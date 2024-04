Diputados aprueban pena de hasta dos años de cárcel por acoso predatorio

Los diputados aprobaron este lunes, en segundo debate, un proyecto de ley que establece penas de hasta dos años de cárcel para castigar el acoso predatorio.

Este delito incluye prácticas de seguimiento físico o digital, recurrentes o insistentes, hacia personas que no quieren contacto con su merodeador.

Se trata de una iniciativa presentada a la Asamblea Legislativa por la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), que tuvo el apoyo mayoritario de 41 congresistas. Solo cuatro legisladores del oficialismo votaron en contra.

Esos votos negativos fueron de Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Alexander Barrantes y Waldo Agüero.

El expediente legislativo 23.325 adiciona los artículos 193 bis y 193 ter al Código Penal. En los numerales se plantea que será reprimido con penas de tres a 18 meses, o bien entre 100 y 200 días multa, quien hostigue o acose a una persona de forma reiterada o insistente, y que esa actitud afecte su intimidad, integridad, vida privada o actividades cotidianas.

Entre las prácticas que la nueva ley establece como acoso predatorio están:

-Vigilar, merodear, perseguir o procurar la cercanía física de una persona.

-Establecer o intentar establecer contacto físico, cibernético o a través de terceras personas con la víctima.

-Hackear, interferir, interceptar o controlar un dispositivo o datos personales de la víctima.

Esas penas pueden ascender hasta en un tercio –es decir, 24 meses (dos años) o 300 días multa– si hay circunstancias agravadas en la comisión del delito de acoso predatorio, entre ellas que la víctima sea menor de edad o en situación de vulnerabilidad, que medie engaño o violencia o se incluya contenido sexual en el contacto del acosador. También, si el delito lo cometen dos o más personas.

Asimismo, se agravará la sanción si el acoso se ejecuta contra una expareja, o cuando la persona acosadora se aproveche de algún tipo de vínculo de amistad, confianza, autoridad o relación de poder con su víctima, o bien cuando se aproveche del ejercicio de su profesión.

Igualmente, se aplicarán las sanciones más altas cuando haya daño físico o mental para el ofendido, o el acoso esté motivado por la identidad sexual y de género de las víctimas, o bien, cuando la persona autora tenga antecedentes de violencia contra alguna víctima.

‘No es normal’

“El espíritu es no permitir la persecución innecesaria de terceros, invadiendo la vida de una persona, ya sea en forma directa o a través de sus redes o medios digitales. Es importante que dejemos de ver normal la violencia que se ejerce contra cualquier persona, no solo mujeres, también contra hombres. Cuando alguien quiere invadir la vida privada de otras personas, no es normal”, aseguró la proponente del proyecto, Kattia Cambronero.

También cuestionó que ahora, poco antes del segundo debate, legisladores querían argumentar supuestos problemas en el texto, cuando se hizo un trabajo a conciencia en la Comisión de la Mujer, incluso con asesoría del Gobierno de Canadá en las mesas técnicas.

“Me parece una verdadera irresponsabilidad y me sorprende el manejo de estos temas que tiene el Poder Ejecutivo. Es un proyecto que tal vez para algunas personas no es significativo, pero lo es para personas que siente coartada su libertad porque un tercero no quiere dejarlos en paz”, enfatizó Cambronero.

Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista, dijo que si bien se trata de un esfuerzo contra todo tipo de violencia, “varios especialistas nos han advertido de que tiene falencias, desde el punto de vista técnico-jurídico, aplicar este delito”.

La diputada alegó que su bancada está dividida en dos: ocho diputados, por una parte, y Luz Mary Alpízar, por otra parte. Alpízar integra la comisión que estudió el proyecto y, según Cisneros, no los alertó de las presuntas falencias del plan.

No obstante, solo cuatro de esos ocho diputados votaron contra la iniciativa, pues Ada Acuña, Paola Nájera, Jorge Rojas y Manuel Morales sí la respaldaron.

De hecho, Alpízar enfatizó en que no se prestaría al juego de la violencia de Cisneros, pues ella siempre acude a las reuniones de fracción con sus resúmenes para explicar los proyectos en los que trabaja, pero “nunca hay tiempo” para que le den la palabra a ella.