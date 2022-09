Pesadilla de Karina Ramos no acaba: hombre al que denunció por acoso llegó hasta su puerta

Frustración, molestia y desesperación. Karina Ramos no sabe cuál de esos sentimiento es el que mejor define cómo se siente luego de que el hombre, quien ella ha señalado públicamente desde hace un año por supuesto acoso y contra quien se dictaron medidas cautelares, logró llegar hasta la puerta de su casa en Santa Ana, el pasado sábado 27 de agosto.

La modelo y empresaria costarricense cuenta que el sujeto burló la seguridad del condominio en el que ella vive y a eso de las 11:30 p. m. comenzó a tocar la puerta de su apartamento.

La Miss Costa Rica 2014 relata que ese día temprano, mientras trabajaba en su agencia Imagination, recibió varios mensajes de Instagram de uno de los perfiles del hombre, quien le decía que la iba a ir a ver, pero ella no le dio importancia y siguió en lo suyo. Cuando terminó de trabajar fue a comer con su equipo y se olvidó por completo del tema.

Karina Ramos se siente insegura cuando sale de su casa y debe pagar personal de seguridad que la acompañe. (Lilly Arce Robles.)

Por la noche, cuando ya iba para su casa, su mamá le avisó que llegaría un poco tarde, entonces Karina detalla que le dijo que cuando ya estuviera en el condominio le avisara para poder abrirle y así fue. Tan solo un par de minutos más tarde, tocaron la puerta pero ni la modelo ni su madre quisieron abrir.

“Yo pensé: ‘si es el guarda, que me llame’, porque estaba cansada y ya no quería abrirle la puerta a nadie; pero siguieron tocando. Entonces yo pregunto quién es, y no me contestan; y siguen tocando y me dice: ‘¿Kari?’, entonces vuelvo a preguntar quién es, y ahí me dice: ‘Soy yo’, y ahí le reconocí la voz, porque últimamente me ha enviado muchísimos audios y por el tema de la denuncia tengo que ponerlos y grabarlos, entonces le reconocí la voz e inmediatamente llamé a la policía”, narra.

Ramos comenta que minutos más tarde las autoridades llegaron hasta su casa y cuando les enseño la orden de restricción que ella tiene contra el sujeto, recordó que se acababa de vencer y pese a que había solicitado una nueva dos días antes de los hechos, todavía no se la habían entregado. Por ello, la policía le decía que no se podía llevar al hombre.

El abogado de Karina llegó minutos más tarde para explicar la situación y finalmente lograron que las autoridades se llevaran al sujeto y lo dejaran detenido durante la noche, según asegura la modelo.

“Él me estaba insultando y pidiendo entrar, tocaba la puerta e intentaba abrir. Yo sentí mucho enojo, porque tenía todo el día de estar trabajando, quería llegar a mi casa y acostarme a dormir y ya estaba a punto de hacerlo cuando llegó y tuve que pasar toda la madrugada con la policía, con el abogado”, dice.

La también presentadora, quien vive entre Costa Rica y México, agrega: “Tuve días demasiado pesados en Costa Rica y a mí mi trabajo me hace muy feliz, pero me hace más feliz llegar a descansar. Y que él me arruine esos pequeños momentos donde yo puedo dormir o cosas así me enoja demasiado”.

Karina Ramos afirma que comenzó a recibir mensajes del hombre desde el 2015. (Cortesía Karina Ramos para LN.)

“Yo no sé quién es él, yo no quiero nada con él. Se le ha dicho de múltiples maneras. Fuimos a un juicio ya y yo sabía que era un error conciliar con él... era un error. Debimos ir a juicio y que él tuviera otro tipo de pena”, asevera.

Angustia de años

La modelo interpuso una denuncia contra el hombre por primera vez en setiembre del 2021, cuando él comenzó a buscarla en su agencia y en los eventos a los que asistía. En ese proceso se percató que el sujeto la acosaba por redes sociales desde el 2015.

En mayo de este 2022 ambas partes conciliaron y Karina dio el asunto por acabado.

Sin embargo, el hombre habría viajado a México y el sábado 25 de junio, a eso de las 2:30 a. m., se presentó al edificio en el que ella vivía en en ese momento. Ante esto, Ramos decidió interponer una nueva denuncia.

“Estamos esperando que se reactive el proceso, porque ya está toda la información pero no ha avanzado y yo no sé qué más tiene que pasar para que las autoridades pongan esto como una prioridad y que puedan encerrarlo a él en la cárcel, él no puede estar suelto. Él sigue sin entender. Necesita ayuda psicológica urgente, porque esto no es normal.

Karina Ramos considera que ha perdido su libertad debido al acoso que recibe.

“Ya son como siete años (desde que empezó el asedio virtual) y un año que me ha estado buscando presencialmente y ese es el problema, porque sigue escalando y no parece suficiente para que alguien haga algo al respecto. Ya todo lo que yo podía hacer, que estaba en mis manos, lo hice: yo no publico dónde estoy en tiempo real, yo ando con seguridad, yo no salgo sola... es decir, ¿qué más puedo hacer?, ya no puedo hacer nada, necesito que alguien me ayude porque por más que mi abogado está intentando hacer lo que puede al respecto, ya no depende de nosotros. Ya es demasiado”, asegura.

Karina detalló que antes del hecho quería quedarse más días en Costa Rica, sin embargo, luego de lo ocurrido “quería devolverme a México corriendo”.

La Miss Costa Rica 2014 confiesa que siente que ha perdido la libertad, y que cuando anda sola se siente insegura.

“Estoy harta de esa persecución, ya no tengo espacio para mis cosas. Me da mucha pereza saber que no puedo andar sola. Yo siempre he sido muy independiente, hacía todo sola y ahora cada vez que tengo que ir a hacer una vuelta, tengo ver quién me puede acompañar porque no sé qué puede pasar.

“He tenido que gastar mucho dinero en seguridad, porque yo no sé si este tipo está armado, si quiere hablar conmigo, si me quiere violar, si me quiere matar, realmente no tengo idea. Él no le tiene miedo a las autoridades, lo han sacado de mi casa y al día siguiente me escribe para ver cuándo nos vemos, es que es increíble”, finaliza.