarto sobre las dificultades que afrontarían en el camino. La historia se repite.

“Lo que Río Cuarto nos dijo se va cumpliendo. Lamentablemente, instituciones como el IFAM no saben ni cómo iniciar un cantón, no saben cómo abordar el problema y todo mundo se tira la bola. Las personas que lleguen a la municipalidad no van a tener ni una silla y una mesa donde sentarse. Esta comisión se está encargando de esos asuntos, que al menos tengan una libreta donde apuntar”, declaró.

De ahí, se debe avanzar a asuntos más complejos como cobrar impuestos y prestar servicios públicos como recolección de basura y obras públicas.

Puerto Jiménez es el tercer cantón con índice de desarrollo más bajo del país, según datos de Mideplán.

No obstante, el primer problema que tienen es que la comisión no tiene ninguna autoridad frente a las instituciones estatales que deberían acompañar el proceso, tales como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Ministerio de Planificación (Mideplán) o la Contraloría General de la República (CGR).

“Se le está pidiendo al IFAM que pida a Golfito el inventario de calles, el mapeo de lotes y fincas y los documentos relacionados a inmuebles y patentes”, detalló el líder comunal.

Ampié explicó que, en teoría, el ente encargado de realizar estas gestiones debió ser el Concejo de Distrito.

“Pero el Concejo de Distrito de Puerto Jiménez prácticamente no existe, no funciona, está desintegrado; entonces, esta comisión siguió trabajando. El IFAM, en pocas palabras, nos dijo que con nosotros no tenían que hablar nada, no tan directo, pero prácticamente nos dijeron que no tenemos validez. Mideplán dijo que serían parte hasta que haya autoridades”, relató.

La ley de creación del cantón de Puerto Jiménez autoriza al IFAM para que otorgue un préstamo al nuevo ayuntamiento “por el monto necesario, en las mejores condiciones y con el mayor periodo de gracia”. Sin embargo, esto podrá gestionarse hasta después del 1.° de mayo, cuando oficialmente se constituya la municipalidad.

Además, IFAM es responsable de brindar asesoramiento técnico y proveer capacitaciones gratuitas para el diseño de la estructura organizacional del municipio, pero, nuevamente, aún no hay autoridades electas que reciban este acompañamiento.

La ley también ordena que, una vez instalada la nueva municipalidad, el ayuntamiento de Golfito le transfiera los recursos que pertenezcan al hoy distrito de Puerto Jiménez.

Ampié aseguró que la relación del comité con la Municipalidad de Golfito ha sido mala, aunque en las últimas semanas ha mejorado. También, lamentó que no exista un edificio acondicionado para que empiece a trabajar el nuevo ayuntamiento. Comenzarán sus labores en el salón comunal de la Asociación de Desarrollo de Puerto Jiménez.

En corriente legislativa se encuentra el proyecto de ley N.° 22.986, que en su artículo 2 ordena a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) girar ¢950 millones a la Municipalidad de Puerto Jiménez para el inicio de sus operaciones. La iniciativa está actualmente en la Comisión de Asuntos Municipales.

Para los habitantes de Puerto Jiménez, la forma más rápida de movilizarse a Golfito es por vía marítima, pagando un ferri que los cruce por el golfo Dulce. (Archivo)

Monteverde tiene todo listo

Yadira Trejos, síndica de Puntarenas y presidenta del Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, explicó a La Nación que están plenamente preparados para convertirse en cantón, especialmente porque ya tienen estructura administrativa como uno de los ocho concejos municipales de distrito existentes en el país.

“Nosotros somos como una municipalidad pequeña, con las mismas funciones, nada más que nosotros tenemos autonomía funcional pero no presupuestaria, nuestros presupuestos tienen que irse para Puntarenas y consolidarse con el de ellos para ser aprobado por la Contraloría”, explicó la funcionaria.

Por este motivo, Monteverde tiene experiencia en el manejo de fondos, presentación de presupuestos, gestión de proyectos y atención de trámites. Aquí viven casi 5.400 personas y la posición en el Índice de Desarrollo Social Cantonal es buena: número 30 entre 84 cantones.

También cuentan con edificio municipal, personal, equipo de oficina, presupuestos y reglamentos. Incluso, la entidad ya tiene listas las propuestas de ley para el cobro de patentes e impuestos. A partir del 1.° de mayo podrán presentarlas a la Asamblea Legislativa.

Aunque su proceso de transición es ordenado, Trejos considera que su mayor reto será que el Estado se haga presente en el cantón.

“Le pasó a Río Cuarto, le va a pasar a Puerto Jiménez y a nosotros, la ley es muy linda y todo mundo estaba feliz, una se siente orgullosa, pero es una ley sin presupuesto, una ley que viene sin recursos para instalar la institucionalidad en este cantón, y es un gran reto lograr que estén presentes todas las instituciones que un cantón requiere”, evaluó.

El artículo 8 de la ley de creación del nuevo cantón autoriza a la Municipalidad de Puntarenas para que transfiera los recursos que pertenezcan al Concejo Municipal de Distrito de Monteverde al ayuntamiento. Sin embargo, no se especifican montos.

Trejos agradeció que la relación con Puntarenas siempre ha sido respetuosa y han apoyado la autonomía del distrito de Monteverde.

“El 100% de recursos generados en Monteverde se quedan acá, Puntarenas nos ha tratado bien, ha sido una mamá protectora. Sería ingrato decir que no nos han apoyado”, concluyó.